Vad är klubbhus och varför pratar alla om det?

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Den senaste måste-ha sociala nätverksappen heter Clubhouse. Det är en endast iPhone-app som låter dig vara värd för och gå med i ljudkonversationer med andra användare. Saken är att den för närvarande bara är inbjuden, men det kommer så småningom att öppnas för alla att gå med.

Klubbhuset lanserades i april 2020 som en iOS-app . Det beskrivs som en "ny typ av nätverk baserat på röst". Det exploderade nyligen i popularitet efter att Teslas VD Elon Musk dök upp i appen genom att gå med i Good Time-showen för att prata om Mars, memes och bli en multiplanetart.

Eftersom det bara är röst och inte använder din kamera hoppas Clubhouse att du inte kommer att oroa dig för "ögonkontakt, vad du har på dig eller var du är". Du kan använda appen medan du gör vad som helst - oavsett om du viker tvätt eller pendlar - och eftersom det inte går att skriva och slå på skicka, bör all din intonation, böjning och känslor förmedlas exakt med rösten.

Det är originalmediet, återfödt, om du vill.

Enligt The New York Times hade Clubhouse i december 2020 600 000 användare. Eftersom den bara är inbjuden kan du inte bara ladda ner appen från Apples App Store och registrera dig. Medan du kan installera och öppna den, låter appen dig bara registrera intresse och reservera ett handtag. Från den punkten skickar den alla intresserade användare till ett blogginlägg som beskriver varför de måste vänta på en inbjudan.

Eftersom Clubhouse är känt för att vara en plats att träffas, prata och dela idéer är appen ganska grundläggande. Det låter dig skapa och gå med i "rum" - där du kan chatta med andra i ett konferenssamtal. Du kan inte dela bilder, videor eller ens text. Allt du kan göra är att prata. Användare kan när som helst gå med och lämna samtalet. När du öppnar appen ser du en lista med "rum" samt en lista över vars i varje rum.

Du kan gå med i rummet genom att klicka på det - de är alla öppna för att hoppa in eller ut. Klubbhuset vill att användare ska utforska olika konversationer. Du går in i varje rum som publikmedlem. Om du vill prata "höjer du handen" och sedan kan högtalarna välja att bjuda in dig. Klubbhusrum är ofta värd för experter, kändisar, riskkapitalister, journalister och så vidare. Du kan också skapa ett eget rum.

Klubbhuset säger att dess anställda moderatorer också ser till att plattformen är en plats för yttrandefrihet men också hälsosamma dialoger.

Klubbhusets skapare säger att de tänker bygga appen som ska användas av alla och arbeta för att göra den tillgänglig så snabbt som möjligt. Det är inte en exklusiv app. Det är bara i beta just nu, eftersom den allmänna versionen inte är redo än. Klubbhuset säger att det vill växa sitt samhälle långsamt för att se till att "saker inte går sönder, håller sammansättningen av samhället varierande och låter oss ställa in produkten när den växer".

På grund av allt detta kan du inte enkelt gå med i klubbhuset. Det är endast inbjudande, så alla som vill gå med måste tas in av någon som redan har ett konto. Du kan ladda ner appen, boka ett handtag och lägga ditt namn på en väntelista, men då måste du vänta.

Bästa VPN 2021: De 10 bästa VPN-erbjudandenen i USA och Storbritannien Förbi Roland Moore-Colyer · 11 December 2020 Oavsett om du vill använda en VPN för att skydda dig online eller geolåsta webbplatser, vi har fått dig täckt av NordVPN, ExpressVPN och mer

Inte än. Klubbhusets VD Paul Davidson har sagt att appen så småningom kommer att öppnas för alla, inklusive Android-användare.

Klubbhuset, trots att det bara var en 10 månader gammal start, har enligt uppgift redan en värdering på 1 miljard dollar. Många av Silicon Valley bästa honchos, från Elon Musk till Mark Zuckerberg, har talat i klubbhussamtal de senaste veckorna, vilket väcker intresset för appen. Till och med Oprah Winfrey har använt det.

Skriva av Maggie Tillman.