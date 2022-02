Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - The New York Times – känt för bland annat The Crossword puzzle – har meddelat att de förvärvat ett av världens mest populära ordspel och kulturfenomen: Wordle.

Wordle är ett webbläsarbaserat ordgissningsspel, utan någon app att ladda ner. Du besöker bara en webbplats och kan börja spela gratis. Spelet ger dig i princip sex chanser att gissa ett ord på fem bokstäver, och varje dag uppdateras sidan med ett nytt ord. Ordet är detsamma för alla spelare runt om i världen.

Josh Wardle, en Brooklyn-baserad mjukvaruingenjör, skapade spelet åt sin partner så att de kunde döda tid under pandemin. Han släppte så småningom Wordle offentligt i oktober förra året, och det har redan miljontals dagliga spelare.

I sitt tillkännagivande noterade The New York Times att de lanserade The Crossword 1942 och har sedan dess introducerat The Mini Crossword, Spelling Bee, Letter Boxed, Tiles och Vertex, som alla spelades mer än 500 miljoner gånger 2021. Genom att köpa Wordle , The New York Times hävdade att det är ute efter att "underhålla fler lösare med pussel varje dag - särskilt under dessa oroliga tider".

New York Times sa att det förvärvade Wordle för en "låg-sju siffror".

Wardle nämnde i sitt eget uttalande att han länge har beundrat The New York Times och tidningens värderingar är i linje med hans egna. "Det här steget känns väldigt naturligt för mig", sa han. Wardle förklarade också att det enormt populära spelet har "vart lite överväldigande" för honom - eftersom han är den enda personen som kör hela spelet.

Om du undrar om Wordle plötsligt kommer att kosta pengar att spela, bekräftade The New York Times att det kommer att förbli gratis att spela för nya och befintliga spelare, och inga ändringar kommer att göras i spelet. Wardle arbetar också med att bevara spelarnas befintliga vinster och raddata när spelet flyttar till sitt nya hem.

