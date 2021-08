Vad är Triller? TikTok -alternativet förklaras

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - När det fanns ett potentiellt TikTok -förbud i horisonten i USA växte intresset för TikTok -alternativ . En av de tidiga standoutsna var Triller, till stor del för att det aggressivt hade rekryterat sociala medier A-lister, men också för att det är en rak TikTok-klon.

Här är allt du behöver veta om Triller.

Triller har funnits sedan 2015 men började bara få uppmärksamhet 2020.

Det är en social videoapp som du kan använda för att titta på eller skapa kortformade videor, som enkelt kan redigeras med verktyg i appen, inklusive musik, filter, ritningar och mer. När du lägger upp en "Triller" -video kan andra användare dela den, kommentera den eller använda ljudet från den i sina egna videor.

Triller har gjort olika påståenden om sina användarnummer. I augusti 2020 berättade en talesman för CNBC att den hade 65 miljoner "aktiva användare" och 250 miljoner nedladdningar. Sedan, i oktober, hävdade det att det hade "mer än 250 miljoner användare över de bästa Comscore -förlagen" samt "cirka 250 miljoner nedladdningar." Men enligt Business Insider hävdade tidigare Triller -anställda att siffrorna är fem gånger högre än interna siffror.

Om du vet hur TikTok fungerar kommer du genast att veta hur Triller fungerar. Funktionaliteten och till och med användargränssnittet för båda apparna är otroligt lika. Du kan följa andra Triller -användare, kommentera och gilla deras videor, söka och upptäcka videor för att titta på, spela in och spela in videor själv osv. Du behöver inte ett konto för att titta på Trillers, precis som du inte behöver ett konto för att titta på TikToks, men du behöver ett för att lägga upp en Triller.

Från det ögonblick du öppnar appen behandlas du på Triller -hemsidan eller videoflöden, som är uppdelad i tre flikar: Följande, Trills och För dig. Följande är ett flöde med videor från skapare du följer. Trills innehåller videor med musik från Triller och Apple Music Libraries. De kan vara vilken längd som helst från 4 sekunder till 60 sekunder långa. And For You är som TikToks curated For You Page. Den rekommenderar populära videor att titta på.

Alla videor på Triller är vertikala och i helskärm, och du kan svepa uppåt eller nedåt för att hitta mer att titta på. Lätt!

I navigeringsfältet ser du en förstoringsglas -symbol. Detta pekar på Sök. Gå hit för att söka och hitta videor av vilken typ som helst. Du kommer att se en sökfält högst upp, följt av Triller TV -rekommendationer, strålkastare och bästa videor. Det är ganska självförklarande. Tryck bara på videon du vill se, och därifrån kan du interagera med den eller svepa bort för att fortsätta hitta andra fantastiska Trillers att titta på.

I navigeringsfältet ser du en + -symbol. Detta pekar på Upload. Gå hit för att spela in och dela Trillers. Du får möjlighet att skapa en musikvideo eller en OG -video. Med musikvideor måste du börja med att välja en låt. Du kan trimma ljudet och sedan börja filma. Med OG -videor börjar du dock spela in direkt. Båda alternativen låter dig lägga till filter, göra olika tagningar, justera hastigheten, zooma in och använda en timer.

Med Triller kan du förhandsgranska din video innan du lägger upp. Du kan också lägga till en bildtext, kategori, platsinformation och till och med ställa in den till privat innan du postar.

I navigeringsfältet ser du en musiksymbol. Detta pekar på Discover. Gå hit för att söka och hitta musik. När du hittat ett spår du gillar på Discover -sidan kan du välja det, spela det, använda det i din egen Triller eller fortsätta titta på de bästa videorna med det spåret. Enkel! Triller har licenspartnerskap med Warner Music Group, Sony Music Entertainment och Universal Music Group, så det finns gott om musik att hitta.

I navigeringsfältet ser du en personsymbol. Detta pekar på Profil. På den här sidan ser du din offentliga profil, inklusive vem du följer och vem som följer dig. Du kan redigera din profil, foto, namn, användarnamn och mer från Profil. Även på din profil kan du se dina Triller -utkast, som är privata och bara synliga för dig. När du går till andra går du till din profil, de kommer att se bara offentliga videor samt information om följare.

Slutligen, för att redigera dina inställningar, gå till Profil i navigeringsfältet och tryck på inställningskuggan i det övre hörnet på din profilsida. Från det här området kan du justera dina kontoinställningar, sekretessinställningar och ange dina önskade videoinställningar, t.ex. upplösning. Enkel!

Triller är baserat i LA och ägs av Proxima Media, ett företag som lanserades av Hollywood -filmproducenten Ryan Kavanaugh, som tillsammans med sitt verkställande team ansvarar för att producera mer än 200 filmer, till exempel Girl with the Dragon Tattoo och The Social Network. Triller 2020 stängde en runda på 50 miljoner dollar som värderade företaget till 300 miljoner dollar. TechCrunch rapporterade att det sökte 250 miljoner dollar till en värdering av 1,25 miljarder dollar.

Tidigare president Donald Trump gick särskilt med i Triller i protest mot TikTok. Och några av TikToks största stjärnor strömmade också till appen 2020. Josh Richards, Griffin Johnson och Noah Beck, till exempel, gick alla med, även om de bar Triller -merch i sina videor, vilket tyder på att de samarbetade med tjänsten för att skapa innehåll. Andra kändisar - som Justin Bieber, Rita Ora och Kevin Hart - finns också på Triller men skickar inte ofta inlägg.

Vilken information samlar Triller in?

Enligt Trillers integritetspolicy, appen samlar in följande data från sina användare: "Namn, ålder, födelsedatum, kön, adress, e -postadress, inloggningsuppgifter för sociala medier, telefonnummer, fotografi och användarnamn/lösenord". Den kan också ansluta till Facebook och Twitter, så att appen får tillgång till den information som användarna har delat om dessa tjänster. Triller samlar också in användarnas platsinformation och enhetsdata.

Kolla in Trillers webbplats för mer information - den har också en FAQ -sida här . Vi har också denna sammanställning av andra TikTok- och Triller-alternativ här .

