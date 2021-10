Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Blue Origin, Jeff Bezos rymdföretag , har meddelat sin nästa högprofilerade rymdfärd: Om två veckor kommer den att skjuta upp en 90-årig man till en höjd av cirka 62 miles över jorden. Vem är den här personen? Ingen annan än kapten James T Kirk från USS Enterprise.

Det stämmer: Skådespelaren William Shatner flyger ut till det stora bortom i verkligheten via Blue Origins New Shepard NS-18-raket. Han kommer att betraktas som den äldsta personen att flyga till rymden, ett rekord som tidigare hölls av flygaren Wally Flunk, som flög på Blue Origins första besättning av New Shepard för bara några månader sedan. Om du är ett Star Trek-fan som vill se Kirk lift-off, eller kanske du vill vara en del av historien genom att titta på den äldsta personen i rymden, så här.

Shatner kommer att flyga ut i rymden med Blue Origin tisdagen den 12 oktober 2021 runt 8:30 CDT. Här är några olika lokala tider:

9:30 ET

06:30 PT

14:30 BST

Shatner kommer att få sällskap på flygningen av följande besättningskamrater:

Audrey Powers, VP på Blue Origin

Chris Boshuizen, en tidigare NASA-ingenjör som grundade Planet Labs

Glen de Vries, medgrundare av Medidata och vice ordförande på Dassault Systemes

TMZ har hävdat att Shatners flygning kommer att spelas in som en del av en dokumentär.

Blue Origins New Shepard -raket är utformad för att starta vertikalt. Det kommer att lyfta från Launch Site One i västra Texas och bära fyra passagerare i en besättningskapsel som är ovanpå. Det kommer att klättra till en höjd av 100 miles över jorden. Vid den tidpunkten bör kapseln och raketen separeras, och båda delarna kommer att falla tillbaka till jorden (med kapseln och passagerarna förhoppningsvis tryckt ner). Totalt kommer flygningen att pågå i cirka 10 minuter.

Blue Origin sa att det kommer att vara värd för live lanseringstäckning på BlueOrigin.com vid T-90 minuter. Liftoff är för närvarande inriktat på 08:30 CDT.