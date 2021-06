Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Om du använder Facebook och Instagram är det troligt att du har sett alla dina vänner som delar tecknade selfies i Pixar-stil. Allt tack vare en ny viralapp, kallad Voila AI Artist, som tar mindre än fem minuter att ladda ner och göra dina första animerade foton. Här är allt du behöver veta om appen, inklusive hur du använder den och om det finns några alternativ tillgängliga.

Voila är en fotoredigeringsapp för iOS ochAndroid . Det låter dig ladda upp ett foto av ett ansikte eller ta ett foto av ett ansikte. Med hjälp av någon form av artificiell intelligens förvandlas det fotot till något som liknar en seriefigur. Tekniskt sett har den fyra manipulationslägen: 3D-tecknad film, renässansmålning, 2D-tecknade serier och karikatyrer. 3D-tecknadsläget är det mest populära.

När du väl väljer och tillämpar ett läge kan du välja mellan tre tillgängliga filter. Till exempel, under 3D-tecknad film kan du välja mellan Royalty 3D, Baby 3D och Cartoon 3D. Ett fjärde Voila-alternativ kombinerar de tre filtren med din ursprungliga uppladdning i en collagevy. Du kan inte göra någon annan bildredigering, inklusive justera ögon, mun eller hår, eller spela med färg eller kontrast.

Om du vill testa Voila AI Artist på kändisfoton behöver du inte gå till Google Sök. Appen har en kändisbildsökning, så om du någonsin ville se hur Kim Kardashian West skulle se ut som en Disney-prinsessa kan du nu.

När du är nöjd med ditt foto kan du dela det till Facebook, Instagram, WhatsApp och någon annanstans. Du kan också spara den på din enhet.

Ladda ner Voila AI Artist för iPhone ellerAndroid . Starta appen. Den kommer att be om tillstånd att använda telefonens kamerarulle. Välj bland de fyra lägena (tryck på pilen för att börja): 3D-tecknad film (rekommenderas - det är läget som blir viralt)

Renässans

2D-tecknad film

Karikatyr Välj ett kameralternativ: Kamera (för att ta ett foto)

Galleri (ladda upp ett foto)

Kändis (sök efter en kändis) Ta ett foto, ladda upp ett foto eller hitta ett foto att använda. Voila kommer att börja renderingsprocessen. Gratisanvändare kommer sannolikt att se annonser just nu. Resultatet visar fyra alternativ: Ett sammansatt rutnät med originalfotoet plus de tre filtrerade renderingarna. Du kan sedan välja fotot och klicka på delningsknappen i hörnet för att spara det. Alternativt kan du dela den med andra via Voila, som till Facebook eller Instagram.

Voila AI Artist är gratis att använda på iPhone och Android. Det är dock laddat med annonser. Så det finns naturligtvis ett premiumalternativfritt alternativ. Tänk på att med den fria versionen ser du långa helskärmsannonser (en eller två, vanligtvis) efter nästan varje bilduppladdning. Premiumnivån, Voila Pro, tar inte bara bort dessa annonser utan också vattenstämpeln och till och med påskyndar renderingsprocessen.

På Android kostar Voila Pro $ 2 per vecka, $ 4 per månad eller $ 21 per år. På iOS kostar det $ 3 per vecka, $ 6 per månad eller $ 30 per år (från juni 2021). Det finns också en gratis, tre dagars testversion med det alternativet.

Vi skannade sekretesspolicyn. Appens moderföretag lovar att radera dina foton 24 till 48 timmar efter att bilden senast användes av appen. Voila samlar in personlig identifierande information, till exempel din telefon och din aktivitet online, för att dela med tredjepartspartners och annonsörer i ditt land (inklusive annonsörer som kan spåra din aktivitet på nätet).

Appens ägare, WeImagine.AI, avslöjar också din personliga information till sina syskonföretag, dotterbolag och underleverantörer.

Det finns tecknade appar och filter i några av dina favoritappar för sociala medier, vilket hjälper dig att uppnå samma tecknad effekt. Till exempel erbjuder Snapchat en tecknad 3D-stillins , som använder AR för att få dig att se ut som en karaktär från Disney eller Pixar. Denna lins gick faktiskt nyligen viral förra året med TikTok och Instagram-användare.

Skriva av Maggie Tillman.