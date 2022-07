Den fantastiska Garmin Fenix 6 Pro har en enorm besparing på Prime Day

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Garmin har ofta bra erbjudanden under sommarförsäljningen och det ser ut som om Prime Day inte är annorlunda.

Garmin Fenix 6 Pro har varit enormt populär och även om den inte längre är den senaste i Fenix-familjen från Garmin, erbjuder den ett brett utbud av funktioner för sport- och fitnessfantaster, med en inriktning mot friluftslivsstilen.

Det finns också en rad olika storlekar, färger och material, så att du kan få den perfekta klockan för dig.

Garmin Fenix 6 Pro - spara 49% Fenix 6 Pro är en av Garmins bästa klockor med 14 dagars batteritid, bra spårningsfunktioner och smartphone-meddelanden. Det här är ett övertygande pris på 304,99 pund i Storbritannien. Visa erbjudande

Garmin Fenix 6 Pro - spara 150 dollar I USA kan du spara 25 % på Fenix 6 Pro, så att du kan vara med och följa din prestation varje dag. Den är nu nere på 449,99 dollar. Visa erbjudande

Garmin Fenix 6 Pro är mest anmärkningsvärd på grund av sin batteritid på 14 dagar. Det är inte bara på pappret, utan det räcker faktiskt så länge efter en laddning.

Den är laddad med sensorer och kan registrera dina data oavsett vilken aktivitet du deltar i. Den erbjuder också kartor för navigering, så att du kan ladda in rutter i förväg eller hitta hem med en knapptryckning. Det finns bra anslutningsmöjligheter, som fungerar tillsammans med din smartphone för att ge dig anslutna funktioner, med all data som synkroniseras via Garmin Connect. Den har också sömnmätning.

Det finns stöd för flera olika sporter, från löpning och cykling till skidåkning och simning.

Den är robust, med skydd mot väder och vind och en förstklassig design, så den ser också bra ut!

Skriva av Chris Hall.