Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Black Friday- försäljningen har börjat och det finns stora rabatter på Garmin-enheter, inklusive Forerunner 245.

Det här är en fantastisk klocka för löpare och fitnessfantaster, med en besparing på 33 % som serverades i den tidiga Black Friday-försäljningen.

Garmin Forerunner 245 - spara $100 Forerunner 245 är en av våra favoritklockor som täcker alla viktiga spårningsmått, samtidigt som den erbjuder sömnspårning och smartwatch-aviseringar. Det är ännu bättre med denna rabatt, vilket betyder att det bara är $199,99. Visa erbjudande

The Forerunner 245 is the second tier in Garmin devices, sitting above the Forerunner 45 or 55, offering GPS, heart rate and a full selection of activity tracking. It will track not only your exercise, but your daily steps and sleep too, so it can give you a full picture of what you're doing.

From the data gathered you can examine what benefits are coming from your training and how well you recover, while runners are well served thanks to advanced running dynamics.

For those wanting support for music, you'll need a slightly different version. Thankfully, that's also discounted in early Black Friday sales.

Garmin Forerunner 245 Music - spara $100 Forerunner 245 Music erbjuder alla fördelar med den vanliga modellen, men låter dig ansluta dina Bluetooth-hörlurar och synkronisera musik från Spotify, Deezer eller Amazon Music. Det är nu bara 249,99 $ - det billigaste som har varit på Amazon. Visa erbjudande

