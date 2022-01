52 av de roligaste oavsiktliga bildsökningarna du ser

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Om du någonsin har behövt hitta ett foto på webben vet du hur underbar och kraftfull Google-bildsökning kan vara. En snabb sökning och du kan i princip hitta vad som helst. Googles bildanalysalgoritmer blir smartare för varje dag, vilket innebär att de förstår bilder bättre än någonsin.

Ett misstag i din sökning kan dock ha roliga resultat. Vi har jagat några av de roligaste bildsökhickorna som internet har att erbjuda.

Följ med oss på en resa med chortles och goda tider och tack till Twitter-användare som var vänliga nog att dela sina fel med världen.

Birkenstocks är ett märke av sandaler och alla vet att det är synd att bära sandaler och strumpor tillsammans, men dessa sandalstrumpor är kanske acceptabla? Julia var verkligen inte besviken på sitt fynd, men det kanske hon skulle bli om hon hittade några i sin julstrumpa.

En annan oavsiktlig Game of Thrones-bild har tagit sig in på vår lista genom att förvandla Eddard Stark till en enorm nörd. Om han hade hållit sig till att läsa böcker kanske han hade hållit huvudet.

Bearded Dragons är ganska magnifika varelser. Vi är inte säkra på att vi skulle kalla dem brudar, men det här är ett fantastiskt exempel, utan tvekan.

Sedan den första kattens dagar som frågade "I can haz cheeseburger" har katter varit föremål för många roliga memer och internetbilder. Kattugglor är mycket mer användbara för chortles än de är för förvaring av mat.

Pumpakrydda är otroligt populärt och intresset för det växer för varje år. Folk verkar vilja se det användas i alla tänkbara livsmedel, men kaffe och te är definitivt en favorit. I sitt sökande efter Chai snubblade Chelsea Atkinson över denna vackert klädda stol.

Om du är en drogsmugglare skulle vi inte rekommendera att försöka ta dig igenom tullen på det här sättet. Den här bilden från stenerfilmen Harold och Kumar dyker upp roligt om du råkar skriva fel "drogsmugglare" i Googles bildsökning.

Mopsar. Finns det något de inte kan göra? Tja, det visar sig att de inte kan se hårda ut i stridsrustning, det är säkert. Ändå gör oavsiktliga sökningar efter "krigsmops" ingen besviken.

Som skivomslag går, är den här något ganska speciellt. Vi är inte säkra på om bildskaparen höll på med Lana Del Reys " Born to Die " eller inte, men det är verkligen ett lyckligt oavsiktligt fynd.

PETA har en sak eller två att säga om djurpäls som används som kläder, men vi undrar vad de skulle ha att säga om dessa imaginära fågelskor. Vattentät och modehöjden? Vad mer kan man önska sig.

Om den amerikanske komikern, skådespelaren och tv-värden Jimmy Fallon hade klor skulle han se så här fantastisk ut?

Folk söker efter några ganska konstiga saker på nätet. Vi är inte säkra på varför du ens skulle leta efter någon av dessa saker, men det går inte att förneka att resultaten är chortle-värdiga.

Barack Obama har kallats några saker på sin tid. Är han en man eller är han en mus? Svaret beror på vem du frågar och Google kanske har svaren. De lustiga svaren med stor öron.

Om Mike Tyson och Prince på något sätt hade fått ett barn, kan detta ha blivit resultatet. I verkligheten var den här bilden en hyllning till Prince som ursprungligen delades av Mike Tyson själv på Twitter .

Amiral Ackbar var aldrig ett stort fan av presenningar. Han såg helt enkelt inte poängen med dem. Såvida du inte använde dem som någon slags fälla förstås.

Med många av dessa manipulerade och photoshoppade bilder undrar vi vad det ursprungliga tänkandet låg bakom deras skapelse, men i stället förundras vi över deras skönhet.

Poutine är en berömd populär candisk maträtt som ursprungligen gjordes med pommes frites, ostmassa och sås. Det är lika förlöjligat och hyllat på samma gång. Varför den ryske presidenten har en del där hans hår borde vara är bortom oss.

Vissa av dessa är enkla nog. Som den här bilden på Pokemon som spelar poker. En fantastisk ombild av de klassiska oljemålningarna "Hundar som spelar poker " från 1800-talet.

Jensen Ackles, stjärnan i skräckfantasiprogrammet Supernatural, har aldrig sett så fantastiskt ut. Vi är inte helt säkra på varför han har förvandlats till en björn, inte heller varför han har tutu på sig, men vi älskar det lika mycket som Taylor gör.

Noah Moyers felskrivning ger oss glädjen av ex-presidenten Barack Obama i full kunglig härlighet som en statist från Black Adder. Magnifikt, härligt, gåtfullt, precis som mannen själv, bara med mer krusiduller.

Som om det inte räckte med Barack Obama med en peruk, kan den här lilla fittan dra av utseendet med ännu mer finess. Tiddles ser verkligen ut som att han vet allt om rättvisans långa arm och han är verkligen trött på att höra samma gamla snyfthistoria.

Med hur tekniken går framåt skulle vi inte bli förvånade över att se realistiska hologram bli mainstream under de närmaste åren. Vi skulle inte heller bli chockade över att se de första användningarna vara realistiska projektioner av katter.

Mr Gosling har varit föremål för många memer. Han är också föremål för många kvinnors fantasier, men vi slår vad om att de aldrig förväntade sig att se honom vagga omkring så här. Ryan Goosling, som han hädanefter kommer att kallas, är den befjädrade världens mästare och ett magnifikt odjur att se.

Elon Musk gör några ganska speciella bilar och som företag leder Tesla vägen in i fordonsframtiden. Men hur skulle någon tämja denna blixtdrivna pälsboll?

Det börjar närma sig den tiden på året igen. Det är kyla i luften, värmen är på, du har kalla tår - varför inte värma upp dem med ett par snygga stickade tyska pansarvagnar? Vi misstänker att Ophelia Brown sannolikt inte kommer att överväga dessa som ett alternativ till sina balettskor, men vi är säker på att de är bekväma och ja, vi skulle vilja ha några till jul.

Det finns en ikonisk scen i Saving Private Ryan där Tom Hanks dödar en stridsvagn med en pistol (typ). Denna bildsökning faux pas verkar ställa frågan - tänk om Tom Hanks var tanken? Oavsett tanken bakom dessa bilder, så har Tom Tanks det riktigt bra.

USA:s president Donald Trump är baken på många skämt och källan till stor humor för internet. En oavsiktlig felskrivning när du letar efter klassikern "Lady and the Tramp" resulterar i många roliga bilder som gör narr av honom med temat från filmen.

Game of Thrones är vansinnigt populärt, men tänk om skådespelaren bestod helt av katter? Skulle inte kampen om järntronen bli något sötare och mycket mindre blodig? Kattens lookalikes för Game of Thrones-rollerna är nästan för puuuurfekt.

Doge kommer säkert runt. När han sökte efter "hundraser" blev Berry förvånad över att se denna läckra limpa med hundbröd tillbaka istället. Den här degen gör ingen besviken.

Vad skulle hända om du kombinerade en mango och en känguru? En ljuvligt saftig och färgstark varelse med en stark kick. Denna Mangaroo är vad du får om du av misstag mosar tangentbordet medan du söker på Google Bilder.

Nattvarden är kanske en av de mest kända och välkända målningar som någonsin funnits. Originalverket av Leonardo Da Vinci skildrar Jesu Kristi sista måltid med sina apostlar innan han tillkännagav att en av dem skulle förråda honom. Om alla hans lärjungar hade varit tjuvar, skulle det ha gått så illa för Guds son?

Vi älskar den här bilden och tycker att det är lite roligt att Doge står i centrum.

Jabba the Hutt uppskattar inte att bli kallad en "dummy" men kunskap, som de säger, är makt, så vi måste beundra jättenörden för att han försöker vidga hans horisonter. JabbaScript är imperiets nya kodspråk och du kommer att lyda.

Om en galen kattdam fick det i huvudet att göra en bröllopsceremoni för sin favoritkatte så är det så här vi kan föreställa oss att det skulle se ut. Vi är inte säkra på hur lätt det skulle vara att få en katt i en sådan här outfit eller hindra dem från att klösa ihjäl dig när du tar på dig den, men det är något "speciellt".

Inte alltför många människor kan dra av sig en traditionell japansk kimono, om någon kan den här härliga komodovaranen. Vi älskar att någon har tagit sig tid att skapa detta färgglada mästerverk.

Den här sökningen är en av de enda bilderna på vår lista som faktiskt är en riktig sak snarare än ett foto som har redigerats för att göra det roligare. Bilden kommer från en artikel med titeln " Man Builds 'Dog Train' To Take Rescued Pups Out on Little Adventures " som är något ganska speciellt i sig.

Oavsiktliga felstavningar av den tyska diktatorns namn leder till några ganska intressanta och snabba resultat i Googles bildsökning. Om du vill ha en chortle kan du också söka efter bilder av " sexig Hitler " för några ganska spektakulära bilder. När de väl ses kan de inte synas. Du har blivit varnad.

När du letar efter lite inspiration till din middag, men du råkar skriva fel och upptäcker denna söthet, kan du överväga att bli vegetarian. Bara två lammbröder som slappar och delar en lugn stund tillsammans.

Vi kan föreställa oss att stickmönster för sånt här är en ganska nischmarknad och en riktig ögonöppnare om du letar efter knapphål. Ändå, trots ämnet, måste du beundra hantverket på dessa två.

Det är plötsligt ett Corgi-baserat tema som utvecklas här som vi inte hade väntat oss. Vi antar att du inte var det heller? Om du ska klä upp din hund i människokläder kan du lika gärna göra det ordentligt. Danny Phantom fick förvisso mer än han prutade för när han letade efter modeinspiration.

Mahatma Gandhi var knappast känd för sina feminina lister. Han var arkitekten bakom civil olydnad utan våld och en fredsälskande man känd över hela världen för sina stora verk. Vi är inte säkra på att vi minns honom som känd för att ha bra hår. Den här upptäckten på Google Bilder var dock ganska fantastisk.

Om vi britter någonsin bestämt oss för att reformera det brittiska imperiet, så kan det vara så här vi gjorde det. Drottningen är trots allt ett välkänt fan av Corgis. Låt oss ladda upp invasionen Corgis och gör oss redo att ta med te och kex till alla fyra världens hörn.

Lindsay fick mycket mer än hon förhandlade om när hon gick för att leta efter utbytespluggar till sitt badkar. Vi är ganska säkra på att dessa tvåliga hundar inte skulle hindra vatten från att rinna ut, men de värmde verkligen våra hjärtan. Ser mopsar aldrig ut som dumma?

Ett fingertopp är skillnaden mellan en cupcake och en central enhet. Du måste beundra hantverket på glasyren här, även om vi inte är säkra på att processorkraften skulle vara upp till mycket. Ett läckert misstag ändå.

Chris Pratt var herde för rovfåglarna i Jurrasic World, som Jesus var för sina lärjungar. Här ses Christ Pratt sköta sin flock. Emily McCaslin blev inte besviken över sitt oavsiktliga fynd och det är inte vi heller.

Om du älskar både hundar och Svampbob Fyrkant så kommer du definitivt att godkänna detta underbara arbete med konstiga internetbilder. En hund utklädd till din favoritseriefigur.

Tänk om du letade efter Star Trek-foton och stötte på detta istället? Vi gillar faktiskt idén med Robert Downey Jr som Star Trek-kapten. Det är helt rimligt att tro att Tony Stark också hade råd med sitt eget rymdfartyg.

Vissa människor har svårt att stava namn. Ibland resulterar detta åtminstone i roliga bildsökningar på Google om inte annat.

Det här fåret är en tuff kaka. Om du skickar ett får till strid måste du se till att det är redo för action.

Todd Howard är en spelgud för många. Den verkställande producenten av Bethesda har hjälpt till att ge världen många fantastiska spel genom åren, inklusive både Elder Scrolls och Fallout. Som sådan är det bara rättvist att han ses i en gudalik status bland spelgemenskapen.

Vi är inte säkra på att Trump skulle spela en mycket bra låt om du blåste in i honom för att vara ärlig. Och ett sökande efter Trumpbone kunde ha gått väldigt annorlunda.

Stackars Spiderman har haft det svårt. Vi är inte säkra på vad som hände med honom men det ser mer ut som att en orm blivit biten av en radioaktiv spindel än en person.

Lev länge och blomstra i Bioshock med Biospock. Vilken underbar korsning det här skulle vara.

Brad Pitt är väl läcker? Så vitlöksbröd. Kombinera de två och vad har du? Denna magnifika skönhet.