Vad är Strava, hur fungerar det och är det värt att betala för?

(Pocket-lint) - Strava har 76 miljoner användare och sa i mars 2021 att den växte med ungefär 2 miljoner användare i månaden.

Så vad är Strava och varför ska du vara involverad i det? Ännu viktigare, är det värt att du betalar för prenumerationen som verkligen låser upp det roliga?

Strava är det svenska verbet att "sträva" och företaget klassar Strava som en community för idrottare. Även om siffrorna är ganska små när det gäller stora sociala nätverk - som kan skryta med hundratals miljoner användare - håller Strava sig bra mot andra fitnessplattformar.

Strava är helt inriktat på idrottare. Mycket av det som Strava erbjuder handlar om analys av din prestation och viktigare, att hålla koll på din träning. De sociala aspekterna av Strava hänger verkligen av dina aktiviteter, men kort sagt, det är ett verktyg för den som tränar.

Användbart är det en universell plattform som alla idrottare kan använda, oavsett vilken enhet eller plattform de använde för att fånga sin sportdata från början.

Det finns vissa aktiviteter som Strava verkligen gillar och det är cykling och löpning.

Även om du kan spela in andra aktiviteter – från vandring till yoga – är Strava som bäst när man analyserar prestanda och ger intressanta jämförelser för rutter – vilket verkligen tilltalar cyklister och löpare.

Med många användare som häller in massor av data är Strava utmärkt för att visa rutter, jämföra segment (delar av en rutt), men i huvudsak hålla reda på dina egna prestationer och träningsmål.

Huvuddelarna av Strava uppdelning enligt följande: registrera din aktivitet, ditt foder, din träning och prestation, rutter och segment, och slutligen utmaningar. Strava har också en värmekarta över din träning – som fick berömmelse när den slog rubriker och orsakade ett större fokus på integritet över hela plattformen – medan vissa funktioner är mer framträdande på webbplatsen än de är i appen.

Aktivitetsflödet är i princip Stravas hemskärm, där du kommer att se inlägg som beskriver aktiviteterna för de personer du följer, såväl som dina egna. Istället för att bläddra igenom en samling manuella inlägg eller delade memes, synkroniseras de flesta av dessa ofta från användarnas träningsenheter – oavsett om det är Apple Watch, Garmin, Fitbit eller andra.

Manuella inlägg kan skapas, men dessa är inte så vanliga; du kan också lägga upp bilder men återigen, foton är förknippade med aktiviteter.

Aktiviteter kan spelas in i själva Strava och läggas till manuellt och för de som inte har någon spårningsenhet; inspelning i Strava-appen är ofta en användbar väg.

Du kan kommentera en aktivitet, ge beröm och dela inlägg – och en av de fantastiska sakerna som Strava erbjuder är möjligheten att dela gruppevenemang eller inkludera andra användare i din aktivitet om de inte har något att spåra det med sig själva, eller om du bara råkar träna med någon annan.

Du kan ta del av en aktivitet för att få mer detaljer om den - utöver hastighet eller distans kan du titta på effekt, puls, hastighet eller andra mätvärden som den ursprungliga idrottaren delade - samt undersöka rutten. Du kan spara rutter som andra användare har delat så att du kan använda den rutten själv, om du är prenumerant.

Strava-smarttelefonappen har också en vänfinnare på flödessidan - det är trots allt ett socialt nätverk och att skapa kontakter är en del av det du ska göra.

Gruppsektionen i appen täcker en rad funktioner som utökar din Strava-upplevelse. Den tar upp Utmaningar (i appen – hemsidan har en separat flik för Utmaningar) och klubbsökning. Ursprungligen fanns dessa i en sektion som heter Explore - som fortfarande finns på Strava-webbplatsen - men det lades ner till förmån för att öka karterbjudandet i appen.

Utmaningar låter dig anmäla dig till olika saker för att försöka få dig motiverad, som ett distans-, klättrings- eller varaktighetsmål för en vecka eller månad. Vissa av dessa är sponsrade med vissa belöningar, som en rabatt i en butik för att delta i en viss utmaning. Det är lite kul.

Det finns klubbar du kan hitta och följa, några av dessa är kommersiella företag som delar innehåll - lite mer som du hittar på en Facebook-sida, till exempel, men det finns också några fler lokala klubbar som kommer att dela rutter och evenemang, som t.ex. organiserade åkattraktioner – och återigen kan du stjäla en klubbs planerade rutt om du vill ta en tur på egen hand.

Kartor och rutter är ett av huvudelementen i alla sportbaserade tjänster, och under 2021 uppdaterade Strava sin app för att introducera en kartsektion och utöka kartfunktionerna för att närmare återspegla webbplatsens funktionalitet.

Som vi har sagt loggas rutter mot aktiviteter, mestadels från idrottare som synkroniserar åk från GPS-enheter, oavsett om det är en Garmin-klocka eller en Wahoo-cykeldator. Vi har också nämnt att du kan logga aktiviteter genom smartphone-appen, använda den som en spårningsapp – och detta är populärt bland idrottare som spänner på ett armband eller styret monterar telefonen, öppnar appen och slår rekord.

Kartorna i Strava kommer från Mapbox och är anpassade för Strava, inklusive satellit-, hybrid- och standardvyer, de senare visar massor av kartfunktioner som isobarer och viss terrängskuggning, så att du kan se terrängegenskaper med en blick.

Kartorna du får i Strava-appens flöde är mestadels för referens - du kan visa, du kan ändra vad du ser, men du kan göra mycket mer med dem om du är prenumerant, där kommer kartsektionen in. Strava-appen låter prenumeranter upptäcka rutter i kartavsnittet. Appen kommer inte bara att föreslå rutter, utan låter dig skapa dem också.

Från och med skapandet kan du välja vilken typ av rutt du vill ha - åka, springa, gå - ruttens längd samt att du kan ange om du vill att den ska vara kuperad eller platt, asfalterad eller terräng. Tre rutter föreslås sedan för dig baserat på dina kriterier, tillsammans med detaljerna - avstånd, profil, beräknad tid och möjligheten att ändra waypoints med ett par tryck.

Det här är bra om du är på semester och vill utforska, eller arbetar hemifrån och vill hitta en bekväm löprutt från ditt hotell.

Du kan också skapa rutter på fri hand, rita på kartan och få rutten beräknad automatiskt. Du behöver bara få upp kartan på displayen, tryck på pennikonen så att den blir orange och rita sedan dit du vill.

Du måste se till att du börjar och avslutar åket där du är, annars har du bara en startpunkt där du först rörde kartan. Vad denna ruttskapande på fri hand innebär är att du kan rita en form på kartan och sedan skapa en rutt som matchar - med alla detaljer som hör till den. Sinnet förvirrar.

När en rutt har skapats och sparats synkroniseras den till enheter som stöds så att du sedan kan ge dig ut och åka eller springa den. Det är dock värt att kolla, eftersom det kan skapa doglegs, rundor i rondeller och andra konstigheter som det är bättre att veta om i förväg snarare än när du är ute på den rutten.

Stravas hemsida är riktigt bra för kartläggning och rutter, eftersom du får mycket mer utrymme att visa och det är lättare att redigera.

Det finns gott om frihandsskapande på webbplatsen, men du får inte de förslag som du får i appen. Det är, återigen, lite synd eftersom automatisk ruttskapande på en större skärm i en webbläsare också skulle vara användbart - liksom paritet mellan webbplats- och appfunktionalitet.

Ändå kan du sedan rita dina rutter på fri hand och tillämpa några begränsningar på hur dessa rutter kartläggs. Strava ger dig möjlighet att följa populära rutter från sin värmekarta - så att du hamnar på populära rutter snarare än bakgator och obskyra stigar - och du kan även välja typ av yta. För löpare betyder det att du kan välja jordytor, för landsvägscyklister kan du endast välja asfalterade vägar. För dem som köper in den växande populariteten för gruscyklar, kan du hitta alla möjliga rutter som du kanske aldrig ser från vägen.

Stravas webbplats låter dig också utforska segment, som vi kommer att prata om nedan.

Som namnet antyder är segment en del av en längre rutt. Strava är inte ensam om att erbjuda sådana sektioner, Garmin gör också viss segmentuppdelning i Garmin Connect, men det är inte i närheten av lika användbart som det är i Strava.

Med segment kan du jämföra din prestation under en bana med tidigare försök. Eftersom det finns massor av segment kan du undersöka din prestation på en viss stigning, nedförsektion, flat sprint, terrängväg - vad du vill.

När du slutför en aktivitet tillhandahålls de segment som rutten omfattar som en del av uppdelningen i detalj för den aktiviteten. Om du har gått igenom dessa segment tidigare kan du se om du var snabbare eller långsammare – och med tiden kan du bygga upp en detaljerad bild av ditt resultat på det specifika segmentet.

Om du tar det ett steg längre kan du se hur din prestation står sig i jämförelse med dina vänner och andra atleter, du kan tävla om att slå deras tider, du kan tävla mot alla för att ta kronan – och allt är läckert inspelat i Strava.

Segment är kanske den mest övertygande delen av Strava-plattformen och det finns inget riktigt så tillfredsställande som att se tillbaka på en lång åktur och se hur du presterade på dessa segment.

Du kan också "favoritera" segment och sätta upp mål för segment för att hjälpa dig målinrikta prestanda. Det fantastiska med dessa segment är att de sedan synkroniseras med kompatibla enheter. Du kan till exempel sätta ett mål på ett visst segment som kommer att synkroniseras med din Garmin Edge , din Wahoo eller Hammerhead Karoo, så att när du kommer till det segmentet på din tur får du målinformationen så att du kan lägga hammaren ner.

Du kan också skapa segment från rutter du har i Strava. Även om de i livliga områden kommer att upptäcka att de flesta platser redan har många segment, om du bor någonstans mer avlägset eller tar en väg som ingen annan verkligen gör, kan du bara skapa dessa segment för din användning, för att använda som ett personligt prestandariktmärke . Naturligtvis kommer andra Strava-användare då att kunna använda dem – och det finns gott om segment med komedinamn som får dig att skratta när du upptäcker dem.

Segment driver också Stravas Local Legend-funktion, som lyfter fram idrottare som loggar flest aktiviteter på dessa segment.

Segment kan hittas länkar till vilken rutt som helst och om du använder kartfunktionen i appen för att skapa en rutt, kommer du sedan att kunna undersöka segment längs den rutten. På Stravas webbplats kan du faktiskt utforska segment direkt, zooma in på kartan för att se vad som finns där. Detta är verkligen användbart om du vill bli en lokal legend i ditt område, eller vill slå några rekord på lokala segment.

Förutom att hitta, kartlägga, spela in och skapa rutter för vilken sport du än vill delta i, erbjuder Strava en hel del dataanalys på toppen av det. Från alla loggade aktiviteter får du en registrering av den data som skapats - puls, hastighet, distans, höjdförändring, effekt (antingen loggas från sensorer eller uppskattad) och mer därtill. Mycket av detta kommer att bero på vilken data du lägger in - de flesta moderna klockor ger dig puls, hastighet, distans, vissa ger dig kadens; Ytterligare sensorer stöds också, som effektmätare eller kadenssensorer för cyklister. Ju mer du stoppar in, desto mer får du ut.

Du kan bläddra i de relaterade graferna och se hur de kullarna påverkade din puls och så vidare som du kan på de flesta andra sporttjänster, från Apple Health till Polar Flow. Strava sammanställer även din aktivitetsdata så att du enkelt kan se ditt avstånd över veckorna, månaderna och åren. Det är lätt att se din totala statistik och för alla som vill logga något som miles på ett visst par skor, låter Strava dig göra det.

Några av de mer detaljerade träningsfunktionerna som är mer intressanta ligger bakom prenumerationsbetalväggen. Eftersom informationen du får ut beror på vad du delar med Strava, gynnar prenumerationer också de som har mer datainsamlingskit. Om du bara har en grundläggande GPS-cykeldator får du inte all analys som du skulle få om du till exempel hade en effektmätare, kadenssensor och ett pulsband.

Ett mått är Relativ ansträngning som ger dig en känsla, vecka efter vecka, av hur dina aktiviteter står sig jämfört med dina tidigare veckor. Detta är baserat på hjärtfrekvens och kan ge dig en känsla av hur hårt du har arbetat. Den är utformad så att hårdare pass och lättare pass kan jämföras snarare än att en lätt promenad på 2 timmar övertrumfa en 30 minuters löprunda med sprint, till exempel.

Konditionsspårning är en intressant sida av analysen som i princip tar din träningsbelastning och relativa ansträngning för att mäta din dagliga träning och modellera effekten den har. Detta ser att konditionen går upp genom att bibehålla belastningen och återhämta sig över tiden. Även om siffrorna egentligen inte betyder någonting, är den allmänna trenden i riktning mot förändring vad du letar efter, förhoppningsvis på en uppåtgående bana.

Det är ett sätt att få lite feedback om att du tränar konsekvent bra för att uppnå konditionsvinster. Med regelbundna aktiviteter i ett balanserat tillvägagångssätt kommer du att se din kondition förbättras, om du gör ett hårt pass och sedan ingenting under resten av veckan, kanske du inte ser några vinster alls. I grund och botten är det en visuell representation av hur dina ansträngningar speglar vad vi vet från vetenskapen bakom bästa praxis för träning.

Det är också ett bra motivationsverktyg eftersom Strava regelbundet visar den här typen av information, så att du kan se hur din vecka står sig jämfört med din föregående vecka, oavsett om du behåller ditt veckomedelvärde eller är högre eller lägre.

Det är också här som Strava levererar en av sina bästa funktioner: eftersom du samlar all data på ett ställe kan alla aktiviteter bidra. Det kan vara en löptur från en Polar Vantage, en tur från en Garmin Edge och ett dopp från en Apple Watch. Du behöver då inte se över Apple Health, Polar Flow och Garmin Connect för att se all denna data – allt finns på ett ställe och ett ställe som kommer att analysera denna data på ett förnuftigt sätt.

Strava omstrukturerade sig 2020 för att lägga lite mer av vad det erbjöd i prenumerationsnivån – tidigare kallad Summit. Det finns nu en gratisversion eller en prenumerationsversion.

I prenumerationen ingår:

Rutter, planering och rekommendationer

Matchar åk och löpningar med prestationsanalys

Träningslogg

Segmentera topplistor, lokala legender

Livesegment på kompatibla enheter

Månatliga aktivitetstrender och jämförelser

Målsättning

Värmekartor

Träningsplaner

Effektkurva - om du har en effektmätare

Konditions- och friskhetsanalys

För de som inte prenumererar kan du fortfarande spela in, dela och se aktiviteter i Strava, så det behåller fortfarande sin användning som en träningslogg, kan samla data från en rad olika enheter - och vara en del av gemenskapen. Förmodligen kommer vissa att få det från Fitbit, Garmin Connect eller Apple Health ändå, om det är den enhet du använder.

Abonnemanget kostar £47,99/$59,99 per år – eller £6,99/$5 per månad – så är det värt det? Om du är intresserad av data och tränar mycket - speciellt när det kommer till löpning och cykling - så ja, det finns mycket här som du kommer att trivas med. För cyklister är Segments attraktionskraft förmodligen bara värt priset och för oss är det prenumerationsfunktionerna som vi verkligen gillar, men vi är datanördar.

Även om du inte vill betala finns det tillräckligt med gratis i Strava för att göra det användbart - speciellt om du använder enheter på flera plattformar eller loggar in på olika sätt.

Listan är lång, men följande enhetsplattformar kan synkroniseras till Strava:

Amazfit

Bkool

Bryton

Casio

KATTÖGA

COROS

CycleOps: Joule

Fitbit

Garmin

LIVERODING

Lyzen

MIO

Peloton

Pionjär

Polär

Recon: Jet

Sigma

Soleus

SRM: PC8

Suunto

Tacx

TomTom

Vahoo

Zwift

Följande tjänster kan också synkroniseras med Strava:

Apples hälsa

Endomondo

Garmin Connect

Google Fit (synkroniseras endast med Google, inte från)

MapMyRun

MapMyRide

Runkeeper