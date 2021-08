Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Flera återförsäljare har börjat erbjuda flexibel finansiering och månatliga avbetalningsplaner genom tredjeparts "köp nu, betal senare" -appar som Klarna, Affirm, Afterpay och till och med PayPay har sin egen lösning som heter Pay in 4. I den här guiden har Pocket- ludd täcker specifikt hur Klarna fungerar, vilka webbplatser och butiker accepterar det, vad du kan köpa med det (som AirPods eller Apple Watches) och om det har några kreditkrav, dolda avgifter och räntor.

Klarna är en "köp nu, betal senare" -tjänst (eller en finansieringstjänst vid försäljning) som grundades i Sverige 2005. Den finns i nästan 20 länder och används av cirka 90 miljoner kunder. Med Klarna kan du säkra smålån i kassan för både online- och butiksköp via Klarna-mobilappen. Det fungerar med populära återförsäljare, som Apple, Macys, Etsy, Foot Locker och Sephora, så att du kan göra överkomliga betalningar på stora biljettartiklar.

Ladda först ner Klarna -appen från Apple App Store eller Google Play Store .

Öppna den senaste versionen av Klarna -appen. Du kommer att se alternativet att skapa ett konto. Välj "skapa konto" och ange din e -postadress. Du kommer att bli ombedd att verifiera din identitet med en kod skickad till din e -post. Klarna kommer sedan att be om ett telefonnummer för att ansluta till ditt konto. Återigen skickar den en kod för att verifiera din identitet. Klarna kommer då att be om ditt tillstånd att spåra dig. Du kan förneka det. Du kommer att skickas till en sida där du hittar butiker som accepterar Klarna-betalningar i butik. Tryck på tillbaka -knappen för att komma till startskärmen och börja utforska Klarna -appen.

När du öppnar Klarna -appen landar du på Klarnas startskärm. Från startskärmen ser du flera knappar till olika sidor: Handla på nätet

I lager

Engångskort

Betalningar

Inköp

Leveranser

Allt sparat

Erbjudanden

Belöningar

Min affär

Historia

Bjuda in vänner

Inkorg

Och mer, vilket leder till koldioxidutsläpp, hjälp och inställningar Ett sökfält finns högst upp och ett navigeringsfält längst ner på startskärmen. Navigationsfältet har flikar för Home, Saved och My Klarna.

På startskärmen trycker du på Handla online. Sök en återförsäljare du vill köpa från online, till exempel Amazon eller Walmart.

Du kan bli ombedd att logga in på ditt konto hos återförsäljaren. När du har alla artiklar du vill köpa i din kundvagn trycker du på den rosa Klarna -knappen. Klarna skapar sedan ett säkert engångskort. Godkänn beloppet och andra detaljer som frakt och skatter. Hit fortsätt.

Klarna kan utföra en mjuk kreditkontroll som inte påverkar din kreditpoäng .

. Klarna kommer också att be din tillåtelse att lägga till extra för att täcka frakt och skatt. Ange dina uppgifter för Klarna, som namn, födelsedatum och adress. Godkänn villkoren och tryck på bekräfta och fortsätt. Du måste också välja den betalningsplan du föredrar. Till exempel kan du se: 4 betalningar varannan vecka med 0% april

6 månadsbetalningar med ränta. När du väl valt en plan och trycker på fortsätt, lägg till din bank- eller kreditkortsinformation för Klarna. Spara din kortinformation, granska din plan och tryck på bekräfta och fortsätt. Klarna låter dig sedan kopiera informationen om ditt Klarna-engångskort. När du är klar, lämnar du popup-fönstret i Klarna-appen för att gå tillbaka till återförsäljaren.

Tänk på att alla steg du utför utförs direkt i Klarna -appen. Lägg till en ny betalningsmetod från återförsäljarens kassaskärm i Klarna -appen. Klarna erbjuder sedan att klistra in/tillämpa din engångskortsinformation, eller så kan du göra det manuellt. Oavsett vad du väljer, lägg till kortet, välj din faktureringsadress och lägg beställningen. Det är allt!

Från startskärmen i Klarna, tryck på alternativet i butiken. Tänk på att alla steg du utför utförs direkt i Klarna -appen. Du kommer att bli ombedd att ställa in ditt kort i butiken. Detta är en engångsprocess som kräver ett giltigt betalkort eller kreditkort.

Ditt kort behöver minst 25% av det totala beloppet du hoppas kunna spendera.

Amex- och förbetalda kort accepteras inte.

När installationen är klar kommer ditt kort i butiken att finnas tillgängligt i Apple Wallet.

Du kan sedan handla på vilken terminal som helst som accepterar Apple Pay. Tryck på Ja, jag är redo att starta -knappen. Ange beloppet du vill spendera och fortsätt sedan. Klarna kan utföra en mjuk kreditkontroll som inte påverkar din kreditpoäng.

Klarna kommer också att be din tillåtelse att lägga till extra för att täcka frakt och skatt. Klarna kommer att erbjuda sitt "Pay in 4" -alternativ med en länk för att se mer information. Du kan bli ombedd att ange din bank- eller kreditkortsinformation för Klarna.

Om du redan har det är det bara att granska din plan och klicka på bekräfta och fortsätt. Klarna skapar ditt kort i butiken och låter dig lägga till det i din Apple Wallet. Tryck på Nästa och godkänn villkoren. Klarna visar dig hur du använder Apple Pay och det kommer att berätta hur länge kortet är giltigt. De flesta kort är endast giltiga i 24 timmar.

Klarna erbjuder fyra betalningsalternativ, men de tusentals återförsäljare som erbjuder Klarna -finansiering har möjlighet att bestämma vilka som kan vara tillgängliga för deras kunder. Här är ett praktiskt diagram som bryter ner skillnaderna mellan varje amerikansk plan, inklusive villkor, belopp som ska betalas i kassan, räntor och sena avgifter.

Betalningsplaner Villkor Skickas i kassan Intressera Förseningsavgift Betala in 4 Betala fyra lika stora delbetalningar - varannan vecka. Se juridiska villkor. Din första del betalas. Det är balansen dividerat med fyra. Inget intresse. Upp till $ 7 Betala in 30 Betala ingenting på 30 dagar och betala sedan hela saldot. Se juridiska villkor. $ 0 Inget intresse. Ingen sen avgift. Men om du inte gör hela betalningen kan du gå in på standard. Finansiering

Betala med ett litet lån som sträcker sig från 6 månader till 36 månader. Se juridiska villkor. $ 0 0% till 29,99%; 19,99% för standardinköp. Upp till $ 35 Betala nu Betala med ditt betalkort eller kreditkort via Klarna -appen. Se juridiska villkor. Full balans. Det här alternativet är idealiskt när du har extra pengar och vill avsluta ditt lån. Inget intresse. Inte tillämpbar.

Klarna är ofta lättare att kvalificera sig för än ett kreditkort, för även om det utför en mjuk kreditkontroll krävs ingen minsta kreditpoäng.

Ja, vilket är perfekt om du har svårt att hålla reda på ditt saldo eller dina räkningar. När du väljer en plan debiterar Klarna automatiskt ditt betalkort eller kreditkort.

Här är en snabb uppdelning av fördelar och nackdelar att tänka på:

Fördelar Nackdelar Alternativ utan ränta.

Lättanvänd app, där även kassan görs inuti.

Fungerar med tusentals återförsäljare. Kör en mjuk kreditkontroll (påverkar inte din kreditpoäng).

Rapporterar inte betalningar i tid till kreditbyråerna.

I butiken löper engångskort vanligtvis ut inom 24 timmar.

Klarna är tillgänglig för användning i butiken i mer än 60 000 butiker, som Sephora, H&M, Macys och mer. Gå hit för att se alla butiker som erbjuder Klarna -finansiering.

Klarna finns på lika många, om inte fler, onlinebutiker, som Amazon, Walmart och Apple. Gå hit för att se alla butiker som erbjuder Klarna -finansiering.

Det finns säkert - till exempel Affirm , Afterpay och PayPay Pay in 4 .

Klarna kan hjälpa dig att köpa något du vill ha men inte kan betala för i förväg. Till exempel kan du använda den på Apple, Best Buy och andra butiker som säljer den senaste tekniken och elektroniken. Vill du ha en iPad Pro? Inga problem. Dess Pay in 4 eller Pay in 30 -planer är troligen din bästa insats också, eftersom de inte tar ut ränta.