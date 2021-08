Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - TikTok meddelade idag att appen vidtar ännu fler åtgärder för att hålla små barn och tonåringar säkra på sin plattform genom att automatiskt inaktivera DM för vissa användare och släcka lamporna på meddelanden efter en viss tid beroende på din ålder.

En av de första stora förändringarna som företaget gör är att begränsa antalet varningar och aviseringar som det skickar ut till sina unga användare. Från och med idag kommer användare av appen som är 15 år eller yngre att sluta ta emot aviseringar efter 21:00, medan 16 till 17 -åringar kommer att få pip fram till 22:00.

Flytten görs inte så mycket som att hjälpa världens yngre att sova lättare, utan snarare ett försök att bekämpa mobbning sent på kvällen, som på senare tid har blivit mer och mer en epidemi i onlinesamhällen-särskilt de mest bebodd av tonårsanvändare.

Några av de andra, kanske mer drastiska förändringarna som företaget gör, är de automatiska sekretessinställningarna som är aktiverade på konton för användare under 15 år. Dessa ungdomskonton kommer nu att vara privata som standard, vilket innebär att deras videor inte kommer att vara algoritmiskt visas på någon annans For You -sida förutom de konton som de specifikt aktiverar dem för. Dessutom har dessa konton inte tillgång till Stitch- eller Duet -funktionerna , så ledsen barn, ingen återskapar din favoritdans du just såg på din FYP förrän du är lite äldre.

Några andra godbitar inkluderar att inaktivera nedladdning av video på tonårskonton (appen kräver att användare 16 och uppåt granskar sina sekretessinställningar innan andra användare kan ladda ner deras videor) och att be äldre tonårsanvändare granska sina DM -inställningar när de skapar en konto i appen.

Företaget betonade att det inte fanns någon "mållinje" för mängden barnsäkerhetsfunktioner som de planerar att implementera, så det är säkert att anta att det inte är första gången den explosivt populära videoappen gör några säkerhetsändringar här och där.

Om du har bott under en sten de senaste åren och inte är säker på vad TikTok handlar om kan du läsa allt du behöver veta om det här.

