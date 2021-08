Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - PayPal-ägda Venmo , en mobilapp som du kan använda för att skicka pengar till andra eller till och med ta emot pengar, tillåter nu Venmo kreditkortsinnehavare att automatiskt köpa kryptovaluta med sina pengar tillbaka.

Venmo är en populär tjänst för människor som vill dela upp en restaurangräkning till exempel eller betala tillbaka en vän. Men det erbjuder också ett "Venmo -kreditkort", som, precis som Apple -kortet, låter dig tjäna upp till 3% kontant tillbaka på köp. Din cash back skickas direkt till ditt Venmo -konto för att spendera eller skicka till andra. Men nu kan du använda den för att köpa kryptovaluta, eller så kan du automatiskt konvertera dina pengar tillbaka till kryptovaluta.

Allt detta händer direkt i ditt Venmo -konto.

Det är lätt. Följ dessa steg:

Öppna den senaste versionen av Venmo -appen. Navigera till Venmo -kreditkortets startskärm i appen. Välj fliken Belöningar. Välj Kom igång och godkänn villkoren Välj den valda krypton och bekräfta den.

Det är allt. När det är aktiverat kommer dina pengar tillbaka i ditt Venmo -saldo omedelbart att användas för att göra ett kryptoköp - inga andra steg krävs. Tanken är att det är en set it and forget it -funktion. Det kan också slås på eller av när som helst om du ändrar dig och inte vill använda det.

Det finns inga transaktionsavgifter när du automatiskt konverterar tillbaka de kontanter du tjänade från dina kreditkortsköp till krypto varje månad.

Det nya alternativet rullar ut från 10 augusti 2021 till Venmo kreditkortsinnehavare.

