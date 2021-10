Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Peloton har några maskiner i sin portfölj , inklusive två cyklar och två löpband, men det spelar ingen roll vilken du har i ditt hem, huvudmannen är densamma: träna på dem och titta på den entusiastiska Peloton -instruktören på den stora skärmen framför av dig.

Peloton -upplevelsen går dock djupt. Det finns funktioner på funktioner inbyggda i maskinerna - några av dem är inte så lätta att hitta - så medan du bara kan hoppa på slitbanan och springa, eller hoppa på cykeln och åka med instruktörerna, finns det så mycket mer än vad som möter ögat för att hjälpa dig att nå dina mål.

Vi har fördjupat oss i alla dessa funktioner på Peloton Bike+ för att sammanställa denna lista med tips och tricks, som vi hoppas kommer att hjälpa dig att få ut det mesta av din Peloton Bike eller Bike+.

Inte så självklar den här. Live -klasser visas i det övre högra hörnet av displayen, liksom på fliken Schema. För att gå med i en live -klass måste du räkna in dig själv eller trycka på gå med om du är i tid eller lite sen.

Klicka på fliken Schema längst ner på din Peloton Bike/Bike+ display> Tryck på det datum du vill göra en live -klass på> Bläddra ner tillgängliga klasser> Klicka på Count Me In eller Join när du har hittat klass du tycker om.

Om du vill se vilka liveklasser som kommer upp på Peloton Bike eller Bike+, gå till fliken Schema längst ner på displayen. Skärmen som visas visar dig automatiskt alla liveklasser för den dagen.

Det finns ett antal program på Peloton Bike and Bike+, som är utformade för att hjälpa dig att nå dina mål, oavsett om det är att lära sig Peloton -sättet när det gäller ridning, göra ett kärnprogram för att stärka din kärna eller till exempel göra ett pilatesprogram.

Klicka på fliken Program längst ner på skärmen> Välj det program du vill starta. De varierar i längder men de kräver att du gör ett visst antal pass på en vecka.

Vi har en separat funktion för att ansluta din Apple Watch till Peloton Bike+, men om du har en Watch Series 3 eller senare och du har Bike+kan du ansluta de två med GymKit . Starta en kompatibel resa på Peloton> Håll din Apple Watch högst upp på skärmen med kameran> Tryck på Anslut på din Apple Watch> Tryck på Start på din Peloton -skärm.

Tänk på att inte alla åkattraktioner är kompatibla med GymKit, till exempel är inte Bike Bootcamps och Strength -klasserna.

Utmaningar är utmärkta för att hålla dig motiverad på Peloton. Det finns en för året som heter The Annual, men det finns också månatliga som är perfekta för att ge dig den extra anledningen att kliva på cykeln, även när du kan tänka dig 20 skäl att inte göra det.

Klicka på Utmaningar längst ner på skärmen> Klicka på "Gå med" för någon av utmaningarna som låter upp din gata. Allt du ansluter kommer också att visas här, med en förloppsindikator för hur du är på väg att slutföra dem. Du kommer också att se alla utmaningar du är en del av om du rullar ner på fliken Hem.

Det finns ett antal sätt att ta bort ett träningspass på Peloton. En av de snabbaste är att trycka på ditt användarnamn i nedre vänstra hörnet> Knacka på träningshistorik> Svep åt höger till vänster på ett träningspass från listan du vill radera> Tryck på "Ta bort träning".

Du kan också trycka på en träningspass från listan, rulla ner till botten av statistikdetaljerna och graferna till höger och klicka på "Ta bort träning" längst ner.

Det korta svaret på detta är att du inte kan. När du väl startat ett Peloton -träningspass - oavsett om det är live eller på begäran - kan du inte pausa det. Du kan avsluta resan, och sedan kan du komma tillbaka till den efteråt, men du kommer tillbaka till resan där den är, snarare än där du slutade.

Det är inte möjligt att trycka på en instruktör på Peloton och favorit dem som sådana. Du kan dock bokmärka träningspass av dina favoritinstruktörer och betygsätta resor från dina favoritinstruktörer och instruktören hamnar så småningom under avsnittet "Dina instruktörer" på fliken Hem.

Om du vill veta mer om någon av instruktörerna eller bara se deras klasser kan du klicka på de tre prickarna längst ner till höger på din Peloton -skärm och klicka på instruktörer från menyn. Härifrån kan du välja den instruktör du vill veta mer om.

För att bokmärka en resa på Peloton, tryck bara på bokmärkesfliken längst upp till höger på ett åkkort som intresserar dig.

Om du har bokmärkt ett antal resor eller klasser på Peloton men du inte vet var de hamnar, gå till fliken Klasser på skärmen> Knacka på filter högst upp till höger> Växla bokmärkt till> Tryck på Visa klasser på botten. Dina bokmärkta klasser visas sedan för dig att välja mellan.

Peloton har ingen brist på klasser så filtrering är nyckeln till att snabbt hitta det du vill ha. Knacka på fliken Klasser längst ned på skärmen> Knacka på vilken typ av träning du vill göra högst upp - Cykling, Bootcamp, Styrka, Konditionsträning etc.> Tryck på Filter i det övre högra hörnet> Filtrera efter längd, instruktör , Musik, klass, undertexter, sessioner, bokmärkta, tagna, ej tagna, vikter, inga vikter> Tryck på "Visa klasser" längst ner. Tryck på Rensa uppe till höger för att rensa alla filter och börja om igen, eller tryck igen på ett filter för att ta bort det.

Du kan välja att filtrera efter så många eller få kategorier du vill. Till exempel älskar vi Intervals and Arms rides och vi är ett stort fan av Alex Toussaint så vi trycker på Cykling, filtrerar sedan med 30 eller 45 minuter under längd, Alex Toussaint under instruktör och sedan trycker vi bara på Weights och alla Arms and Intervals rides av Alex visas.

Om du vill se till att det inte finns några svordomar i din Peloton -klass - kanske barnen är i närheten, eller kanske du bara inte svarar bra på svordomar - kan du dölja klasser som innehåller något uttryckligt språk.

Knacka på ditt användarnamn i nedre vänstra hörnet> Knacka på den röda inställningskuggan högst upp till höger ovanför ditt namn och bild> Knacka på Inställningar> Markera rutan bredvid Dölj klasser som kan innehålla explicit språk.

Det är möjligt att dölja klasser före och efter födseln men det här är bara tillgängligt för On Demand -klasser. Du kommer fortfarande att se livekurser före och efter födseln.

Knacka på ditt användarnamn i nedre vänstra hörnet> Knacka på den röda inställningskuggan högst upp till höger ovanför ditt namn och bild> Knacka på Inställningar> Kryssa i rutan bredvid Dölj klasser före/efter födseln.

Du kan antingen välja en klass på Peloton Bike and Bike+, eller så kan du välja att bara cykla och få dina mätvärden att visas på skärmen. Om du bara vill åka klickar du på fliken Mer längst ned på skärmen och väljer "Starta ridning" under fliken Bara åk.

Förutom klasser och möjligheten att bara åka, erbjuder Peloton också natursköna åkattraktioner, som låter dig åka till natursköna vägar från hela världen. Till exempel kan du välja att åka 10 km Big Sur.

Klicka på fliken Mer längst ner på skärmen> Välj "Visa rutter" under alternativet Natursköna resor> Knacka på en rutt som kittlar din fantasi.

Power Zones åkattraktioner på Peloton är inriktade på att uppnå specifika utgångsnivåer vid olika tidpunkter, i syfte att hjälpa dig att förbättra styrka, uthållighet och övergripande prestanda. Det finns totalt sju zoner, var och en representerar ett målutmatningsområde. Till exempel kan zon 7 uppnås när du arbetar med en utgång på 190 eller mer.

Du kan antingen välja en uppskattad funktionell tröskeleffekt (FTP), vilket är den högsta effekten du kan behålla i en timme, baserat på din vikt och kön, eller så kan du välja ett anpassat värde. Det rekommenderas att du gör ett 20-minuters maximalt ansträngningstest för att bestämma detta värde.

Om du väljer att göra Power Zone -träning eller klasser vill du visa Power Zones som visas längst ner på skärmen. Knacka på ditt användarnamn i nedre vänstra hörnet på skärmen> Knacka på den röda inställningskuggen högst upp över ditt namn och bild> Knacka på Inställningar> Markera rutan bredvid Visa energisoner> Välj beräknat eller anpassat.

Peloton har en high five -funktion som gör att du kan skicka en virtuell high five till en annan medlem i samhället och få tillbaka high five. Det fungerar för On Demand och Live -klasser och det är ett trevligt sätt att skicka uppmuntran till dina andra Pelotoners.

För att skicka en high five, tryck på personens avatar bredvid en medlems leaderboard -namn till höger på skärmen under ett träningspass. De kommer att få en avisering visas till vänster på deras skärm, liksom du om någon high fives dig.

Under ett Peloton cykelträning kommer instruktörer att ge dig en räckvidd att försöka komma mellan för både kadens och motstånd. Ibland kan det intervallet - och försök att möta det - göra mer skada än nytta. Det är dock möjligt att dölja både enkelt, så att du kan fokusera på hur du känner, snarare än att försöka träffa ett visst nummer.

För att dölja kadensintervallet, tryck på pilen till höger om kadensområdet under ett träningspass. För att dölja motståndsområdet trycker du på pilen till höger om motståndsområdet.

Sessioner är en funktion på Peloton som är tillgänglig för löpning och cykelträning som är 20 minuter eller längre. De låter dig se en live leaderboard för en on-demand-klass där medlemmar har startat klassen samtidigt. Sessionerna börjar var femte minut och du kan antingen välja att vänta på att sessionen startar, eller så kan du hoppa över den och börja direkt.

Funktionen Här nu är en flik på topplistan som visas på höger sida av skärmen när du gör en On Demand-klass. Det kommer att visa dig de medlemmar som går i samma klass som du just då, och hjälper dig att hålla dig motiverad genom att försöka fånga en annan medlem på tavlan, till exempel.

Det finns en funktion på Peloton som heter Stacked Classes som gör att du kan bygga ditt perfekta träningspass genom att köa de klasser du vill göra, lägga till dem i din Stack så att du kan växla sömlöst mellan dem.

Du kan till exempel lägga till ett träningspass för armar, följt av en åktur, följt av en nedkylningstur till en bunt.

Hitta det första träningspasset du vill göra och tryck på ikonen med de två rektanglarna och + -symbolen. Upprepa detta med andra träningspass som du vill lägga till i din stack. För att se bunten, tryck på de två rektanglarna med symbolen + längst ned till höger på skärmen. Du kan ändra stacken eller trycka på start för att komma igång. När du är klar med det första träningspasset ser du alternativet "Fortsätt stapla" högst upp för att gå vidare till nästa träningspass.

Samlingar är en serie klasser som har ett särskilt tema, till exempel musikartister eller pilates. Om du vill gå på Pilates eller Yoga till exempel, är kollektionerna ett bra ställe att hitta klasser i dessa kategorier.

Klicka på fliken Klasser längst ned på skärmen> Knacka på Samlingar i det övre vänstra hörnet> Välj den samling du är intresserad av> Välj en klass från samlingen.

En Encore är en klass som tidigare har spelats in men som sänds på nytt som om det är en live-klass. Du kan välja att visa Encore -klasser i listan över live -klasser, eller välja att dölja dem.

Tryck på fliken Schema längst ned på skärmen> Aktivera eller inaktivera "Visa Encores".

Fliken Peloton Home visar körrekommendationer baserat på vad du har gjort tidigare, liksom träningspass som kan vara fördelaktiga för dig baserat på vad du har gjort.

I fältet Dagliga val på fliken Hem ser du rekommendationer om körning för "Your Usual", "A Quick Workout", "Something New", "A Challenge", "Strength Building" och "A Stretch".

Högst upp på fliken Hem på Peloton -cykelns skärm ser du hur bra du gör den veckan när det gäller de dagar du har tränat. Du kommer också att se några kommentarer om alla ränder, till exempel en femdagars rad, till exempel.

För att se din fulla aktivitet, gå till ditt användarnamn längst ned till vänster på skärmen> Knacka på aktivitet. Du kommer då att se ett diagram över din aktivitet, som du kan filtrera högst upp eller tryck på "Visa historik" i det övre högra hörnet för en uppdelning av dina träningspass.

Peloton älskar en prestation. Du kanske har märkt instruktörer som ropar ut användare i åkattraktioner och säger saker som "Happy 100" eller "Happy 300" eller "Happy First Ride".

Om du vill se vilka prestationer du har vunnit trycker du på ditt användarnamn i nedre vänstra hörnet> Tryck på prestationer i panelen. En lista över dina prestationer kommer att dyka upp här, tillsammans med de som du ska försöka få fram.

Du kan se en sammanfattning av hur du gjorde under en föregående månad på Peloton, med statistik inklusive dina aktiva dagar, antal olika pass, bland annat bästa instruktör och bästa resultat.

Tryck på ditt användarnamn längst ner till vänster på skärmen> Knacka på kalender i fältet till vänster> Bläddra upp och ner de olika kalendermånaderna till höger på skärmen.

En av de bästa sakerna med Peloton är gemenskapen, med high fives ganska sak. Du kan också följa alla vänner du har och träna med vänner om du vill.

För att hitta vänner på Peloton, tryck på ditt användarnamn i nedre vänstra hörnet> Välj Hitta medlemmar i det övre vänstra hörnet> Ange din väns användarnamn eller välj att ansluta till Facebook för att hitta Facebook -vänner som är på Peloton.

För att åka med vänner på Peloton kan du schemalägga en session i Peloton -appen och dela inbjudan. Din vän får sedan ett meddelande några minuter innan den schemalagda sessionen ska börja, precis som både Peloton -appen och din Peloton -cykel. Tryck på "Gå med i session" så kan du åka med vänner.

För att kunna videosamtala vänner på Peloton måste du redan följa varandra. Du måste sedan gå med i samma klass som din vän. Härifrån går du till avsnittet "Här nu" på topplistan till höger på skärmen under ett träningspass och trycker på din väns namn. Du kan sedan trycka på "Prata" för att ringa videosamtal med dem, förutsatt att din vän har funktionen aktiverad.

Du kan ha gått ner i vikt sedan du först fick din Peloton -cykel, och du kanske vill uppdatera din personliga profil för att återspegla detta.

Knacka på ditt användarnamn i nedre vänstra hörnet> Knacka på den röda kugghjulet högst upp på skärmen ovanför ditt användarnamn och bild> Tryck på Vikt> Justera därefter.

Du behöver inte ha en profilbild på ditt Peloton -konto, men du kan om du vill. För att lägga till ett eller ändra det, tryck på ditt användarnamn i nedre vänstra hörnet> Tryck på redigeringssymbolen i den stora cirkeln ovanför ditt användarnamn> Välj Ta ett nytt foto eller Importera Facebook -bild.

Om du vill ändra din bild vid ett senare tillfälle, tryck på ditt användarnamn i nedre vänstra hörnet> Knacka på inställningskuggen högst upp på skärmen ovanför ditt användarnamn> Tryck på Ändra bild.

Peloton registrerar dina personliga rekord så att du kan försöka förbättra dem. Du kan se dina personliga register genom att trycka på ditt användarnamn längst ner till vänster på skärmen. Dina personliga poster visas längst ned till höger på skärmen i en panel.

Om du vill hantera dina personliga poster klickar du på ditt användarnamn i nedre vänstra hörnet> Tryck på Hantera personliga poster längst ned till höger på skärmen.

Peloton stöder upp till sex användare under ett medlemskap, men du vill se till att varje användare har sin egen profil för att få rätt rekommendationer för dig, samt rätt statistik och ett register över dina egna individuella resultat och insatser.

För att byta användare, tryck på de två pilarna i det nedre vänstra hörnet av skärmen och tryck på rätt användarprofil innan du påbörjar ett träningspass eller cyklar.

Taggar på Peloton gör att du kan uttrycka olika delar av din personlighet och få kontakt med andra medlemmar som kan ha liknande intressen, som #PelotonDads eller #PelotonMoms. Du kan lägga till upp till 10 taggar i din profil samtidigt, och du kan välja taggen som du vill ange som din primära före varje träningspass.

Klicka på ditt användarnamn i nedre vänstra hörnet> Klicka på Lägg till taggar under din profilbild och användarnamn i panelen till vänster> Tryck på "Lägg till etiketter" eller Utforska> Välj de taggar du vill ha. Om du har flera kan du välja huvudtaggen som du vill visa på topplistan här.

Peloton Strive Score är ett personligt, icke-konkurrenskraftigt mått som mäter intensiteten på ditt träningspass, baserat på hur mycket tid du spenderar i varje pulszon. Du kan stänga av Strive Score helt och du kan också välja att dölja det för andra i klassen, liksom pulszoner.

Knacka på ditt användarnamn i nedre vänstra hörnet> Knacka på den röda kugghjulet högst upp ovanför ditt namn och bild> Knacka på Inställningar> Markera eller avmarkera rutan bredvid "Spåra och visa Strive Score"> Markera eller avmarkera rutan nästa till Dölj mitt strävresultat och pulszoner för andra i klassen.

Peloton gör det möjligt att videochatta med andra användare som du följer och som följer dig. Om du inte vill att användare ska kunna ringa videosamtal till dig är det möjligt att inaktivera funktionen.

Knacka på ditt användarnamn i nedre vänstra hörnet> Knacka på den röda kugghjulet högst upp på panelen till vänster> Välj fliken "Social"> Markera eller avmarkera rutan bredvid "Aktivera videochatt".

Peloton-tavlan visas på höger sida när du deltar i en åktur. Som standard visas ditt kön och din åldersgrupp - som F eller M, 30- eller 40 -talet - under ditt användarnamn, så att andra användare som går i klassen kan se.

Om du vill dölja din åldersgrupp och kön, tryck på ditt användarnamn i nedre vänstra hörnet> Knacka på den röda inställningskuggen högst upp i panelen till vänster> Välj fliken Social> Markera eller avmarkera rutan nästa till Åldersgrupp/kön synligt på topplistan.

Det är möjligt att göra hela din profil privat på Peloton, vilket innebär att endast medlemmar du godkänner kommer att kunna se din profil och träningshistorik.

Knacka på ditt användarnamn i nedre vänstra hörnet> Knacka på den röda inställningskuggen högst upp på panelen till vänster> Välj fliken "Social"> Markera eller avmarkera rutan bredvid "Privat profil".

Vissa Peloton -instruktörer gör klasser med spellistor tillägnade vissa artister. Cory gör till exempel några Britney Spears -turer och Spice Girl -åk. Det finns dock andra. Du kan antingen komma åt åkattraktioner med fokus på en musikartist genom att trycka på fliken Klasser> Träffar på samlingar i det övre vänstra hörnet> Artistserier> Hitta din favoritmusikartist från listan.

Alternativt kan du trycka på fliken Hem och rulla nedåt. Det finns en rekommenderad artisterpanel som visar artister baserat på dina tidigare åkattraktioner och feedback. Om du trycker på en artist visas sedan alla klasser med deras musik.

Ibland har turer titlar som berättar vilken typ av musik de kommer att ha, andra gånger är det inte lika självklart. Om du vill kontrollera vad du kommer att lyssna på medan du svettas ut på cykeln, så kan du.

Knacka på klassen som du funderar på att göra> Tryck på "Visa spellista".

Om en låt kommer under ett träningspass som du älskar kan du spara den i din profil så att du kan återkomma till den senare. En musiksymbol visas till vänster på skärmen under ett träningspass, tryck på den för att se låten som spelas. För att favoritera en låt, tryck på hjärtat.

Alla låtar du gillar på Peloton går till en dedikerad plats så att du kan se dem alla. För att hitta dina favoritlåtar, tryck på ditt användarnamn i nedre vänstra hörnet> Knacka på musik från panelen. Alla dina favoritlåtar visas här.

Vi har en separat funktion som ger lite mer information om hur du synkroniserar dina favoritlåtar från Peloton till Apple Music eller Spotify. I ett nötskal trycker du på ditt användarnamn i nedre vänstra hörnet> Tryck på musik> Tryck på "Anslut" till höger> Välj "Anslut" bredvid Apple Music eller Spotify, beroende på vad du föredrar.

När du har anslutit ditt Spotify- eller Apple Music -konto till Peloton ser du en spellista som heter "My Peloton Music by [username]".

Under ett träningspass kan du välja att ha den ursprungliga mixen - som är en kombination av instruktör och musik, mer musik eller mer instruktör. När du startar ett träningspass trycker du på volym upp- eller volym ned -knappen på skärmens högra kant och väljer dina önskemål.

Det är värt att ansluta en pulsmätare till din Peloton Bike eller Bike+ för att säkerställa att du får mer exakt data från dina träningspass. Du kan använda Apple Watch om du har Bike+ eller om du använder en tredjepartsapp, eller om du kan använda en alternativ pulsmätare.

Klicka på Inställningar längst upp till höger på skärmen> Knacka på Pulsmätare från rullgardinsmenyn> Välj din enhet från listan. Om du inte ser det trycker du på "Gå till Bluetooth -inställningar" och väljer "Koppla ny enhet", följ sedan instruktionerna.

För att höja volymen på din Peloton Bike eller BIke+, tryck på volymknapparna på skärmens högra kant. Du kan också trycka på inställningar högst upp på skärmen och flytta volymreglaget.

För att justera skärmens ljusstyrka på Peloton -cykeln, tryck på Inställningar i det övre högra hörnet av skärmen. Härifrån ser du alternativet Skärmens ljusstyrka med ett reglage. Skjut för att justera ljusstyrkan upp eller ner.

Peloton kräver en Wi-Fi-anslutning för att fungera, så om du ändrar ditt Wi-Fi-nätverk måste du se till att du uppdaterar dina Peloton-inställningar. Tryck på Inställningar i det övre högra hörnet på skärmen> Tryck på Wi-Fi> Välj nätverket från listan och ange lösenordet.

För att ansluta Bluetooth -hörlurar till din Peloton Bike eller Bike+, tryck på Inställningar i det övre högra hörnet av din Peloton -skärm> Knacka på Bluetooth -ljud. Se till att dina hörlurar är i Bluetooth -parningsläge. Om de inte visas i listan över tillgängliga enheter trycker du på Bluetooth-inställningar> Para ihop ny enhet> Följ instruktionerna på skärmen.

För dem som specifikt vill ansluta Apples AirPods till sin Peloton Bike eller Bike+, har vi en separat funktion med lite mer detaljer, men den allmänna jisten är nedan.

Knacka på Inställningar i det övre högra hörnet på skärmen> Knacka på Bluetooth -ljud> Tryck och håll ned knappen på baksidan av AirPods eller AirPods Pro tills den blinkar vitt> Tryck på Anslut bredvid dina AirPods från listan på Peloton skärm.

Om du har trådbundna hörlurar , snarare än Bluetooth -hörlurar, kan du ansluta dem till Peloton Bike eller Bike+ genom att sätta in dem i porten strax under styret i mitten.

Peloton Bike och Bike+ har båda en kamera högst upp på skärmen. Denna kamera har en fysisk omkopplare så om du vill stänga av kameran, se bara till att locket är helt till vänster.

Du kan kasta din Peloton -skärm till en kompatibel TV, vilket är praktiskt om du vill göra ett styrketräning och du inte har Bike+, som tillåter dig att snurra din Peloton -skärm till exempel.

Knacka på Inställningar längst upp till höger på skärmen> Knacka på Cast Screen> Knacka på din TV från listan över tillgängliga enheter.

Du kan ansluta Peloton till Facebook, vilket du kan göra av ett par skäl. Den första kan vara att importera en profilbild, den andra kan vara att hitta vänner på Peloton via Facebook, vilket är lättare än att ta reda på deras användarnamn.

Knacka på ditt användarnamn i nedre vänstra hörnet> Knacka på den röda kugghjulet i det övre högra hörnet av den vänstra panelen> Tryck på "Social"> Markera rutan bredvid "Facebook Connected". Detta uppmanar dig då att gå till www.facebook.com/device och ange koden som visas på din Peloton -skärm. Du kan välja att använda Facebook -appen eller webbläsaren. Tryck på "Godkänn" när du uppmanas. Du har då anslutit Facebook till din Peloton.

Du kan ansluta Peloton och Strava tillsammans så att Peloton -träningspass automatiskt sparas i Strava, oavsett om du springer eller cyklar.

Knacka på ditt användarnamn i nedre vänstra hörnet> Knacka på den röda kugghjulet i det övre högra hörnet av den vänstra panelen> Knacka på Socialt> Markera rutan bredvid Stava Connected> Logga in på ditt Strava -konto och följ instruktionerna .

Precis som Strava kan du ansluta Peloton och Fitbit så att Peloton automatiskt lägger till dina träningspass i din Fitbit.

Knacka på ditt användarnamn i nedre vänstra hörnet> Knacka på den röda kugghjulet i det övre högra hörnet av den vänstra panelen> Knacka på Socialt> Kryssa i rutan bredvid Lägg automatiskt upp mina åk till Fitbit> Logga in med ditt Fitbit -konto > Välj den information du vill dela> Knacka på Tillåt. Det är allt.

Kort svar på den här, nej. Peloton använder en anpassad version av Android men det finns inget sätt att ladda ner appar, som Netflix eller Prime Video. Det kan inte heller användas för att titta på TV.

Ännu ett kort svar, nej de kan inte. Kameran högst upp på skärmen är för videosamtal med vänner som du följer på Peloton eller tar en profilbild. Oroa dig inte, de superentusiastiska instruktörerna kan inte se när du inte anstränger dig eller när du svär på dem för att du har sagt att du ska öka motståndet.

Peloton Bike och Bike+ använder Delta-kompatibla klossar, som du klämmer fast med Peloton-skorna, eller vilken sko som helst med en hål med tre skruvar. För att lossa, rikta tårna inåt mot cykeln och hälen utåt. För att klämma in, ställ helt enkelt upp framsidan av din fot med knoppen och tryck ner.