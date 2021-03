19 av de bästa Suez Canal-memerna: Boaty McStuck Face

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Vi kan föreställa oss att den dåliga kaptenen på MV Ever Given (Evergreen) har en hemsk tid på det. Efter att ha lyckats fastna över Suezkanalen har lastfartyget lyckats blockera körfältet för hundratals andra fartyg som försöker passera genom den regionen.

Cirka 50 fartyg per dag passerar genom kanalen, med den alternativa resan som kräver segling runt Cape of Good Hope. Det är ytterligare 3 500 sjömil till resan som alla hellre vill undvika. Efter en vecka har Evergreen äntligen befriats , vilket är goda nyheter för alla.

Under de senaste dagarna har dock alla slags memes dykt upp online och de är väl värda en titt om du letar efter en bra chortle.

En annan av de bästa memerna om Suez-kanalen handlar helt enkelt om ett gif av Austin Powers som försöker dra av en oändlig vändning av ett fordon efter att ha kilat in det i en korridor. Vi kan lätt föreställa oss att skeppets kapten gör samma sak.

Vill du rida en våg av berömmelse genom att stjäla det berömda skeppets utseende? Jamie Jones har täckt dig med några intressanta förslag, inklusive Dolce & Gabbana-byxor och några pappersklistermärken.

De skrattade alla, men det finns ungefär tusen fartyg i Suezkanalen som skulle kunna använda detta just nu. pic.twitter.com/NyWkyarkWf - Julie Gerstein (@havethehabit) 24 mars 2021

Även om det inte finns någon bok om hur du kan undvika att få ditt lastfartyg fast i en kanal, finns det en bok om att undvika stora fartyg. De andra båtarna i kanalen kunde förmodligen ha gjort med en kopia av den här boken. Vilket kan förklara varför det var slut i lager vid tiden för denna Tweet.

Tokyo Drift

The Ever Given är ett av de största lastfartygen i hela världen. Så det kan vara ett av de största fordon som någonsin drivits. Till skillnad från en streetracingbil är den inte riktigt utformad för att gå i sidled, vilket har bevisats av de senaste händelserna.

Obehagliga annonser

Annonser är en nödvändig ondska i den kapitalistiska världen, men de kan säkert vara irriterande, särskilt på mobilen. Denna meme fick oss att chortla.

En trevlig promenad

Att vara fast hemma så länge har verkligen spelat kaos med många människors mentala välbefinnande. Regeringens vägledning är inte särskilt användbart och de ansvariga skulle få oss att tro att det är tillräckligt med regelbunden motion för att bekämpa elände. Men precis som en liten grävmaskin inte räckte för att befria Ever given, kommer en trevlig promenad inte att hjälpa dig ur depression.

Ta nsta hger in i Suezkanalen

Vi har alla sett skräckhistorierna om att människor tar instruktioner för satellitnavigering för bokstavligen och slutar köra en in i en flod. Tänk om skeppets kapten bara gjorde samma sak. Skulle det inte vara värt en bra chortle?

Bomullsknoppar ordnar upp det

Även om du aldrig ska sätta in bomullsknoppar i öronkanalen, kanske en massiv en kunde ha varit lösningen på det fasta fartygsproblemet. Om inget annat hade det varit underhållande att titta på och det kunde ha rensat upp vattenvägen samtidigt.

Det eskalerade snabbt

Just när du trodde att saker inte kunde bli värre. Situationen i Suezkanalen eskalerade snabbt när Godzilla och King Kong dök upp för att hjälpa till. Ego stod i vägen för uppgiften.

Vi r alla skeppet

Många av de människor som har skapat de bästa memerna på vår lista har relaterat situationen för båten och dess besättning till sina egna liv. Dessa är några av de roligaste. Vi är alla någonsin givna på olika sätt. Tecknare Chaz Hutton, skapade den perfekta serietidningen för just detta ögonblick.

Kunde vara vrre

Visst, du kanske har en tuff dag, men det är nog inte så illa som kaptenen på det här fartyget. Fastnat i kanalen, håller upp världsekonomin, alla tittar och gör memes.

Entusiasm vs inkorg

Ser du på din inkorg och fruktar att hantera det? Hundratals hundratals olästa e-postmeddelanden stirrar tillbaka på dig och vågar dig hoppa i tomrummet. Denna meme känner din smärta.

Gr ditt bsta

Vad sägs om detta - ett så bra meme att någon skapade ett Twitter-konto specifikt för det. Det har varit en tuff tid för alla, men du gör ditt bästa.

Problem med koldioxidavtryck

Elon Musk uppmuntrar regelbundet människor att investera i Bitcoin. En valuta som egentligen inte är känd för att ha ett stort koldioxidavtryck. Som en kontrapunkt tillverkar hans företag otroligt populära och gröna fordon, men dessa bilar räcker inte för att motverka skador på miljön.

Stimulanspengar

De ekonomiska problemen som Covid orsakar är inget skämt. Det ekonomiska stöd som erbjuds för att hjälpa till med att lindra problemet är dock ganska måttligt, vilket perfekt sammanfattas av detta mem.

WD-40 lser alla problem

Försökte någon använda någon WD-40 för att lossa skeppet? Vi har funnit att det fungerar underverk för de flesta andra uppgifter. Du skulle behöva några stora burkar, men om det fungerade skulle det vara en fantastisk marknadsföring.

Rotera 90 grader

Om bara allt kunde fixas med hjälp av programvara. Högerklicka, klicka rotera 90 grader, problem löst. Än en gång är Ever given på väg.

LOL

Visst är det allt en konspiration om fartygets baksida stavar LOL med behållarnas placering och färger. Eller kanske är det bara någon smart redigering?

Drake godknner inte

Drake godkänner inte ett fast lastfartyg, men han underhålls verkligen av en flytande. Tänk om de skulle kunna flyga över vatten så här skulle vi aldrig ha det här problemet igen och saker skulle komma snabbare till din dörr också!

