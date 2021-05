Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Fitbit stöder nu tvåfaktorautentisering (2FA) på Android och iOS. Användare har börjat se en "Öka din säkerhet" -prompt som beskriver hur "tvåfaktorautentisering ger dig ett extra skydd". Så här aktiverar du det på ditt Fitbit-konto.

Fitbits 2FA-system skickar en verifieringskod till din smartphone via SMS varje gång du försöker logga in på ditt Fitbit-konto. Du måste då logga in med inte bara ditt lösenord utan också koden som skickas till din telefon. Detta lägger helst till ett extra lager av skydd till ditt konto.

Öppna Fitbit-mobilappen. Tryck på fliken Idag> din profilbild. Knacka på Kontoinställningar> Tvåfaktorautentisering. Aktivera tvåfaktorautentisering. Följ instruktionerna på skärmen för att ange ditt telefonnummer. Du får ett sms med en verifieringskod.

Se till att ditt telefonnummer kan ta emot textmeddelanden. Ange verifieringskoden och tryck på Bekräfta. Ange ditt Fitbit-kontolösenord och tryck på Skicka. Spela in din återställningskod och förvara den på ett säkert ställe. Du kommer inte att kunna hitta den här koden igen efter att du lämnat skärmen. När du är klar trycker du på Klar.

Det är allt!

Kolla in Fitbits supportnav för mer information. Pocket-lint har också en Fitbit tips och tricks guide här och en köparguide här.

