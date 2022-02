Wahoo lägger till kraft till sitt Speedplay-system med Powrlink Zero

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Wahoo har meddelat tillgängligheten av Powrlink Zero-pedalerna, vilket lägger till en effektmätare till Speedplay-pedalsystemet.

När Wahoo meddelade att de skulle återlansera Speedplay-plattformen 2021, lovade företaget att det skulle finnas kraftpedaler i framtiden och här har vi dem.

Powrlink Zero är baserad på Speedlink Zero-pedalen, vilket möjliggör bekväm dubbelsidig ingång så att du inte behöver sparka runt pedalen med tån innan du klämmer in.

Det kommer att finnas kvar endast eller båda sidor (med en rejäl prisskillnad); Powrlink Zero väger 250 g (endast vänster sida) eller 276 g för dubbelsidig mätning.

Uppladdningsbara batterier hävdar att de ger upp till 75 timmars körtid och övervakar din uteffekt, medan Bluetooth och ANT+-stöd innebär att de kan användas med en rad enheter, som Wahoo Elemnt Bolt eller andra cykeldatorer från tredje part.

Pedalerna förblir kompatibla med befintliga Speedplay Zero-klotsar. Det finns flytjustering mellan 0-15 grader, medan Wahoo säger att de siktar på att leverera +/-1 procents noggrannhet, enligt företagets turbotränare.

"Wahoo har alltid legat i framkant när det gäller att förse idrottare med korrekt, tillförlitlig kraftdata med vår Kickr-serie av smarta träningsskor för inomhusbruk", säger Powerlink Zero produktchef Katie DuPree.

"Nu har vi utnyttjat den expertis för att skapa en pedalbaserad kraftmätare som låter idrottare få samma robusta prestationsdata när de rider eller tävlar utomhus, med den extra fördelen av dubbelsidig inträde och fantastisk aerodynamik."

Powrlink Zero (endast på vänster sida) kommer att kosta £549.99 / $649.99 / €649.99, det dubbelsidiga måttet blir £849.99 / $999.99 / €999.99. Det priset tar dem in under Garmins rallypedaler , något mer än Faveros Assioma.

Skriva av Chris Hall.