Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Fitbit har börjat införa en ny funktion i sina träningsmätare som gör att vissa Fitbit-modeller kan upptäcka när du har oregelbunden hjärtrytm och meddela dig om detta.

Det är en funktion som Apple Watch-användare har haft glädje av i några år nu, och i flera berättelser hävdas det att enbart denna funktion har hjälpt till att upptäcka hälsoproblem tidigt och gett dem tid att reda ut det innan det blev allvarligare.

Den enda nackdelen med denna funktion - för tillfället - är att den för tillfället bara rullar ut till kunder i USA. Fitbits särskilda sida om oregelbunden rytm på sin webbplats noterar detta i det finstilta, och företaget bekräftade också att så var fallet när de talade med 9to5Google.

Användare i USA kan ställa in funktionen från och med nu via Fitbit-appen, och du hittar den antingen på sidan "Today" eller under fliken "Discover".

När den väl är inställd uppger Fitbit att enheten samlar in uppgifter om hjärtrytmen medan bäraren är stilla eller sover, och meddelar dig om det finns tecken på oregelbunden hjärtrytm.

Funktionen är inte tillgänglig på varje enskild Fitbit, men den läggs till i de senaste modellerna. De som ingår är följande:

Fitbit Charge 3, 4 och 5

Fitbit Inspire 2

Fitbit Luxe

Fitbit Sense

Fitbit Versa 2 och 3

Fitbit Versa Lite

Så om du har en av dessa modeller och bor i USA kan du kontrollera din Fitbit-app idag för att se om den nya funktionen finns med. Det finns inga nyheter om huruvida eller när funktionen kommer att rullas ut till andra regioner.

Skriva av Cam Bunton.