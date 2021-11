Vad är Deezer och hur fungerar det?

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Deezer är en musikströmningstjänst som ger dig tillgång till över 73 miljoner låtar världen över tillsammans med annat ljudinnehåll som podcaster, liknande Spotify och Tidal .

Deezer har alltid handlat om högkvalitativt ljud och var den första tjänsten som lanserade Sony 360 Reality Audio på sin plattform. Men i skrivande stund erbjuder den inte Hi-Res Master Quality Audio , något som konkurrenten Tidal ståtar med.

Deezers Premium-plan låter användare njuta av CD-kvalitet 16-bitars 44,1 kHz spår i FLAC-format. Detta är för närvarande oöverträffat av Spotify, men är en funktion som utlovas av sin egen kommande HiFi-plan.

För att hjälpa dig avgöra om Deezer är värt din tid, särskilt när det ställs mot konkurrenterna, har vi förklarat hur Deezer fungerar och vad som gör det potentiellt värt dina surt förvärvade pengar.

Deezer låter dig ge det en chans utan att behöva någon betalningsinformation, istället väljer du att visa dig annonser mellan spår som liknar den kostnadsfria nivån på Spotify. Detta är verkligen bekvämt eftersom det låter dig prova de flesta funktionerna utan risk. För att testa HiFi- och 360-ljudfunktionerna måste du registrera dig.

Deezer kan användas i din webbläsare på skrivbordet och har även en dedikerad app för Windows och macOS. Den har mobilappar för både Android och iOS och till och med olika smartklockor . Det finns integrationer med olika smarta högtalare , bilinfotainmentsystem och TV-plattformar .

När du först startar appen ger Deezer dig ett trevligt intuitivt sätt att välja artister du gillar och med var och en du väljer, dyker fler artister upp. Det är superenkelt och tar bara några minuter.

Deezer använder denna data för att kurera spellistor och föreslå artister och låtar som du kan njuta av, redan från dag ett. Det är väldigt enkelt att navigera på plattformen, användargränssnittet är extremt enkelt, så att du kan komma direkt in i musiken.

Du kan se hur mycket Deezer kostar i din region här . Det finns tre huvudsakliga planer tillgängliga:

Deezers gratisalternativ ger tillgång till hela musikkatalogen samt podcaster och radio, men med tillägg av oöverhoppningsbara annonser mellan låtarna. På mobilen matchar den Spotify, och tillåter bara uppspelning i shuffle-läge och ger dig sex överhoppningar per timme. Utvalda spellistor ger dig obegränsade överhoppningar, och dessa är markerade med en spelikon på omslaget.

Intressant nog upptäckte vi att skrivbordsapplikationen lät oss lyssna på hela album blandade med till synes obegränsade överhoppningar. Medan på mobilen, om du väljer ett album kommer det att spela en blandning av låtar "inspirerade av" nämnda album.

Deezers Premium-plan kostar £11,99 per månad i Storbritannien. Det finns en kampanj för nya prenumeranter som erbjuder 99p per månad under de första två månaderna. Du kan spara 25 procent genom att köpa en årsprenumeration.

Deezer Premium tar bort begränsningarna för gratisnivån, vilket ger dig tillgång till över 73 miljoner låtar, podcaster och radio utan avbrott. Du kan länka upp till tre enheter till ett konto, men du kommer bara att kunna lyssna på en åt gången.

Du får tillgång till HiFi FLAC-ljudkvalitet och kan ladda ner låtar för offlinelyssning. Sonys 360 Reality Audio ingår också men du måste använda dess Deezer 360-app på antingen iOS eller Android, det finns för närvarande ingen motsvarighet för skrivbordsanvändning.

Deezer Family ger dig sex individuella Premium-konton för £17,99 per månad, förutsatt att du bor under samma tak. Det motsvarar i princip Spotifys familjeplan , om än något dyrare, åtminstone i Storbritannien. Fördelen med Deezer är att alla sex konton kan strömma musik av CD-kvalitet, något som inte erbjuds av konkurrenter.

Bortsett från de obligatoriska mobil- och stationära apparna, har Deezer en imponerande mängd integrationer med tredjepartsprodukter.

Det finns mycket stöd för ljudsystem som Sonos , Amazon Alexa och Google Nest Audio . Samt Chromecast och Apple Airplay- funktioner för att öka kompatibiliteten mellan enheter.

För att lyssna på resande fot har Deezer ett brett utbud av bilintegrationer; inklusive Apple CarPlay , Android Auto , RockScout och BMW . Waze- appen låter dig styra Deezer utan att också lämna din navigeringsskärm.

Det finns appar för Xbox , Roku och Android TV också, så det är lätt nog att få takten att pumpa genom dina hemmabiohögtalare .

Deezer är för närvarande tillgängligt i över 185 länder på sex kontinenter och planerar att lägga till fler till listan. En uppdaterad lista över länder som stöds finns här .

När du har laddat ner Deezer-appen och registrerat dig kommer du att gå igenom en musikskräddarprocess där du uppmanas att välja artister som du gillar. När du har slutfört den enkla processen, kommer du att hitta dig själv på musikskärmen. Här kommer du att presenteras med ett urval av musik som plattformen tror att du kommer att njuta av baserat på dina val, och efter att ha använt appen ett tag, även baserat på dina lyssnarvanor.

Det finns en menyrad längst ner på skärmen för navigering till olika delar av Deezer. Det finns fem skärmflikar i menyraden:

Musik : Den här sidan är packad med förslag på musik som Deezer tror att du kommer att älska, i form av spellistor, radiostationer, artistförslag och listor.

Podcasts : Här kan du komma åt Deezers poddbibliotek. Plattformen kommer att föreslå populära podcaster, låta dig bläddra efter kategori och ge några redaktionella rekommendationer. Du kan också bläddra efter varaktighet eller podcastnätverk, vilket är praktiskt. Slutligen finns det några radiostationsrekommendationer längst ner.

Favoriter : Varje gång du favoriter en låt, album, artist eller spellista läggs den till på den här fliken under Favoritspår, Spellistor, Album, Artister eller Mixer. Du kan också hitta din nedladdade musik och poddar här.

Sök : Sökfliken låter dig söka efter en specifik låt, artist, podcast eller genre. Det låter dig också bläddra bland musik efter genre och kategori. Den här fliken har en Shazam-liknande funktion som låter dig använda enhetens mikrofon för att söka efter en låt.

Premium : Om du använder den kostnadsfria planen kommer du till en skärm som visar uppgraderingsalternativen. På premiumplanen försvinner den här fliken.

Om du bestämmer dig för att du inte längre vill vara Deezer-prenumerant är processen ganska enkel.

Gå till Inställningar

Välj Kontohantering

Välj Hantera min prenumeration

Välj Avbryt min prenumeration

Välj orsaken till att du avbryter och välj sedan Bekräfta

Gå till din profil

Välj Kontoinställningar

Välj Hantera min prenumeration

Välj Avbryt min prenumeration

Välj orsaken till att du avbryter och välj sedan Bekräfta

Alternativen inkluderar: Spotify, YouTube Music, Amazon Music Unlimited, Tidal och Apple Music. Var och en av dessa tjänster låter dig inte bara strömma musik utan även ladda ner och lyssna offline.

Deezers huvuddrag är dess HiFi-kvalitet och 360-ljudstöd. Det erbjuder inte MQA-inspelningar som Tidal, men sedan är det mycket billigare också, och vissa är inte så övertygade om MQA:s fördelar. Spotify kan inte konkurrera på HiFi-kvalitet ännu, men dess rekommendationer är mer avancerade och har bättre sociala funktioner. Det är också värt att notera att Amazon Music Unlimited erbjuder en liknande tjänst som Deezer till ett något lägre pris.

Deezer faller som ett mellanting mellan tjänsterna, det är förmodligen inte det rätta valet för alla, men det kan falla i din Goldilocks-zon.

