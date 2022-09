Peloton Row kan nu förbeställas... åtminstone i USA

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Peloton har officiellt lanserat sin efterlängtade uppkopplade roddmaskin i USA, där den nu kan förbeställas.

Peloton Row har en 23,8-tums 1080p-skärm som du kan svänga för andra typer av träningspass, ungefär som Bike+. Den tar upp en yta på 2,4 m x 0,6 m i ett rum och har elektroniskt styrt motstånd för att hålla slagrörelserna smidiga.

Precis som med andra Peloton-enheter ansluts den till live- och on demand-klasser, även om Row också informerar dig om din slagform i slutet av varje pass. En formbedömning på skärmen hjälper dig att lära dig den optimala effektiviteten för varje slag.

Du kan också ställa in ett personligt tempomål före varje klass för att hjälpa dig att nå dina egna uppsatta mål.

Peloton Row kan förvaras upprätt när den inte används och levereras med högtalare av "studiokvalitet" på fram- och baksidan. Du kan naturligtvis ansluta dina egna hörlurar via Bluetooth. Den ansluts till internet via Wi-Fi.

Priset börjar vid 3 195 dollar, och paket med tillbehör och vikter finns också tillgängliga. Du måste också räkna in Peloton-medlemskap för 44 dollar per månad, vilket ger tillgång till roddklasser plus de tusentals andra träningspass som finns tillgängliga från fitnessmärket.

Peloton räknar med att leverera Row till amerikanska kunder i december. Det finns ännu inget besked om när den kommer att finnas tillgänglig i andra regioner. Pocket-lint har kontaktat företaget för att få veta mer.

Skriva av Rik Henderson.