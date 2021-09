Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Falska nyheter, djupa förfalskningar och AI-genererat innehåll. Webben är full av dessa saker.

Nu används generativa kontradiktoriska nätverk för att skapa realistiska saker som faktiskt inte existerar lika bra. Det finns alla möjliga av dem också, vissa är otroliga, några galna, alla verkligen intressanta.

Vi har samlat några för din njutning.

Denna katt existerar inte

Katter. Antingen älskar du dem eller hatar dem. Vad tycker du om en katt som inte ens finns?

Dessa AI-genererade katter är ganska övertygande och de kommer sannolikt inte att orsaka några allergiproblem, vilket är en bonus.

Denna ponny existerar inte

This Pony Does Not Exist är en webbplats som visar ett färgstarkt rutnät med AI-genererade ponnyporträtt som skapats med Nvidias StyleGAN2-arkitektur.

Med några smarta trollkarlar har dessa varelser skapats, beskurits, skalats och visats i all ära för ditt tittande nöje.

Denna bil existerar inte

Här är en webbplats som genererar fordon som aldrig funnits . Alla möjliga konstiga och underbara bilar som du aldrig har sett på vägen och aldrig kommer att göra.

Detta är verkligen inte den bästa på vår lista. Klicka igenom och uppdatera sidan ett gäng gånger så ser du några riktigt udda hjulmaskiner.

Dessa människor existerar inte

Människorna som du ser i den här bildsamlingen existerar inte och har aldrig gjort det. De har skapats av ett generativt kontradiktoriskt nätverk som ursprungligen utvecklades av Nvidia och sedan användes av Phillip Wang för att skapa denna person existerar inte .

Den webbplatsen använder i huvudsak artificiell intelligens för att slumpmässigt generera helt artificiella men ändå hyperrealistiska porträtt av människor. Människor som aldrig har präglat planeten och ändå ganska enkelt kunde bo granne med dig.

Denna teknik är ganska störande när man tänker på vad Inverse noterade när man intervjuade skaparen .

"I ett samhälle där bilder och bilder är standardsurrogaterna för" bevis ", kommer GAN ... snart att tillåta vem som helst att tillhandahålla" bevis "på att någon tänkbar person gjorde något man kan tänka sig ... Som ett exempel, en elak skådespelare. kan sprida en GAN-genererad video eller bild som visar en falsk händelse för att hetsa upplopp, protester eller andra potentiellt våldsamma reaktioner online. "

Läskigt, men det tar inte ifrån hur imponerande denna teknik är.

Denna meme existerar inte

Alla älskar en bra meme. Så varför inte tillämpa artificiell intelligens för att skapa några nya. Det är precis vad ImgFlip har gjort.

Denna meme existerar inte är resultatet och bilderna som genereras av systemet är, ja, något speciellt.

Denna stad existerar inte

Denna stad existerar inte är en imponerande webbplats som visar olika flygbilder på städer som faktiskt inte finns. Och ändå ser de ut som något du skulle hitta genom att rulla genom Google Maps eller kika ut genom ett flygfönster. Land och hav kolliderar med konstgjorda strukturer, alla skapade av artificiell intelligens.

Dessa ögon existerar inte

Den här kan verka ovanlig jämfört med de andra, men den är faktiskt ganska intressant.

Författaren/skaparen av This Eye Does Not Exist förklarar det fint:

"Tänk dig att du är en makeupartist av något slag och du måste konceptualisera ett nytt märke för ögonmakeup. Men du har ett problem, du har slut på idéer. Generativa kontradiktoriska nätverk låter dig skapa saker som inte finns, låt oss säga , fotografier av ögon med smink. Denna algoritm låter dig i huvudsak "drömma upp" nya saker ... "

Det är trevligt att tänka att generativa kontradiktoriska nätverk kan användas för gott. Samt skapa falska nonsens ur etern.

Dessa skalbaggar existerar inte

Detta är ett intressant projekt som använder maskininlärning för att skapa illustrationer av skalbaggar som faktiskt inte finns. Detta skapades med hjälp av maskininlärning för att analysera tusentals illustrationer som redan är offentliga.

Inspirerad av zoologi, botanik och arkeologi, är denna skalbagge inte existerande fascinerande och skiljer sig från de andra på denna lista som finns som något övertygande verkliga bilder.

Dessa målningar existerar inte

Detta intressanta tillägg till vår lista tar något som inte finns och gör det till en fysisk sak som gör det.

Det här är konstverk som skapats med Googles BigGAN (Generative Adversarial Networks) och sedan tryckt och målat för din njutning av Ganvas Studio .

Tanken är att använda Joel Simons Ganbreeder -system för att skapa ditt eget konstverk och sedan få Ganvas Studio att skriva ut det.

Ganbreeder låter dig slå samman bild och använda AI för att skapa något helt unikt - och lite konstigt också.

Dessa porträttmålningar existerar inte

Art Breeder är en konstighet. En webbplats som skapar falska konstverk med enkla justeringar till inställningar för att ändra aspekter av det. Resultaten är konstiga, underbara och verkligen unika.

Detta är exempel på porträtt som skapades av denna teknik men som annars inte skulle existera.

Dessa landskapsmålningar existerar inte

Precis som porträtten existerar faktiskt inte dessa målade scener av färgglada och vackra landskap utan har istället skapats med hjälp av GANS och mänsklig interaktion.

Detta är inte en Rembrandt

Det här kan se ut som en målning av målarmästaren Rembrandt, men det har faktiskt skapats av teknik.

400 år har gått sedan Rembrandts sista målning, men konsthistoriker och tekniker har lyckats använda en blandning av data och ansiktsigenkänningsteknik för att analysera 346 olika målningar av Rembrandt.

Den informationen användes sedan för att identifiera de typiska geometriska mönstren som målaren använde med fokus på vissa mänskliga ansiktsdrag. En 3D-skrivare användes sedan för att måla 13 lager UV-bläck för att skapa en realistisk målning som skulle bilda The Next Rembrandt .

Detta fartyg existerar inte

Derek Philip Au, skapare av This Vessel Does Not Exist förklarar logiken i den här snyggt:

"Keramikens historia handlar om imitation och reproduktion.

Lärlingen får behärskning av hantverket genom repetition och gradvis förbättrar deras teknik. Under ledning av ett livslångt arbete i hantverket undersöker befälhavaren varje del som studenten gör och slänger de som anses olämpliga.

Förfalskaren skapar kopior och testar dem på marknaden. Kännaren, informerad av decennier av erfarenhet av antikviteter, bedömer kopiorna. De som misstas som äkta säljs, och förfalskaren fortsätter att skapa ännu mer övertygande kopior. "

Här har GAN använts för att skapa falska kärl som sedan genereras, bedöms och förbättras. Resultatet är en till synes oändlig samling av vaser och kärl som alla skapats av artificiell intelligens.

Denna strand finns inte

Liksom andra saker på den här listan finns denna strand inte utan skapades istället med hjälp av ett utbildat AI -nätverk. StyleGAN2-ADA matades med 20 000 bilder av stränder för att skapa en nyfiken strandutsikt. Ofta av vackra och idylliska stränder (fria från människor) som du tyvärr aldrig kommer att kunna besöka.

Denna konst finns inte

Det verkar som om AI kan vara ganska bra på att göra konstverk. Speciellt abstrakta konstverk som gör att du blir förbryllad när du ändå tittar på dem.