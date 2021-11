Denna Garmin Fenix 6 Pro tidiga Black Friday-rabatt gör oss glada

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Vi börjar se tidiga Black Friday- erbjudanden komma igenom, inklusive några läckra erbjudanden på Garmin-enheter. Denna Garmin Fenix 6 Pro-affär i Storbritannien fångade vårt öga - inte bara är detta en av våra favoritenheter, utan det är också en eller Garmins mest potenta.

Vi förväntar oss fler erbjudanden på Garmin när vi rullar igenom november, men som utgångspunkt ser detta ut som ett bra erbjudande för Fenix 6 Pro och om du är ute efter den mindre enheten, Fenix 6S Pro, är det också rabatterat.

Garmin Fenix 6 Pro - nu £399 Garmin Fenix 6 Pro är en flaggskeppsklocka från Garmin, som erbjuder omfattande funktioner med en förstklassig design. Det finns £200 rabatt på utropspriset också, vilket gör detta till den billigaste vi har sett den här klockan hittills - nu £399! Visa erbjudande

The Garmin Fenix 6 Pro is a flagship device, offering many of Garmin's latest features. That includes all the sensors you could want, meaning you can track not just your activity, but your entire lifestyle, from running to sleep, from heart rate to blood oxygen.

There's a full range of sports supported, so the Fenix 6 Pro can turn its talents to just about anything, while protecting the display with premium materials to keep this watch looking good.

There are QuickFix straps, which can easily be changed, while there's waterproofing to 5ATM too.

Working with the Garmin Connect app on your phone, you can add more functionality through Connect IQ, while there's also support for smartphone notifications, phone-free music thanks to playlist syncing from Spotify, Deezer or Amazon Music, as well as Garmin Pay, so you can pay with your watch (if your bank supports it).

The Fenix 6 Pro does all this, and offers a realistic 14 day battery life. We should know, we've been using one for the past 2 years.

