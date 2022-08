Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Peloton Studios är dedikerade utrymmen i London och New York som inte bara erbjuder Peloton-medlemmar och icke-medlemmar möjligheten att delta i direktsända Peloton-klasser, utan de fungerar också som sändningsstudior för att filma det innehåll som du ser på din Peloton-träningsutrustning hemma.

Här är allt du behöver veta om Peloton Studios i London och New York, hur du bokar en klass och vilka faciliteter de två utrymmena erbjuder.

Peloton Studios London öppnar officiellt för medlemmarna den 19 augusti 2022 och ligger på 11 Floral Street i Covent Garden i London.

Peloton Studios London upptar 30 000 kvadratmeter och det började sända direktsända brittiska och tyska lektioner från slutet av 2021. Det finns tre lokaler för klasser inklusive en Bike studio, Tread studio och en Flex studio för styrke- och konditionsklasser. Cykelstudion kan ta emot 24 medlemmar och Tread-studion kan ta emot 14 medlemmar.

Det finns också en medlemslounge där Pelotons medlemmar kan träffas och samlas med varandra och det finns också en juicebar. Pocket-lint har varit i London Studios och det är ett härligt utrymme med mycket naturligt ljus och faciliteterna är fantastiska.

Omklädningsmöjligheterna omfattar könsneutrala omklädningsrum med fem omklädningskabiner, 19 duschrum, gratis handdukar, hudvårdsprodukter från Malin and Goetz, Dyson-hårtorkar och nyckellösa kombinatorskåp. Det finns också cykelskor för inomhuscykling i olika storlekar från EU 36 till EU 48.

Medlemmar och icke-medlemmar kan ta lektioner fredag, lördag och söndag i Londonstudion, medan måndagar till torsdagar är reserverade för produktionsteamet för att producera lektioner utan levande publik.

Klasserna kan bokas upp till 14 dagar i förväg och du kan se schemat och vilka klasser som finns tillgängliga på Peloton Studios webbplats. Du måste ha köpt en PSL Experience Ticket - som kostar 25 pund och gäller i 60 dagar - för att boka en klass.

Det finns 18 instruktörer vid London Studios. Bland dessa finns Ben Alldis, Benny Adami, Bradley Rose, Charlotte Weidenbach, Cliff Dwenger, Erik Jager, Hannah Frankson, Jeffrey McEachern, Jermaine Johnson, Jon Hosking, Joslyn Thompson Rule, Leanne Hainsby, Marcel Maurer, Mayla Wedekind, Mila Lazar, Sam Yo, Susie Chan och Tobias Heinze.

För att boka en kurs, följ stegen nedan.

Besök https://studio.onepeloton.co.uk/london/schedule Tryck på "Buy Credits" och köp en PSL Experience Ticket. Tryck sedan på "Hitta en klass". Välj "London Studio". Bläddra bland de tillgängliga klasserna. Om den är tillgänglig att boka ser du en "Boka"-knapp till höger. Tryck på "Boka". Följ resten av instruktionerna.

Det nya Peloton Studios New York ligger på 370 10th Avenue, New York, NY 10001. Det ligger mellan 32nd och 33rd Street. Före flytten låg Peloton Studios New York på 23rd Street i stadsdelen Chelsea. Det kommer att återöppna den 19 augusti 2022, precis som London Studios.

Det finns fyra studior i det 35 000 kvadratmeter stora utrymmet på Peloton Studios New York, med en Cycle studio, Tread studio, Yoga studio och Strength studio. Cycle-studion kan ta emot 39 medlemmar, Tread-studion kan ta emot 16 medlemmar, Yoga-studion kan ta emot 7 medlemmar och Strength-studion kan ta emot 6 medlemmar.

Det finns ingen juice bar på Peloton Studios New York som det finns i London, med endast grab and go-mat. Det finns dock ett stort omklädningsrum, gott om toaletter och skåp med inbyggda lås. Det finns även skouthyrning och det är gratis.

Precis som på Peloton Studios London kan medlemmar och icke-medlemmar boka klasser från fredag till söndag. Måndagar till och med torsdagar kommer att vara för produktion av klasser utan levande publik.

Klasser kan bokas upp till sex veckor i förväg på New York-anläggningen. Precis som i London måste du ha köpt en PSNY Experience Ticket - som kostar 35 dollar och gäller i 60 dagar - för att boka en klass.

Det finns över 35 instruktörer vid Peloton Studios New York. Bland dessa finns Alex Toussaint, Ally Love, Cody Rigsby, Hannah Corbin, Jess King, Jess Sims, Kendall Toole, Marcel Dinkins, Olivia Amato, Robin Arzon, Ross Rayburn, Selena Samuela och Tunde Oyeneyin.

För att boka en kurs, följ stegen nedan.

Besök https://studio.onepeloton.co.uk/new-york/schedule Tryck på "Buy Credits" och köp en PSNY Experience Ticket. Tryck sedan på "Hitta en klass". Välj "New York Studio". Bläddra bland de tillgängliga klasserna. Om den är tillgänglig att boka ser du en "Boka"-knapp till höger. Tryck på "Boka". Följ resten av instruktionerna.

Du måste skriva under en ansvarsfrihet när du besöker Peloton Studios London eller Peloton Studios New York.

Det rekommenderas att du anländer till Peloton London Studios eller Peloton New York Studios 1 timme och 45 minuter före din lektion.

Skriva av Britta O'Boyle.