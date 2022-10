Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Om du är på väg att köpa en Peloton Bike, officiella skor eller något annat träningstillbehör finns det inget bättre tillfälle. Originalcykeln och en hel del andra Peloton-märkta prylar finns tillgängliga i Amazons Prime Early Access Sale i USA - AKA Prime Day 2.

Själva cykeln kommer med en mäktig rabatt på 220 dollar, medan de helt nya Peloton Altos Cycling Shoes kan du få för 25 procent mindre under försäljningsperioden, som pågår fram till slutet av den 12 oktober 2022.

Här är våra tips på Peloton-erbjudanden på Amazon US just nu. Du kan också kolla in de andra Peloton-erbjudandena här.

Original Peloton Bike - spara $220 Den ursprungliga Peloton Bike är tillgänglig med 15 % rabatt. Den uppkopplade smarta motionscykeln ger dig tillgång till tusentals timmars lektioner som du kan streama live och på begäran, med prestationsövervakning och mycket mer. Vanligtvis kostar den 1 445 kr, men nu är den bara 1 225 kr. Visa erbjudande

Peloton Altos Cykelskor - spara 25% De senaste skorna för Peloton Bike-användare finns tillgängliga med en rejäl rabatt. De levereras med klackar och kan även användas med Bike+. Normalt kostar de 145 dollar, men nu finns de tillgängliga för 108,75 dollar. Visa erbjudande

Peloton Cykelskor - spara 25 % Det finns också original Peloton Cycling Shoes, som också har Delta-kompatibla klossar. De kostar vanligtvis 125 dollar, men nu bara 93,75 dollar. Visa erbjudande

Peloton Guide - spara $45 Peloton Guide sitter ovanpå eller framför en TV och kan spåra dina rörelser när du tränar till tusentals kurser på begäran och live. Den kostar normalt 295 dollar, men nu bara 250 dollar. Visa erbjudande

Peloton Light Weights - spara 25 % Du får rabatt på de lätta vikter på 1 eller 2 lb som du kan använda vid styrketräning. De passar till och med i hållarna på baksidan av Bike och Bike+. Vanligtvis 25 dollar för ett par, nu bara 18,75 dollar. Visa erbjudande

