Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Fitbit Premium är en betald medlemstjänst som använder dina Fitbit- data för att leverera personlig, handlingsbar vägledning och coachning för att hjälpa dig att uppnå dina hälso- och fitnessmål.

Premium-prenumerationstjänsten är en förlängning av den befintliga Fitbit-plattformen och den är utformad för Fitbit-användare som vill få ut mer av sin upplevelse eller hitta mer motivation att göra hälsoförändringar.

Med Fitbit som utökar sin kostnadsfria provperiod till 90 dagar som svar på låsning av coronavirus, här är allt du behöver veta om tjänsten.

Fitbit Premium erbjuder flera extra fördelar jämfört med Fitbit-standardupplevelsen, inklusive sömnvägledning, guidade program, dynamiska träningspass, avancerad insikt, utmaningar, hälsorapporter och hälsocoaching.

Sleep Guidance with Fitbit Premium innehåller två guidade sömnprogram som heter Get More Zzzs and Habits for Restful Sleep, en sömnpoängsfördelning och sömnförmedling som inkluderar ett urval av 15 till 45 minuters ljudavslappningsverktyg för att hjälpa dig att slappna av och somna . Användare får också inblick i hur aktivitet och sömn påverkar varandra.

Standard Fitbit-användare får fortfarande tillgång till sömnscore, men de kan inte se så mycket detaljer, till exempel vad din hjärtfrekvens gör medan du sover, till exempel.

Guidade program med Fitbit Premium gör det möjligt för användare att se dagliga vägledningar och innehåll skräddarsydda för dem. Det finns aktivitets-, närings- och sömnprogram tillgängliga, och nytt innehåll kommer kontinuerligt att läggas till.

Vid lanseringen kommer det att finnas nio guidade program tillgängliga för Fitbit Premium-användare. Dessa inkluderar: Introduktion till hälsosamma vanor, få mer zzz, vanor för vilsam sömn, bli aktiv, nybörjare, löpträning, förstå kalorier, sparka din sockervanor och sparka din saltvana.

Fitbit säger att program inkluderar handlingsbar coaching, dagliga tips och tricks, strukturerade träningsplaner, avslappningsverktyg, receptförslag och pedagogiskt innehåll.

Fitbit Coach har rullats in i Fitbit Premium, under en ny etikett av Dynamic Workouts. Premiumanvändare kommer att kunna komma åt hundratals Fitbit Coach-video- och ljudövningar, samt specialbyggda träningspass för dem.

Träningspass som är tillgängliga som en del av Premium-tjänsten inkluderar cykling, kroppsvikt, elliptisk, gång, löpning, trappträning, stretching, total kropp och rodd. Träningarna är anpassade för varje användare baserat på deras mål och feedback. Ju mer feedback en användare ger, desto smartare blir träningen med nya och relevanta sessioner anpassade till och rekommenderade för dem.

Fitbit Premium-användare får mer avancerade insikter jämfört med de som finns på Fitbit-standardupplevelsen. Istället för en sömninsikt som till exempel återspeglar genomsnittliga Fitbit-användare, kommer Premium-prenumeranter att få personlig insikt som återspeglar deras specifika sömn eller aktivitet.

Advanced Insights kopplar också dina steg, aktiva minuter, hjärtfrekvens, sömn och välbefinnande samt erbjuder sätt att förbättra dig.

Även om standard Fitbit-användare får tillgång till Fitbit Challenges, kommer Premium-användare att få några extra utmaningar, inklusive en All For One-utmaning som Fitbit hävdar är bra för familjer.

Det finns också ett anpassat utmaningsalternativ i Premium-paketet, så att användarna kan välja sina mått (steg, kalorier, avstånd eller aktiva minuter) och tävla mot en vän under en viss tid - lite som Apple Watch Challenges .

Andra utmaningar för Premium-användare inkluderar en Get Fit Bingo Challenge som är skräddarsydd för dig och din aktivitet. Varje Fitbit Premium-användare har till exempel ett annat bingokort.

Fitbit Premium-användare får hälso- och hälsorapporter inom prenumerationspaketet som de kan dela med sin läkare, personliga tränare eller nutritionist.

Hälsorapporterna har utformats i samarbete med läkare och de är en del av Fitbits mål att hjälpa användare att få mer personlig vård, samt att hjälpa användare med kroniska sjukdomar som diabetes, hantera deras tillstånd.

Health Coaching är den sista fördelen med Fitbit Premium-tjänsten. Tanken är att Premium-abonnenter kommer att ha tillgång till certifierade hälso- och hälsocoacher för att hjälpa dem att uppnå ett specifikt mål.

Health Coaching-funktionen är utformad för viktminskning och diabeteshantering, samt en-till-en-vägledning, expertsvar och uppmuntran.

Fitbit Premium kostar 9,99 USD / månad i USA eller 79,99 USD per år.

I Storbritannien kostar Fitbit Premium £ 7,99 / månad eller £ 79,99 per år.

Premium kommer att finnas tillgängligt för alla Fitbit-användare via köp i appen.

Ja - och Fitbit har meddelat att det nu finns en 90-dagars gratis testversion av tjänsten för att få människor aktiva på låsning av koronavirus. Den vanliga kostnadsfria provperioden är i 7 dagar.

Skriva av Britta O'Boyle.