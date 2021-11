Fitbits bästa tracker har $50 rabatt för Black Friday

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Även om själva Black Friday inte har kommit riktigt än, finns det redan massor av erbjudanden att göra, inklusive pengar på Fitbits senaste träningsspårare - Charge 5.

Charge 5 kom bara på hyllan för ett par månader sedan, så att se pengar på det redan är överraskande, men också utmärkta nyheter för dem som är på marknaden för en av de bästa träningsspårarna där ute.

Fitbit Charge 5 - spara $50 Fitbit Charge 5 är den senaste enheten från Fitbit och en utmärkt sådan, med inbyggd GPS, en fantastisk design och briljant aktivitetsspårning. På $129,95 istället för $179,95 är det ett bra pris för den här enheten. Visa erbjudande

The Fitbit Charge 5 refines its predecessor - the Charge 4 - in terms of design, whilst adding some extra features too. It's an excellent fitness tracker, with a lovely OLED display, solid performance and great battery life.

Exercise options could be expanded and there's no music control from the device, but otherwise, the Fitbit Charge 5 is Fitbit's best fitness tracker to date. The Fitbit app is brilliant, heart rate monitoring and sleep tracking are also excellent and there's built-in GPS on board too.

Unfortunately, the deal on the Charge 5 is only available to the US, though there is a deal on the Charge 4 in the UK, which you could consider if you're in the market for a Charge tracker and don't want to pay full whack.

Fitbit Charge 4 - spara £40 Fitbit Charge 4 är inte den senaste Charge trackern men den är utmärkt och erbjuder fantastiska funktioner, inklusive inbyggd GPS. Den här affären kostar under 100 £ till 89,99 £, vilket sparar över 30 procent. Visa erbjudande