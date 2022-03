Heardle är Wordle korsad med Name That Tune

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Wordle är kanske inte den senaste nyheten längre, men hitordspelet är fortfarande starkt, vilket framgår av antalet personer som delar sina resultat varje dag på sociala medier.

Det har funnits otaliga olika spin-off-spel skapade av ivriga fans av dess gissningsformat, men en av de mer romaner har blivit allt populärare nyligen - Heardle .

För att uttrycka det enkelt, det är Wordle men för musik. Istället för att försöka gissa ett ord på fem bokstäver har du sex gissningar för att räkna ut vilken låt du lyssnar på introt till.

Som ett sätt att ersätta känslan av att få fler bokstäver att arbeta med från tidigare gissningar, varje gång du gissar fel får du ytterligare en sekund eller så musik att lyssna på, vilket hjälper dig att lista ut låten.

Det fungerar egentligen ganska bra och kommer att vara mycket bekant för alla som älskade introrundan på Never Mind the Buzzcocks här i Storbritannien, eller som har spelat Name That Tune.

Naturligtvis, ännu mer än Wordle (som bara begränsas av ditt ordförråd), är du lite sjunken varje dag om du helt enkelt aldrig har hört låten spelas, men en del av det roliga är att testa mängden räckvidd din musiksmak kan erbjuda.

Men när du får det rätt, understryker det hur ikoniskt introt till en låt verkligen kan vara, och hur igenkännlig även bara den första sekunden av en klassiker är.

Stapla upp belöningar och förmåner på alla dina befintliga kort med detta Curve Mastercard Förbi Pocket-lint International Promotion · 27 Oktober 2021 Detta briljanta system kommer att spara tid och ansträngning varje gång du betalar.

Skriva av Max Freeman-Mills.