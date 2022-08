Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - MyFitnessPal, den populära appen för kost och fitness som miljontals människor använder varje dag för att logga sina måltider och spåra sina makroeffekter, låter nu användarna betala för en funktion som länge har varit gratis. Från och med den 1 oktober 2022 måste du prenumerera på MyFitnesPayl Premium - appens annonsfria prenumerationsnivå - för 19,99 dollar i månaden om du vill använda streckkodsläsaren.

I flera år kunde användare med gratiskonton använda funktionen för att skanna förpackningar och enkelt logga sina måltider. Vill du inte söka efter en specifik Digorno-pizza i appens stora databas med livsmedel? Inga problem. Vänd på pizzakartongen, öppna MyFitnessPal-appen och tryck på streckkodsläsaren och skanna. Appen tar omedelbart fram de officiella näringsuppgifterna för pizzan och lägger till den i din matdagbok. Det tar en sekund att göra och är otroligt enkelt.

Nu i höst kommer de av er som förlitar sig på appen för att hålla koll på vad ni äter, oavsett om det är av medicinska skäl eller helt enkelt för att gå ner i vikt, att behöva betala för att få använda skannern. Annars kan du fortsätta att vara en gratis användare. Det skulle innebära att du manuellt måste slå upp allt du äter i MyFitnessPal-databasen, och du måste kontrollera att informationen är korrekt i databasen. Det beror på att MyFitnessPal låter alla användare på plattformen bidra till matdatabasen, och ibland är uppgifterna inte korrekta. Streckkodsläsning har alltid varit det enklaste sättet att logga din mat, samt det mest tillförlitliga.

Kom ihåg att MyFitnessPal en gång i tiden var helt gratis att använda. Under Armour tog över det 2015 och sålde det sedan till riskkapitalbolaget Francisco Partners 2020. Under den tiden omvandlades appen och den är för närvarande ett skal av sitt forna jag. De mest intressanta funktionerna är alla betalda. Vill du ställa in anpassade mål för kalorier och makronutrienter? Prenumerera på premium. Vill du se makronivåer per måltid? Premium. Kalorimål per måltid? Premium.

Om du tittar på användarnas reaktioner på Twitter och Reddit ser det inte bra ut. Många verkar otroligt missnöjda med förändringen.

