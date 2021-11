Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Du kanske kommer ihåg succélåten "Kids" från de tidiga noughties. Tja, det ser ut som att Robbie och Kylie är tillbaka på det igen, men den här gången stöder de en musikströmningstjänst för din TV.

Roxi lanserades ursprungligen som en karaoke-gadget 2017 och har sedan dess rönt framgång som en TV-baserad streamingplattform. Enligt varumärket såg det en stor boom av användare under låsningsperioder och det räknar med att det kan bli känt som " Netflix för musik".

Den nya appen kommer att tillåta britter att strömma 70 miljoner låtar inklusive album, låtar och musikvideor; samt sjunga karaoke och spela musikspel gratis.

Roxi- tjänsten kan skryta med 140 000 karaoke och Karaoke With The Stars som sjunger längs spåren, samt möjligheten att testa dina musikkunskaper med Roxis musikspel Name The Song.

Appen lanseras på Sky Q , Fire TV , Android TV och Google TV på kompatibla Sony Bravia, Panasonic, Philips, Toshiba TCL, HiSense och Shield Smart TV och set-top boxar med Samsung TV och andra kommer snart att följa.

För att fira lanseringen ger Roxi bort mer än en miljon Roxi Karaoke-mikrofoner, normalt för £29,99 per styck.

Rob Lewis, VD för Roxi, sa i ett uttalande till Pocket-lint "Vi är på väg att se en seismisk förändring i hur vi konsumerar och interagerar med musik hemma. Massantagandet av TV-appar som Netflix och Disney+ är bara början . Roxi leder ledningen i den andra TV-apprevolutionen; musikvideor, spel och karaoke".