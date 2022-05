Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Många användare på Facebook, Twitter och andra sociala nätverk ändrar sina profilbilder till tecknade porträtt av sig själva. Det beror på att en ny app - officiellt kallad "NewProfilePic Picture Editor" - är en trendig app på Google Play Store och Apple App Store för att den gör det otroligt enkelt att förvandla dina selfies till konst.

Här är allt du behöver veta om appen New Profile Pic bildredigering, inklusive om experterna anser att appen är säker för dig att använda.

New Profile Pic sköt sig till toppen av mobilapplistorna i maj 2022 med hundratusentals nedladdningar.

Människor överallt delar på sociala medier sina foton som de har redigerat med New Profile Pic. Appen använder artificiell intelligens för att enkelt och snabbt skapa profilbilder som ser ut som om de hade målats. Men lika snabbt som den exploderade i popularitet började rykten cirkulera på internet om att appen på något sätt skulle vara kopplad till Ryssland eller Kreml.

Det är enkelt. Först laddar du ner appen på din iPhone eller Android-telefon.

Öppna New Profile Pic och ge de vanliga behörigheterna.

Den kommer att be om tillåtelse att spåra din aktivitet på webben för att kunna leverera personliga annonser. Men du kan begära att appen inte ska spåra dig. Den ber också om tillstånd för att skicka meddelanden och senare om tillstånd för att få tillgång till dina foton. Den hävdar att alla foton som du redigerar i appen laddas upp anonymt till dess servrar för bearbetning.

Du kan tillåta åtkomst till utvalda foton i ditt bibliotek eller till alla dina foton.

När du har fått ordning på alla behörigheter öppnas appens huvudskärm och du uppmanas att välja ett foto. Du kan ta ett foto med enhetens kamera eller välja ett från din kamerarulle och dina minnesbilder. Om du inte vill använda dina egna foton finns det ett alternativ för kändisar. Därunder kan du söka efter en kändis namn för att hitta ett foto av honom eller henne som du kan redigera i Ny profilbild.

När du har tagit eller valt ditt foto kommer New Profile Pic att erbjuda dig fyra olika stilar. Under den första stilen finns det tre ytterligare estetiska stilar att prova. Du hittar också ytterligare alternativ under den andra stilen och den fjärde stilen. Proffstips: Tryck snabbt på alla stilar rätt på rad för att få dem att bearbeta, och när de är färdiga kan du sedan bläddra mellan dem alla. Det tar några sekunder för stilarna att bearbetas och tillämpas på ditt foto. Den första stilen är vår favorit. Den förvandlar ditt foto till ett hyperrealistiskt målat porträtt .

Alla utom den andra stilen stöder bilder med flera personer. Den andra stilen kan bara användas på selfies med en person.

Obs: Alternativet Photo Lab som du ser pekar dig bara till en annan app från utvecklaren som du kan prova.

Du är alltså klar med din bild och vill spara och dela den. Tryck helt enkelt på den gröna knappen spara och dela längst ner på skärmen! Då får du möjlighet att spara det lokalt på din enhet eller skicka det till Instagram, Facebook, WhatsApp, Messenger, Snapchat och andra appar som är installerade på din enhet.

Ja, det är gratis att använda appen New Profile Pic. Just nu verkar det inte finnas några betalfunktioner eller prenumerationsnivåer. Det finns dock annonser. De dyker upp mellan stilvalen.

Det verkar inte finnas något sätt att ta bort vattenmärken på bearbetade foton i själva New Profile Pic-appen, men du kan alltid ändra storlek/beskära fotot på din enhet efteråt för att få bort vattenmärket innan du delar det.

Ryktena om att New Profile Pic skulle vara kopplat till Ryssland eller Kreml bygger på skärmdumpar som delats på Facebook och som påstås visa appens webbplats(newprofilepic.com) som är registrerad i Moskva. Snopes gjorde en djupdykning i appen och upptäckte att New Profile Pic skapades av Informe Laboratories och att den är upphovsrättsligt skyddad av Linerock Investments. Enligt deras appbutikslistor i Google Play Store och Apple App Store är utvecklarens hemvist Tortola på Brittiska Jungfruöarna.

Men en talesperson för Linerock Investments har redan bekräftat för media att appens webbdomän en gång var registrerad i Moskva. Det beror på att företagets grundare hade bott i landet. Personen har dock sedan dess flyttat, så företaget har nu ändrat adressen för domänregistreringen "för att undvika förvirring".

Om man bortser från alla Rysslandsrelaterade farhågor varnar experter för att appen New Profile Pic samlar in stora mängder personuppgifter, enligt The Independent. Pocket-lint laddade ner appen för att titta på dess appbehörigheter. Från och med den 12 maj 2022 var de behörighetsförfrågningar vi såg mycket i linje med vad andra populära appar (som TikTok och Instagram) begär.

Skriva av Maggie Tillman.