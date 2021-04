Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Människor älskar att hålla kontakten. Oavsett om det är att chatta med vänner och familj i videosamtal , meddelanden på WhatsApp eller vidröra bas medan du arbetar på distans med Microsoft Teams eller Slack . Spelare är inte annorlunda.

Förr i tiden skulle spelare använda sig av textchattjänster som X-Fire eller VOIP-servrar som Mumble, Teamspeak eller Ventrilo. Saker har kommit långt sedan dess och både teknik och krav har förändrats.

Nu behöver den moderna spelaren något som kan göra allt och Discord är den fria programvaran som gör just det.

På grundnivå är Discord ett av de enklaste sätten att kommunicera med dina vänner via röst, text och video. Om du har upplevt Slack på arbetsplatsen, tänk då på Discord som samma sak, bara riktad riktigt mot spelare och med mycket fler funktioner.

Discord är flera plattformar och kan användas var du än är. Den kan laddas ner gratis för Windows, Mac, Android , iOS och till och med Linux.

Du kan också använda den direkt i en webbläsare utan att ens ladda ner den. Så du kan inte bara använda den medan du är vid din spelmaskin, men du kan också hålla kontakten när du är ute och reser.

Discord låter vänner chatta med varandra antingen en-mot-en eller som en grupp via en server. Du kan använda den för att skicka direktmeddelanden till vänner, ringa videosamtal med dem, röstchatta och till och med skärmdelning.

När du väl är på en server kan du gå med i en röstchattkanal för att prata med andra spelare som spelar specifika spel.

Discord är mycket användarfokuserad och kan vara så privat eller offentlig som du vill att den ska vara. Med Discord kan du välja:

Vem du lägger till som vänner och vem som kan lägga till dig

Vem kan skicka direktmeddelanden till dig

Vem du blockerar

Vilka servrar du går med på

Vem kan gå med på de servrar du skapar

Det första steget för att komma igång med Discord är att ladda ner det på din valda enhet. Då måste du registrera dig för ett konto . Det är värt att notera att det inte kostar något. Discord är helt gratis att använda.

När du ställer in ditt konto rekommenderar vi starkt att du använder ett starkt och säkert lösenord och ställer in tvåfaktorautentisering för att skydda ditt konto från att användas av någon annan och för att skydda det. Discord har en detaljerad guide för att ställa in tvåfaktorautentisering för appen som är värt att kolla in.

När du är inloggad kan du komma åt en mängd andra alternativ från inställningsmenyn. Klicka på kugghjulsikonen längst ned till vänster på skärmen och du kan sedan ändra alla typer av inställningar.

Detta inkluderar saker som sekretessinställningar, auktoriserade appar, tangentbindningar, röst- och videoinställningar och mer. Om du vill vara säker online rekommenderar vi att du tittar på sekretessinställningarna först. Därifrån kan du ställa in Discord att skanna direktmeddelanden och hindra dig från att få något olämpligt.

Om du använder offentliga servrar kan du också välja att inaktivera inställningar som gör det möjligt för servermedlemmar att skicka oönskade meddelanden till dig eller lägga till dig som en vän.

Uppenbarligen är en chat-app inte mycket användbar om du inte har någon att prata med. Lyckligtvis är det ganska enkelt att lägga till vänner. När du är inloggad och på startsidan ser du ett alternativ markerat vänner och en stor grön knapp för att "Lägg till vän". Fråga dina vänner vad deras Discord-tagg är och du kan lägga till dem härifrån.

En användares Discord-tagg är deras användarnamn med # och fyra siffror efter det. Det här ser ut ungefär så här provokedprawn # 3221 och kan hittas på sidan "Mitt konto" i dina inställningar.

Ett annat, kanske enklare sätt att lägga till vänner på Discord är att högerklicka på dem när du är på en server tillsammans och klicka sedan på Lägg till vän. Naturligtvis fungerar dessa alternativ bara om de personer du försöker lägga till har sina sekretessinställningar inställda på ett sådant sätt att de kommer att få inbjudningar från alla.

Du kan också lägga till vänner genom att ansluta dina andra konton. Lägg till Facebook som en anslutning under inställningsmenyn så kan du synkronisera dina vänner från det sociala nätverket som redan använder Discord.

Det finns några olika inställningar inom Discord som vi rekommenderar att du ändrar eller justerar innan du går vidare.

Röst- och videoinställningar: Härifrån kan du välja din mikrofon och hörlursingång och utgång samt volymer. Det är en bra idé att testa dessa inställningar och volymer innan du börjar.

Härifrån kan du välja din mikrofon och hörlursingång och utgång samt volymer. Det är en bra idé att testa dessa inställningar och volymer innan du börjar. Inmatningsläge: Som en del av röst- och videoinställningarna hittar du "röstaktivitet" och "tryck och prata" som alternativ under inmatningsläge. Vi rekommenderar starkt att du använder push-to-talk. Detta kräver en knapptryckning varje gång du pratar, men du kommer snart att upptäcka att det inte finns något värre än att ha en person på din röstchatserver som har en mikrofon som ständigt plockar upp tangentbordsljud, en fläkt eller en hund som skäller i bakgrund. Var inte den personen.

Som en del av röst- och videoinställningarna hittar du "röstaktivitet" och "tryck och prata" som alternativ under inmatningsläge. Vi rekommenderar starkt att du använder push-to-talk. Detta kräver en knapptryckning varje gång du pratar, men du kommer snart att upptäcka att det inte finns något värre än att ha en person på din röstchatserver som har en mikrofon som ständigt plockar upp tangentbordsljud, en fläkt eller en hund som skäller i bakgrund. Var inte den personen. Overlay: I inställningarna kan du justera Discord så att ett overlay visas när du spelar för att visa vem som pratar. Det är bra att veta vem du chattar med när du spelar. Speciellt om du vill få nya vänner.

I inställningarna kan du justera Discord så att ett overlay visas när du spelar för att visa vem som pratar. Det är bra att veta vem du chattar med när du spelar. Speciellt om du vill få nya vänner. Meddelanden: En annan sak att justera är aviseringsljud. Som standard kommer Discord att göra alla möjliga ljud när saker händer, till exempel om någon ringer till dig eller går med i kanalen. Om du har ställt in talknappstjänst rekommenderar vi att avmarkering av PTT aktiveras och PTT inaktiveras, annars hör du ständigt pip varje gång du trycker på din knapp.

När du väl har lagt till vänner och fått alla inställningar finjusterade är det otroligt enkelt att börja chatta. Klicka på din vän till vänster så kan du skicka meddelanden till dem, klicka för att ringa dem och videochatt också.

Discord ger dig många sätt att chatta och kommunicera med dina vänner också. Du kan använda enkel text, uttryckssymboler och till och med lägga till gifs. Discord låter dig också dela bilder, så att du kan skicka dina kompisar skärmdumpar av dina vinnande spel för dem att beundra.

Det bästa sättet att njuta av Discord är dock med servrar.

Discord-servrar är gratis platser där människor kan samlas för att chatta om spel eller använda röstkanaler för att prata med vänner när de spelar. Du hittar att det finns alla möjliga servrar där ute. Spelutvecklare har till exempel ofta servrar som kör för sina spel så att likasinnade spelare kan träffas och diskutera spelet och få nya vänner också.

Du hittar också klaner, grupper och grupper av människor med sin egen Discord-server som de kan bjuda in dig till.

Discord-servrar är gratis att skapa. Så du har möjlighet att skapa din egen server som du sedan kan använda för att bjuda in vänner till.

Följ dessa steg för att skapa din egen Discord-server:

Logga in på Discord Klicka på den gröna plussymbolen till vänster och klicka på "skapa en server" När du väl har skapat kan du klicka på plussymbolen under "textkanaler" och "röstkanaler" för att lägga till nya kanaler Du hittar också en rullgardinsmeny högst upp under serverns namn där du kan komma åt serverinställningar

Med serverinställningar kan du göra alla möjliga saker. Härifrån kan du skapa roller för medlemmar, inklusive att ställa in administratörsbefogenheter för betrodda vänner. Du kan också ställa in moderationsnivåer för att stoppa nya användare som spammar textchatt eller skickar olämpliga meddelanden. Du kan till och med lägga till anpassade emojis och skapa en widget för din server som du kan dela någon annanstans här också.

När din Discord-server har skapats, högerklicka på antingen textkanalen eller röstkanalen och klicka på bjuda in för att sedan skicka dina vänner en inbjudan eller skapa en länk som hjälper andra att ansluta sig till din server. Du kan ställa in en utgångstid, maximalt antal användningar och till och med kryssa för att göra medlemskapet tillfälligt också om du vill ta hand om vem som går med på din server.

Discords textkanaler är användbara för alla möjliga saker. Du kan ställa in dem för allmänna skämt, för att diskutera specifika spel, för att organisera spelsessioner med dina vänner eller helt enkelt för att dela saker du har hittat online.

Röstkanaler är chattrum som du kan bara för VOIP-ändamål. Släpp in i en kanal och prata med dina vänner med headsetet och ha det bra.

Det är värt att notera att servern ger dig olika kontroller beroende på om du skapade servern eller inte. Du kan göra enkla saker som att öka eller minska en annan användares volym i röstkanaler genom att helt enkelt högerklicka på deras namn och justera en volymreglage. Det finns också alternativ för att stänga av, sparka, förbjuda och mer om du ställer in servern eller har rätt rättigheter.

När du befinner dig på en server kan du också stänga av ljudet och döva dig själv för att förhindra att du hörs eller höra andra när du behöver tyst. Alternativt finns det vanligtvis en AFK-kanal (bort från tangentbordet) när du behöver det.

Om du skapar en Discord-server och vill att folk ska bete sig på ett visst sätt kan du skapa en reglerkanal. Det är också möjligt att se till att nya medlemmar läser dessa regler innan de gör något annat.

community-servrar kan nu se till att nybörjare läser husets regler (dvs. ta av dig skorna snälla) innan de går in med reglerundersökning



ställa in det i serverinställningar> gemenskap> screening av medlemskap pic.twitter.com/2YEqJrDqej - Discord (@discord) 21 december 2020

Du kan komma åt dessa inställningar från din serverinställningsmeny genom att gå till serverinställningar> community> medlemsskärm.

Som att skapa din egen Discord-server är det enkelt att gå med i en också.

Du kan också vara medlem i mer än en Discord-server. Faktum är att du kan gå med i flera servrar med väldigt lite krångel. Medlemskapet är begränsat till högst 100 servrar.

För att gå med i en Discord-server behöver du först en inbjudan från en vän eller serverägare. Be dem skapa en länk till dig. Klicka sedan på plussymbolen till vänster om servern och klicka på knappen "gå med i en server". Det gör att du kan mata in länken och komma igång. Alternativt kan du bara klicka på hyperlänken så laddas Discord med den nya servern öppen.

Om en länk inte fungerar kan det bero på att du har fått en utgången kod, har förbjudits från servern eller att det bara är en dålig kod.

Om du ansluter dig till en större server kan det hända att saker och ting blir lite överväldigande ibland. Om textkanaler används mycket kommer du att bombarderas med aviseringar eller ikoner när en kanal får ett nytt meddelande i den. Vi tycker att det ofta är bäst att stänga av kanaler som du inte behöver eller vill höra från.

Högerklicka på en textkanal och du kan välja att antingen stänga av kanalen som helhet eller ställa in den så att den bara meddelar dig om någon nämner dig.

I kanaler är det möjligt att nämna användare direkt med @username. Skriv in deras namn och sedan ditt meddelande så får de ett meddelande. Du kan också använda andra kommandon som @here eller @everyone för att varna alla på servern. Om det finns människor som älskar uppmärksamheten kan de använda och missbruka det och det gör dig arg. Oroa dig inte, du kan alltid stänga av aviseringarna, så du får aldrig meddelande om du inte vill vara det.

Det finns olika kommandon som du kan använda på Discord-servrar. Dessa ger dig snabb åtkomst till inställningar eller låter dig göra enkla saker som att lägga till en rolig gif mitt i en chatt.

Grundläggande kommandon inkluderar:

@användarnamn - Detta nämner en viss användare och meddelar dem om ditt meddelande. Ersätt "användarnamn" med namnet på personen på servern för att skicka en anteckning till dem.

- Detta nämner en viss användare och meddelar dem om ditt meddelande. Ersätt "användarnamn" med namnet på personen på servern för att skicka en anteckning till dem. @här eller @ alla - meddelar alla att fånga uppmärksamheten för något speciellt

alla - meddelar alla att fånga uppmärksamheten för något speciellt / giphy term - Infoga en gif i textchattkanalen

Infoga en gif i textchattkanalen / smeknamn - Det är möjligt att ställa in ett nytt smeknamn specifikt för servern om du inte är nöjd med ditt nuvarande namn utan att helt ändra ditt användarnamn

Det är möjligt att ställa in ett nytt smeknamn specifikt för servern om du inte är nöjd med ditt nuvarande namn utan att helt ändra ditt användarnamn / TTS-meddelande - detta kommando läser ditt meddelande högt av en text-till-tal-synthesizer. Använd försiktigt men eftersom det snabbt kommer att stängas av serveradministratörer om det används för mycket

detta kommando läser ditt meddelande högt av en text-till-tal-synthesizer. Använd försiktigt men eftersom det snabbt kommer att stängas av serveradministratörer om det används för mycket / spoiler meddelande - det här låter dig skicka ett meddelande men gömt bakom en spoiler varning för att sluta förstöra saker för människor.

här låter dig skicka ett meddelande men gömt bakom en spoiler varning för att sluta förstöra saker för människor. / tableflip, / unflip och / shrug - det här är bara extra extra kommandon som lägger till olika emojis i chatten, inklusive den klassiska tabellen flip och shrug emoji

Det finns några andra kommandon du också kan använda, men det här är de bästa. De kan också ändras eftersom Discord regelbundet uppdateras och förbättras.

Som standard är Discord redan ganska funktionsrikt och intelligent också. När en server växer kan det vara svårt att hantera och hålla ett öga på saker. Discord bots är användbara på olika sätt. Du kan lägga till bots till din server för att hjälpa till att moderera eller göra andra smarta saker som att integrera med andra tjänster och appar också.

Det finns olika officiellt stödda serverbots tillgängliga och inofficiella, och dessa bots inkluderar:

Moderationsbots: Dessa bots är utformade för att automatiskt hantera din server. De kommer att förhindra skräppost, hantera användarförbud och göra det lättare att använda adminkommandon från chatten också. Exempel på moderering bots inkluderar MEE6 , Dyno , GAwesomeBot och Gaius .

Dessa bots är utformade för att automatiskt hantera din server. De kommer att förhindra skräppost, hantera användarförbud och göra det lättare att använda adminkommandon från chatten också. Exempel på moderering bots inkluderar MEE6 , Dyno , GAwesomeBot och Gaius . Översättningsbots: Om din server har användare från hela världen är en bot som kan översätta till flera språk definitivt ett välkommet tillskott. New View gör just det .

Om din server har användare från hela världen är en bot som kan översätta till flera språk definitivt ett välkommet tillskott. New View gör just det . Bildbots: Jazz upp din server med bots som kan föra bilder utöver dina vanliga gifs. Dank Memer lovar att fylla din Discord-server med roliga memes.

Jazz upp din server med bots som kan föra bilder utöver dina vanliga gifs. Dank Memer lovar att fylla din Discord-server med roliga memes. Musikbots: Dessa bots tar musik till din server via YouTube, SoundCloud, Twitch och andra tjänster. Rythm bot kommer också med texter, olika kommandon och mer.

Dessa bots tar musik till din server via YouTube, SoundCloud, Twitch och andra tjänster. Rythm bot kommer också med texter, olika kommandon och mer. Spelbots: Tomgångshänder är djävulens lek. När serveranvändare inte spelar eller chattar kan du hålla dem engagerade i spelbots. Cafe är ett intressant exempel.

Vi vet redan att det är möjligt att strömma ditt spel på Twitch, YouTube, Mixer och mer. Men om du vill strömma till en mindre publik kan du använda Discords Go Live-läge för att visa upp ditt spel till dina vänner.

Följ dessa steg för att strömma på Discord:

Klicka på den lilla TV-knappen med en pil nära dina profilinställningar längst ned till vänster i appen Välj applikationen eller skärmen du vill streama Välj sedan den röstkanal du vill strömma in Klicka sedan på Go Live så kommer du att se live Klicka på bjud in för att ta en direktlänk för att ge dina vänner att titta på

Du hittar en bild-i-bild-vy av din ström i hörnet av Discord. Du kan också justera strömkvaliteten och bildfrekvensen härifrån också. Även om du behöver en Discord Nitro-prenumeration för att få de högre 1080p- och 4K-inställningarna här.

För att titta på andra användare som strömmar behöver du bara se upp för "live" -ikonen med deras namn i röstkanalerna. Klicka på deras användarnamn och du kan sedan klicka på "watch stream" -knappen för att se det roliga utvecklas.

Det är värt att notera att Discords Go Live-funktion låter dig strömma upp till 10 personer normalt men har för närvarande en gräns på 50 .

Förutom att gå live på Discord kan du också dela din skärm med individer och små grupper. Det här är perfekt om en vän behöver teknisk support eller om du bara vill visa någon något utan besväret med att fånga video och ladda upp den till YouTube.

För att starta skärmdelning måste du först starta ett videosamtal. Klicka på en vän, klicka på videokameraikonen högst upp på Discord och starta samtalet. Då visas skärmdelningsikonen längst ner på skärmen. Klicka på det och du får möjlighet att välja vilken skärm eller applikation du vill dela.

Läs mer om skärmdelning på Discord här .

För det mesta är Discord gratis att använda. Det kostar inte att använda appen eller att starta en server. Men om du älskar upplevelsen kan du prenumerera på Discord Nitro .

Nitro förbättrar din redan fantastiska Discord-upplevelse med tillgång till saker som animerade emojis, större filuppladdningar, strömmande alternativ av högre kvalitet och mer. Det kostar $ 9,99 per månad eller $ 99,99 per år. Nitro är ett bra sätt att visa ditt stöd för Discord och visa upp som ett resultat också.

För Discord pro-användaren finns det ett antal kortkommandon som du kan använda för att snabbt interagera med Discord och få ditt meddelande hört. Här är bara några av de bästa. För det första, tryck på fliken på tangentbordet, använd sedan piltangenten för att markera ett visst meddelande och använd dessa genvägar:

Q - offertmeddelande

+ - lägg till reaktion

r - svara på meddelandet

p-pin-meddelande

ALT + Enter - markera som oläst

Stegkanaler är ett alternativ som kan användas av community-servrar . Dessa ger användarna möjlighet att sända livechatter till en intern publik.

Med en scenkanal kan användare skapa en plats där människor kan presentera för en publik på ett bekvämt och engagerande sätt.

Vid installationen finns det tre specifika roller - högtalare, moderatorer och publiken. Högtalare är de enda som kan prata i kanalen, medan moderatorerna är där för att hålla saker och ting flytande. Publiken är där för att lyssna men kan indikera att de vill prata om publiken får delta.

Vid den här tiden är scenkanaler endast tillgängliga för community-servrar (ta reda på hur du aktiverar det här ). Men när du skapar en kan du köra alla typer av ljudcentrerade händelser som röstfråga mig vad som helst sessioner, intervjuer, läsklubbar, presentationer och mer.

Publikmedlemmar kan lämna och gå med på ett infall utan att störa högtalaren och det hela är utformat för att vara sömlöst.

Skriva av Adrian Willings.