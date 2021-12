Krisp kan nu känna igen din röst, vilket ökar dess brusreduceringsförmåga

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Krisp är en av våra favoritappar. Den erbjuder riktigt kraftfull AI-baserad brusreducering så att de som antingen spelar in ljud eller deltar i videosamtal inte behöver oroa sig för bakgrundsljud.

Detta har varit ett viktigt verktyg med tanke på ökningen av videokonferenser, eftersom Krisp kommer att eliminera ljud som hundar som skäller, bilar som kör förbi, återvinningsbilen som tömmer dina soptunnor - nästan allt.

Den senaste uppdateringen erbjuder dock mer riktad hjälp för att se till att det är din röst som hörs vid samtal, snarare än vilken röst som helst. Det betyder att om du har ett samtal och din partner kommer in och erbjuder dig en kaffe, skickas det inte vidare till resten av videokonferensen.

Den senaste uppdateringen är ett kostnadsfritt tillägg för dem som använder Krisp på Windows, med plan för en utrullning på Mac i början av 2022.

Det är enkelt att ställa in den nya funktionen. När du har uppdaterat din Krisp-app blir du ombedd att ställa in den, med Krisp spelar in ett kort avsnitt med text som referens.

Från denna referenstext kommer den att definiera tonhöjden på din röst som låg, medium och hög och filtrera bort andra röster som inte passar den profilen.

På grund av hur dessa rösttonhöjder är kategoriserade är det möjligt för andra röster som matchar din röstton att komma igenom, men Krisp säger att de redan arbetar på en lösning för att förbättra serven ytterligare i framtiden.

För de som är oroliga för integritet, gör det inte. Röstinspelningen är lokal, den delas inte online, den stannar på din PC.

För de som inte vet så fungerar Krisp på vilken mikrofon som helst som du har anslutit till din PC. När du väl har ställt in Krisp och kört kan du välja källmikrofonen, det kan vara en extern USB-mikrofon eller något inbyggt i din dator eller webbkamera.

Det är ett riktigt mångsidigt system och vi har funnit det verkligen effektivt för att hålla bakgrundsljud till ett minimum under de senaste åren. Det bästa är att det är gratis att använda – du får 240 gratisminuter per vecka!

