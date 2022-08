Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Letar du efter inspiration till startord för ditt nästa Wordle-spel? Då har du kommit till rätt ställe. New York Times har en officiell Wordle-assistent online, kallad Wordlebot, som faktiskt rekommenderar olika startord för användare i antingen vanligt eller svårt läge. Vi har samlat just dessa ord nedan och förklarat allt du behöver veta om Wordle och Wordlebot för dig som är nybörjare på ordspelet.

Wordle är ett webbläsarbaserat ordgissningsspel som exploderade i popularitet det senaste året. Det finns ingen app att ladda ner, du besöker bara webbplatsen och sätter igång. Spelet ger dig sex chanser att gissa ett ord med fem bokstäver och varje dag uppdateras sidan med ett nytt ord. Ordet är detsamma för alla spelare globalt. Du kan läsa mer om hur spelet fungerar i Pocket-lints ingående guide här.

-

New York Times, som förvärvade Wordle, introducerade Wordlebot våren 2022. Det finns tillgängligt online via en webbläsare, men endast för betalande Times Games-, News- eller All Access-prenumeranter.

Wordlebot, som presenteras som ett online-verktyg, analyserar dina avslutade Wordle-pussel för att ge dig övergripande poäng - för tur och skicklighet - på en skala från 0 till 99. Den beskriver också vad du kunde ha gjort annorlunda under turerna. Wordlebot har enligt uppgift en egen ordbok med cirka 4 500 ord som man tror att spelarna rimligen kan gissa sig till, och den tilldelar varje ord en sannolikhet att vara en lösning, enligt New York Times blogginlägg.

Publikationen har också gjort några uppgraderingar av sin Wordle-assistent under de senaste månaderna, bland annat genom att rekommendera nya startord för användarna.

New York Times Wordlebot rekommenderade ursprungligen att Wordle-användare på vanligt läge skulle börja med ordet CRANE. Men från och med augusti 2022 rekommenderar Wordlebot nu ordet SLATE. Om du är i det svåra läget har det rekommenderade ordet gått från LEAST till DEALT. Wordle-assistenten säger dock fortfarande att alla fyra orden är utmärkta alternativ.

De bästa erbjudandena på Amazon US Prime Day 2022: Echo, Kindle, AirPods med mera Förbi Chris Hall · 13 Juli 2022 Amazon Prime Day har startat och det finns erbjudanden på en rad olika produkter. Vi guidar dig till de bästa erbjudandena.

CRANE

SLATE

LEAST

DEALT

Wordle finns överallt. Onlinespelet har funnits överallt i sociala medier - till och med innan New York Times Games köpte det. Erkänn det: En gång i tiden kunde du inte kolla Twitter eller Facebook utan att se de gröna, gula och svarta (eller grå) blocken överallt i ditt flöde. Det var bara en tidsfråga innan fler pussel baserade på originalet började dyka upp. Så vitt vi vet finns det faktiskt över 10 spel (som faktiskt är värda att spela) som liknar Wordle.

Så medan du väntar på att nästa Wordle ska dyka upp kan du stilla ditt beroende av ordspel genom att spela några av de många roliga Wordle-alternativen:

Skriva av Maggie Tillman.