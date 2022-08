Peloton börjar äntligen sälja Peloton Bike på Amazon

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Peloton är på väg till Amazon.

Fitnessföretaget, som säljer smarta motionscyklar och annan träningsutrustning, har länge begränsat möjligheten att köpa sina produkter till sin webbplats och sina utställningslokaler. Det fungerade visserligen bra för Peloton under pandemin, när folk satt fast hemma och letade efter ett sätt att hålla sig i form, eftersom de bara kunde gå in på Pelotons webbplats, betala och få en cykel levererad direkt till dörren. Men under det senaste året har Peloton kämpat med minskad försäljning, troligen på grund av att dess potentiella kundbas återgår till ett normalt liv (läs: de går tillbaka till gymmet). Nu rapporterar CNBC att Peloton kommer att utöka de platser där folk kan köpa sina produkter.

Peloton planerar att sälja ett urval av träningsutrustning, kläder och varor på Amazon i USA. Alla fitnessutrustningar som beställs på Amazon kommer också att inkludera gratis leverans och montering, vilket är vad de erbjuder köpare som betalar på Pelotons webbplats. "Vi vill göra det så enkelt som möjligt att skaffa en Peloton", säger Pelotons COO Kevin Cornils till CNBC i en intervju. Tänk på att Peloton också erbjuder en cykeluthyrningsplan till dem som köper på deras webbplats.

På Amazon kommer du att kunna köpa originalcykeln, som säljs för 1 445 dollar. Peloton kommer också att sälja sin styrkeprodukt, Peloton Guide för 295 dollar. Undantagna produkter är bland annat Bike+ och löpbandsmaskinen Tread.

Tidigare i år rapporterade Wall Street Journal att Amazon hade fört samtal med Peloton för att eventuellt förvärva Peloton. Företagets cykel- och abonnemangsförsäljning är inte alls som den en gång var, och företaget var nyligen tvunget att skära ned 780 jobb. Det stängde också ned försäljningsställen, slutade tillverka sina egna cyklar, höjde priserna på vissa produkter och flyttade över leveranslogistiken på sista milen till ett tredjepartsföretag i stället för att fortsätta att göra det på egen hand.



Skriva av Maggie Tillman.