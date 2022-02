Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Wordle , ordpusslet online som har exploderat i popularitet över hela världen, ägs och drivs nu officiellt av The New York Times.

Dess skapare, Josh Wardle,sålde den för några veckor sedan . Som ett resultat kan du nu komma åt den på en ny URL: https://www.nytimes.com/games/wordle/index.html .

Även om Wardle lovade streck, procentsatser och gissningsfördelningar skulle bevaras med försäljningen och övergången till The New York Times, har många användare rapporterat problem. Faktum är att Pocket-lint-reportrar märkte att deras spelserier nu visades som "1" även om de hade vunnit flera matcher i rad, vilket betyder att det helt klart finns ett problem med hur spelarstatistik överförs från den gamla versionen till den nya. Tidigare sa The New York Times att det automatiskt skulle överföra din spelstatistik till Wordles nya hem på The New York Times Games, utan att du har något att göra.

Här är vad en FAQ-sida från The New York Times nu säger om hur statistiköverföringen ska fungera:

"Vi har automatiskt överfört din spelstatistik till Wordles nya hem på New York Times Games. Om din data ser lite annorlunda ut än du kommer ihåg, se först till att du öppnar spelet på samma enhet och webbläsare som du använde tidigare. Din speldata är lagras lokalt i din webbläsare och din statistik kommer automatiskt att överföras utan någon ytterligare åtgärd från din sida. För en hel del Verge-skribenter har detta inte varit fallet. Vissa har klickat på statistikknappen för att se ett helt rent blad, utan streak eller statistik. Man kan se hur många matcher de har spelat och deras vinstprocent, men deras streak verkar ha återställts. Och en av våra lyckliga personalmedlemmar upplevde en fredlig maktövergång och fick behålla sin streak och statistik. "

New York Times avslöjade också i en tweet att den märkte att streck visades som återställda, och att de aktivt undersöker saken.

Hej Wordlers! Vi är medvetna om att din "aktuella streak" har återställts idag. Vårt spelteam undersöker just nu. Håll ögonen öppna för fler #Wordle- uppdateringar. — NYTimes Wordplay (@NYTimesWordplay) 10 februari 2022

Tidningen har också gjort några små förändringar i spelet. Teckensnittet sans serif i titeln ser nu väldigt NYT-aktigt ut. Det finns också en ny meny i det vänstra hörnet som du kan öppna för att komma åt andra spel från The New York Times. Och uppenbarligen är hjälpen och Twitter-länkarna i Wordle nu öppna för The New York Times egna konton istället för skaparen Josh Wardles.

