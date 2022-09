DALL-E används nu för att visa mer av berömda målningar.

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Vi har redan sett några intressanta användningsområden för AI-bildverktyg. Nu används OpenAI:s teknik för att visa mer utanför ramen på klassiska målningar.

Denna nya funktion i DALLE-E kallas "outpainting" och gör det möjligt för användare att ta en originalbild och sedan få den artificiella intelligensen att utvidga verkets gränser. Här lägger DALL-E till extra visuella element till målningen genom att ta den ursprungliga stilen och utvidga gränserna.

-

Intressanta exempel på outpainting i praktiken verkar visa trovärdiga omgivningar till välkända porträttmålningar med mera. Vi har samlat några av dem för din njutning.

Här har funktionen outpainting använts för att förvandla Johannes Vermeers Flickan med pärlörhänge till en bild med en mycket bredare duk. Den utvidgade vyn visar mycket mer av hennes omgivning.

Vid en titt är allt helt trovärdigt också och passar utmärkt till målningens ursprungliga stil.

DALL-E: Introduktion av Outpainting



Utöka kreativiteten och berätta en större historia med DALL-E-bilder i alla storlekar



blogg: https://t.co/dBRzCXWDYF pic.twitter.com/9sOyDMPEb7 - AK (@_akhaliq) 31 augusti 2022

Om du inte har fått tillgång till DALL-E ännu kan du fortfarande se utmålningsläget i aktion och få en glimt av hur det fungerar. Verktyget ger möjlighet att ändra element i målningen när duken expanderas, så att olika verk kan skapas med samma bild.

DALL-E: Introduktion av Outpainting



Utöka kreativiteten och berätta en större historia med DALL-E-bilder i alla storlekar



blogg: https://t.co/dBRzCXWDYF pic.twitter.com/9sOyDMPEb7 - AK (@_akhaliq) 31 augusti 2022

Om du inte har fått tillgång till DALL-E ännu kan du fortfarande se utmålningsläget i aktion och få en glimt av hur det fungerar. Verktyget ger möjlighet att ändra element i målningen när duken expanderas, så att olika verk kan skapas med samma bild.

Bästa iPhone-appar 2022: Den ultimata guiden Förbi Maggie Tillman · 30 April 2022 Det här är de absolut bästa iPhone-appar som finns tillgängliga just nu, från produktivitetsappar till appar för att resa, läsa, lyssna på

Använde DALL-E 2:s nya "outpainting"-funktion för att utöka världens största konstverk... pic.twitter.com/0HXQzngt9P - M.G. Siegler (@mgsiegler) 1 september 2022

Dogs playing poker är en underbar serie målningar som visar människans bästa vän som ägnar sig åt klassiska mänskliga förflutna. Men om du någonsin har undrat vad som låg bortom ramen på originalduken så kan DALL-E ha svaret.

Här har M.G. Siegler, General Partner of Google Ventures, använt DALL-E för att överdriva den klassiska målningen "A Friend in Need" av Cassius Marcellus Coolidge från 1903. Den fullständiga bilden av rummet visar bara fler hundar som har kul. Vi skulle kunna tänka oss att det är i bakre delen av en gammaldags speakeasy.

Använde DALL-E 2:s nya "outpainting"-funktion för att utöka världens största konstverk... pic.twitter.com/0HXQzngt9P - M.G. Siegler (@mgsiegler) 1 september 2022

Dogs playing poker är en underbar serie målningar som visar människans bästa vän som ägnar sig åt klassiska mänskliga förflutna. Men om du någonsin har undrat vad som låg bortom ramen på originalduken så kan DALL-E ha svaret.

Här har M.G. Siegler, General Partner of Google Ventures, använt DALL-E för att överdriva den klassiska målningen "A Friend in Need" av Cassius Marcellus Coolidge från 1903. Den fullständiga bilden av rummet visar bara fler hundar som har kul. Vi skulle kunna tänka oss att det är i bakre delen av en gammaldags speakeasy.

Funktionen outpainting kan användas på alla möjliga saker, verkar det som, och den är inte bara till för att utöka sidorna av en landskapsbild utan kan också visa mer av det som finns ovanför och under.

Här ser vi mer av omgivningarna kring Paramount Pictures logotyp. Är det så här den verkligen skulle se ut? Det känns som en drömlik vision av mjuka moln och en vacker solnedgång.

Vincent Van Goghs Stjärnornas natt får en helt ny estetik när den visas i DALL-E. Den var redan ganska udda, men nu har den en dinosaurie, ett rymdskepp och något som ser ut som en byggnad som svävar på himlen.

Förutom att utvidga gränserna för målningar kan den här funktionen i DALL-E också användas för att kombinera bilder.

Den artificiella intelligensen trollar för att sätta ihop bilderna på ett övertygande sätt. Här samtalar Batman och Captain American på allvar på ett hustak.

En ny version av en annan företagslogotyp som skapats med hjälp av outpainting-funktionen.

Den här gången ser det ut som om Quaker Oats har fått ett nytt varumärke, och ett ögonöppnande sådant.

Har du någonsin haft en sån här som barn och undrat hur det skulle vara om den var ännu större? DALL-E tog lätt på det som redan såg ut som en abstrakt målning och skapade fler vägar att färdas på.

Beatles Abbey Road-omslaget kan vara ett av de mest kända och igenkännbara albumkonstverken genom tiderna.

Om fokus på originalbilden inte hade varit så koncentrerat på bandmedlemmarna, vad skulle vi då ha sett?

I början av 1800-talet målade den franske konstnären Jacques-Louis David några bilder av Napoleon Bonaparte när han korsade Alperna.

Nu har det tätt inramade porträttet utökats för att visa mer av vad som händer i bakgrunden. Du skulle vara helt förlåten om du antog att detta också var det ursprungliga konstverket.

Vi har sett många intressanta versioner av Mona Lisa. Bland annat genom att använda AI för att ge henne ett bredare leende och genom att se henne omskapad till en modern influencer. Vi har dock aldrig riktigt tänkt på vad Leonardo da Vinci kan ha målat utanför porträttpanelen.

Vilken intressant värld det skulle kunna vara nu om han hade sett dessa sevärdheter i början av 1500-talet.

Här är en av de mest ikoniska bilderna genom tiderna som fått en övermålning. Originalbilden visas vanligtvis med en beskärning som fokuserar på den okända demonstranten som stoppar kolonnen med 59 stridsvagnar.

Nu kan du se en bredare vy och en som skiljer sig ganska mycket från de ursprungliga större bilderna av området. Ändå trovärdig och intressant.

Michelangelos originalmålning som är berömd för att pryda taket i Sixtinska kapellet visade ursprungligen en avbildning av Gud och Adam. En representation av människans skapelse, men Gud skapade också elefanter. Så kanske kan den här utmålningen vara ett alternativ.

Vi har redan sett att outpainting inte bara gäller för målningar. Det fungerar även med riktiga foton, logotyper och mycket annat.

Här har ett av de mest kända memes i dagens läge utökats till att visa en kaotisk gata som omger den distraherade pojkvännen och de andra.

Den här gången verkar det som om användaren har gett AI:n lite mer kreativ frihet och det är verkligen inte den mest övertygande bilden vi har sett, men den är rolig.

Salvador Dalís verk The Persistence of Memory är ett av de mest kända av hans verk. DALL-E:s övermålning av kanterna ger ännu mer intriger med mystiska kvinnor och ännu fler klockor.

Vi har sett en del intressanta bearbetningar och omskapningar av American Gothic genom åren, men den här är verkligen en surrealistisk vision av den klassiska målningen.

Ännu en meme som fått en övermålning. Nu kan vi se mer av vad som har hänt i omgivningen när "Disaster Girl" ser på bilden när hon ler mot det brinnande huset.

Skriva av Adrian Willings.