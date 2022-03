Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Google-ägda Fitbit har lämnat in data till US Food and Drug Administration för att granska en ny funktion för passiv hjärtfrekvensövervakning för sina bärbara enheter.

För närvarande kan Fitbit endast periodiskt kontrollera om det finns oregelbunden hjärtrytm; Fitbit-användare måste bestämma sig för att kontrollera det. Fitbits nya funktion kan dock köras i bakgrunden och meddela folk om de uppvisar symtom på förmaksflimmer. Detta skulle hjälpa Fitbit att bättre konkurrera med Apple Watchs EKG-funktion , som också kontrollerar hjärtrytmen och varnar användare om oegentligheter.

2020 började Fitbit testa passiv hjärtrytmteknologi med nästan en halv miljon Fitbit-användare som deltog i en studie. Enligt uppgifter som skickades till American Heart Association 2021 märkte Fitbit att cirka 5 000 av dessa deltagare hade oregelbunden hjärtrytm. Av den gruppen inrättade 1 000 en telehälsokonsultation för ett EKG-plåster. (En tredjedel fick senare en bekräftad diagnos.)

Resultaten är lovande, men det är fortfarande oklart när Fitbit faktiskt kommer att erbjuda en passiv hjärtfrekvensövervakningsfunktion på sina enheter. Det faktum att FDA granskar det är ett gott tecken, men det finns många okända saker.

Bästa Amazon USA Prime Day 2021-erbjudanden: Utvalda erbjudanden är fortfarande aktiva Förbi Maggie Tillman · 23 Juni 2021 · Prime Day 2021 är nu igång!

Fitbits Sense Smartwatch godkändes av FDA 2020 för sin förmåga att bedöma AFib med hjälp av inbyggd elektrokardiogramteknologi, men återigen, den metoden kräver aktiv input från användaren.

Skriva av Maggie Tillman.