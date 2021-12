Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Fitbit har en av de bästa fitnessplattformarna där ute när det kommer till att presentera hur mycket eller lite du rör dig i ett lättförståeligt format. Den levererar inte bara data, utan den gör det på ett enkelt och användarvänligt sätt så att du inte översvämmas av för mycket detaljer.

Fitbit-appen är omfattande och även om de grundläggande funktionerna den erbjuder kan vara uppenbara, är några av Fitbits bästa funktioner lite svårare att hitta.

Den här funktionen framhäver alla tips och tricks från Fitbit-appen för att hjälpa dig att få ut det mesta av din träningsspårare , med enhetsspecifika tips längst ner.

Tryck på "Redigera" längst upp till höger på fliken Idag > Tryck på cirkeln med "X" till höger om mätvärdena du inte vill se visas > Tryck på "Klar" i det övre högra hörnet.

Tryck på "Redigera" längst upp till höger på fliken Idag > Dra de metriska brickorna till den ordning du vill ha dem i > Tryck på "Klar" i det övre högra hörnet.

Fem mätvärden får plats i den övre delen av Fitbit Today-fliken och du kan välja mellan steg, våningar, distans, förbrända kalorier och aktiva minuter. För att ändra vilka mätvärden som visas måste du avmarkera de du inte vill visa. Du kan dock inte byta mätvärden. Det är också värt att notera att du inte kommer att se golv klättrade om din Fitbit inte har en höjdmätare.

Tryck på pilarna i huvudsektionen på fliken Idag, under Fitbit-logotypen högst upp. Informationen du ser där kommer att vara tillgänglig för varje dag du går tillbaka.

Tryck på "+" till höger om måttet du vill lägga till.

Tryck på "+" till höger om fliken Träning. Se till att fliken Spår längst upp är vald > Välj Spring, Walk eller Hike > Tryck på "Start" längst ned på skärmen. Fitbit-appen använder sedan telefonens GPS för att spåra din löpning, promenad eller vandring.

Tryck på "+" till höger om fliken Träning. Välj Cues-menyn > Ställ in vilka du vill höra, om du alls vill höra dem, vid vilken frekvens du vill höra dem och med vilken volym.

Tryck på "+" till höger om fliken Träning. Tryck på menyn Musikkontroll/Sista uppspelning. Härifrån kan du slå på eller stänga av shuffle och välja vilken musik du vill spela med alternativ som Senast spelad, All musik och Nyligen spelad.

Välj måttet du vill se mer information om från fliken Idag, till exempel steg. Detta kommer att få upp en sammanfattning i ett listformat av hela din historik per dag av det specifika måttet.

Grafen högst upp förinställer en veckosammanfattning men ett ytterligare tryck på någon av dagarna i listan ger dig en timsammanfattning för den dagen i en graf. Du kan också hålla nere en viss timme för att se informationen i sifferformat i 15-minutersintervaller.

Tryck på sektionen Träning och du kommer att se en uppdelning av alla olika övningar du har gjort, från promenader till elliptiska träningspass.

För att ändra en övning som har kategoriserats felaktigt på Fitbit, tryck på sektionen Träning i Idag > Knacka på övningen du vill ändra > 'Kategorisera övning' högst upp på skärmen > Välj rätt kategori.

Klicka på kontoikonen uppe till vänster på fliken Idag > Tryck på din aktivitetsspårare > Tysta larm > Ställ in nytt larm.

Det är värt att notera att för Fitbit Charge 3, Fitbit Charge 4, Fitbit Charge 5, Fitbit Luxe, Fitbit Sense, Fitbit Ionic och Fitbit Versa-serien, ställer du in larm på din enhet.

Tryck på kontoikonen uppe till vänster på fliken Idag > Tryck på din aktivitetsspårare > Aviseringar > Slå på eller av appar och aviseringar beroende på dina preferenser. Det beror på vilken enhet du har om vilka alternativ som visas här, om några.

Tryck på kontoikonen uppe till vänster på fliken Idag > Tryck på din aktivitetsspårare. Du kommer att se när den senast synkroniserades, samt vilken mjukvarubyggnad och batterinivå den är på längst upp på skärmen.

Fitbit erbjuder fem huvudmål att välja på – steg, distans, förbrända kalorier, minuter i aktiv zon och klättrade golv. För att välja den du vill koncentrera dig på, tryck på kontoikonen uppe till vänster på fliken Idag > Tryck på din Fitbit-spårare > Rulla ned till "Huvudmål".

Observera att klättrade golv endast kommer att vara ett alternativ på Fitbit-trackers med en höjdmätare.

För att tvinga din Fitbit-aktivitetsspårare att synkronisera, klicka på fliken Konto i det övre vänstra hörnet av fliken Idag > Tryck på din aktivitetsspårare > Rulla ned tills du ser "Synkronisera nu". Du kommer också att se All-Day Sync ovanför den, som om du slår på säkerställer att din Fitbit synkroniseras automatiskt.

Om du fortfarande kämpar för att få din Fitbit att synkronisera, prova att slå på och av Bluetooth på din smartphone, så kan du prova att stänga Fitbit-appen och öppna den igen.

För att säkerställa att du tar 250 steg varje timme mellan vissa tider på dagen, klicka på kontoikonen uppe till vänster på fliken Idag > Tryck på din aktivitetsspårare > Rulla ned till "Påminnelser om att flytta". Härifrån ställer du in starttid, sluttid och vilka dagar du vill ha påminnelserna.

Du kan välja mellan fem och 14 timmar i följd på en dag.

De flesta Fitbit-trackers övervakar automatiskt sömnen om du bär dem i sängen. För att se insamlad data, rulla ner till sömnavsnittet på fliken Idag.

Liksom de andra mätvärdena kommer du att se en historik om du trycker på sömnavsnittet och ytterligare ett tryck på en viss dag kommer att dra upp en sömngraf, såväl som ditt sömnresultat med mer information. Du kan också svepa över på den översta grafen för att se annan statistik.

Tryck på sömnavsnittet på fliken Idag > Tryck på inställningskuggan uppe till höger på skärmen. Du kan sedan ändra ditt mål för sömntid, samt ställa in en läggdagspåminnelse och ett mål för sömnschema. Du kan också välja om du vill få sömninsikter eller inte.

För att ta bort sömnmålet och målet för sömnschemat helt och hållet, tryck på de tre prickarna i det övre högra hörnet när du är på den skärmen.

Tryck på "+" till höger om sömnavsnittet på fliken Idag > Klicka på "Lägg till sömnlogg" eller "Börja sova nu".

Klicka på sömnavsnittet på fliken Idag > Knacka på sömnloggen du vill ta bort > Knacka på de tre prickarna i det övre högra hörnet > Ta bort sömnlogg.

Klicka på avsnittet för kvinnlig hälsospårning på fliken Idag > Tryck och håll på respektive datum då du vill logga din mens som börjar eller slutar > Dra den rosa stapeln för att visa längden på din mens.

Du kan lägga till olika system till det kvinnliga hälsospårningselementet i Fitbit-appen, såsom huvudvärk, kramper, vätskor, flödesintensitet och sex. För att logga ett symptom, klicka på avsnittet för kvinnlig hälsospårning på fliken Idag > Tryck på "+" längst ner till höger där det står "Loggdetaljer" > Klicka på det symptom du vill logga > Tryck på "Spara" i översta högra hörnet.

Klicka på avsnittet för kvinnlig hälsospårning på fliken Idag > Tryck på inställningskuggan i det övre högra hörnet > Lägg till din menslängd och cykellängd.

Klicka på avsnittet för kvinnlig hälsospårning på fliken Idag > Klicka på fliken Trender högst upp > Visa en sammanfattning av din genomsnittliga menstruationslängd, beräknad genomsnittlig ägglossning och genomsnittlig cykellängd. Du kommer också att kunna se de cykler du har loggat.

Klicka på kontoikonen i det övre vänstra hörnet på fliken Idag > Klicka på ditt namn. Härifrån kan du ändra profilbild och omslagsbild genom att trycka på kameraikonen på någon av dem.

Klicka på kontoikonen i det övre vänstra hörnet av fliken Idag > Klicka på ditt namn > Klicka på "Personligt". Härifrån kan du ändra ditt visningsnamn, födelsedag, längd och vikt, samt lägga till en plats och lägga till ett avsnitt om dig.

Klicka på kontoikonen i det övre vänstra hörnet av fliken Idag > Rulla ned till Socialt och delning > Sekretess. Härifrån kan du stänga vilken personlig information som är tillgänglig för dina Fitbit-vänner, eller allmänt tillgänglig.

Du kommer också att kunna ändra sekretessinställningarna för olika 30-dagarsdiagram inklusive kaloriintag, sömndiagram, steg- och avståndsdiagram och viktdiagram.

Klicka på kontoikonen i det övre vänstra hörnet av fliken Idag > Tryck på ditt namn > Tryck på "Märken och troféer". Om du klickar på varje märke visas när du senast fick det och du kan dela det.

Klicka på kontoikonen i det övre vänstra hörnet av fliken Idag > Tryck på ditt namn > Tryck på "Märken och troféer" > Välj "Märkesamling" eller "Trofésamling". Om du trycker på någon av dem visas alla dina prestationer och igen kan du klicka på var och en för att se när du tjänade den och dela den.

Se till att din profilinformation är korrekt och att appen vet vilken handled du bär din Fitbit på. Tryck på kontoikonen uppe till vänster på fliken Idag > Klicka på din aktivitetsspårare > Välj vilken handled du bär din tracker på - Dominant eller Icke-Dominant.

Tryck på kontoikonen uppe till vänster på fliken Idag > Aktivitet och välbefinnande > Daglig aktivitet > Ändra ditt stegmål, distansmål, mål för brända kalorier, mål för aktiva minuter, mål för klättring av golv och aktivitetsmål per timme. Återigen, som vi nämnde ovan, kommer klättrade golv endast att vara tillgängliga på enheter med en höjdmätare.

Klicka på kontoikonen i det övre vänstra hörnet på fliken Idag > Aktivitet och välmående > Träning > Välj antalet dagar i veckan du vill träna.

Klicka på kontoikonen i det övre vänstra hörnet av fliken Idag > Aktivitet och välbefinnande > Sömn > Välj ett "Sömntid" och ett "Sömnschema". Detta kan också nås via sömnavsnittet på fliken Idag, som vi nämnde tidigare.

Klicka på kontoikonen i det övre vänstra hörnet av fliken Idag > Aktivitet och välbefinnande > Nutrition & Vikt > Välj ditt övergripande mål, som att gå ner i vikt eller behålla vikt, samt din målvikt, startdatum och startvikt.

Klicka på kontoikonen i det övre vänstra hörnet av fliken Idag > Aktivitet och välmående > Näring och vikt > Scrolla ner till "Mål kroppsfettprocent" > Välj ditt mål. Fitbit ger dig en indikation på vad ett normalt intervall skulle vara baserat på ditt kön, men du kan välja vad du vill sikta på.

Klicka på kontoikonen i det övre vänstra hörnet av fliken Idag > Aktivitet och välmående > Nutrition & Vikt > Tryck på de tre prickarna i det övre högra hörnet > Välj att ta bort viktmålet eller kroppsfettmålet, eller båda.

Alla Fitbit-trackers har inte pulsmätare, men för de som har det går det att ställa in en anpassad zon. Klicka på kontoikonen i det övre vänstra hörnet av fliken Idag > Aktivitet och välbefinnande > Hjärthälsa > Tryck på "Hjärtfrekvenszoner" > Växla på "Anpassad zon" > Ställ in en övre gräns och en nedre gräns.

Du kan också ställa in en anpassad maxpuls här.

Vissa Fitbit-enheter kommer att meddela dig om de upptäcker en hög eller låg puls som ligger utanför din normala tröskel när du har varit inaktiv i 10 minuter. Du kan använda trösklar baserat på din ålder, eller så kan du ställa in en anpassad hög eller låg puls.

Klicka på kontoikonen i det övre vänstra hörnet av fliken Idag > Aktivitet och välbefinnande > Hjärthälsa > Hög och låg puls > Slå på av av aviseringarna för hög och låg puls > Välj anpassad under hög eller låg för att ställa in en anpassad hjärtfrekvens och åsidosätt standardinställningen.

Tryck på kontoikonen uppe till vänster på fliken Idag > Appinställningar > Enheter > Välj mellan centimeter och kilometer eller fot och miles, kilogram, pund eller sten, uns eller milliliter och meter eller yard för simning. Det är värt att notera att endast Flex 2, Inspire trackers, Charge 3, 4 och 5, Luxe, Versa trackers, Ionic och Sense är simsäkra.

Tryck på kontoikonen uppe till vänster på fliken Idag > Aktivitet och friskvård > Sömn > Välj "Sömnkänslighet" > Välj mellan normal och känslig.

Tryck på kontoikonen uppe till vänster på fliken Idag > Appinställningar > Tryck på "Starta veckan på" > Välj mellan söndag eller måndag.

Det finns flera appar som kommer att länka till Fitbit, inklusive MyFitnessPal, Weight Watchers, Strava, MapMyRun och RunKeeper. För att ta reda på alla kompatibla appar, tryck på kontoikonen uppe till vänster på fliken Idag > Tredjepartsappar > Kompatibla appar. Det tar dig till Fitbit-webbsidan som listar dem alla.

För att hantera appar från tredje part som du har beviljat åtkomst till, tryck på kontoikonen uppe till vänster på fliken Idag > Tredjepartsappar > Hantera appar från tredje part.

Tryck på kontoikonen uppe till vänster på fliken Idag > Kontoinställningar > Ändra e-post eller lösenord.

Tryck på kontoikonen uppe till vänster på fliken Idag > Kontoinställningar > Auktoriserade enheter > Klicka på enheten du vill återkalla åtkomst för.

För lite extra motivation, tryck på fliken Upptäck längst ned på appskärmen > Välj "Utmaningar och äventyr" > Välj en av utmaningarna du vill anta. Om du har Fitbit Premium-prenumerationen kommer fler utmaningar och äventyr att dyka upp.

För de som är ute efter en tuffare utmaning, gå till fliken Upptäck > Välj "Utmaningar och äventyr" > Välj bland äventyrslopp, som låter dig tävla virtuellt mot dina Fitbit-vänner eller Solo Adventures som ser dig utmana dig själv.

Gå till Community-fliken längst ned på appskärmen > Klicka på fliken Vänner överst på skärmen > Klicka på "Lägg till vänner" längst ned eller ikonen i det övre högra hörnet > Sök bland dina kontakter, Facebook och e-post. För att lägga till en vän, tryck på lägg till-knappen till höger när du har hittat dem.

Öppna fliken Community > Klicka på fliken vänner högst upp på skärmen > Klicka på vän du vill skicka meddelanden, heja eller håna > Välj vad du vill göra. Du kommer också att kunna se deras bästa märken och ett klick på varje märke visar dig hur många gånger de har förtjänat det och när det uppnåddes.

För att se stegtavlan, gå till Community-fliken längst ned på skärmen > Klicka på fliken Vänner högst upp så kommer du att presenteras hur du gör jämfört med dina vänner. Det är en rullande resultattavla så ingen slacking eller så är du på väg mot botten.

För att se alla dina meddelanden från dina Fitbit-vänner, gå till ikonen i fältet uppe till höger på fliken Idag > Tryck på meddelanden i det övre fältet.

För att se alla dina Fitbit-aviseringar, gå till fackikonen uppe till höger på fliken Idag > Tryckaviseringar i det övre fältet.

Dubbelklicka på skärmen på Fitbit Charge 5 och svep uppåt från botten.

Dubbelklicka på skärmen på Fitbit Charge 5 och svep nedåt från toppen.

Svep höger till vänster på Fitbit Charge 5:s skärm för att gå tillbaka till en tidigare skärm. Fortsätt att svepa tills du kommer till den skärm du vill ha.

Dubbelklicka på Fitbit Charge 5-skärmen och svep höger till vänster. Svep uppåt på aviseringsikonen för att se dina aviseringar.

Dubbelklicka på Fitbit Charge 5:s skärm, svep höger till vänster på skärmen tills du kommer till Alarms. Tryck för att lägga till ett nytt alarm.

Dubbelklicka på Fitbit Charge 5:s skärm, svep höger till vänster på skärmen tills du kommer till Exercise. Svep uppåt från botten för att bläddra mellan övningarna. Tryck på övningen för att starta. Om du sveper uppåt från botten när startikonen visas kan du också sätta ett mål.

Dubbelklicka på Fitbit Charge 5:s skärm, svep höger till vänster och tryck på EDA-skanningsbrickan. Tryck för att starta och följ instruktionerna på skärmen.

Tryck på knappen till vänster på skärmen och svep från vänster till höger för att komma åt snabba inställningar på Fitbit Sense.

Tryck på knappen till vänster på skärmen och svep höger till vänster över skärmen. Klicka på EDA Scan och följ instruktionerna.

Tryck på knappen till vänster på skärmen och svep nedåt från toppen av skärmen för att komma åt aviseringar. Svep från höger till vänster på en avisering för att rensa den.

Dubbeltryck på knappen till vänster på displayen. Du kommer att se Alexa-ikonen här som standard, även om du kan ändra detta till att vara Google Assistant.

Dubbeltryck på knappen till vänster på displayen. Du ser musiksymbolen här.

Tryck på knappen till vänster på skärmen och svep uppåt från skärmens nederkant.

Tryck på knappen till vänster på skärmen och svep höger till vänster på skärmen. Du måste sedan svepa över tills du ser EKG-appen.

Tryck på displayen på Fitbit Luxe och svep uppåt från botten.

Tryck på displayen på Fitbit Luxe och svep ner från toppen.

Svep höger till vänster på Fitbit Luxes display för att gå tillbaka till en tidigare skärm. Fortsätt att svepa tills du kommer till den skärm du vill ha.

Tryck på Fitbit Luxe-skärmen och svep höger till vänster. Svep uppåt på aviseringsikonen för att se dina aviseringar.

Tryck på Fitbit Luxe-skärmen, svep höger till vänster på skärmen tills du kommer till Alarms. Tryck för att lägga till ett nytt alarm.

Tryck på Fitbit Luxe-skärmen, svep höger till vänster på skärmen tills du kommer till Träning. Svep uppåt från botten för att bläddra mellan övningarna. Tryck på övningen för att starta. Om du sveper uppåt från botten när startikonen visas kan du också sätta ett mål.

Tryck och håll ned sidoknappen på Versa 2 för att starta Alexa. Du kan sedan utfärda ditt röstkommando. Det är också möjligt att starta Alexa med en svep nedåt från toppen av Versa 2:s display, men du måste ändra detta i Versa 2:s inställningar då standard är att Alexa startar med ett tryck och håll ned sidoknappen.

Svep från höger till vänster över på Versa 2-startskärmen tills du kommer till sidan med inställningsikonen. Bläddra ner tills du kommer till vänster knapp. Tryck för att byta från Alexa till Fitbit Pay och vice versa.

Svep nedåt från toppen av Versa 2:s skärm och tryck på ikonen för snabbinställningar, som är ikonen till höger om de tre som visas överst på aviseringar. Tryck på halvmånen för att aktivera eller inaktivera viloläge.

Svep nedåt från toppen av Versa 2:s skärm och tryck på ikonen för snabbinställningar, som är ikonen till höger om de tre som visas överst på aviseringar. Tryck på klockikonen till vänster för att slå på eller av Always On Display.

Svep nedåt från toppen av skärmen. Du kan också hantera vissa aviseringsalternativ på Versa själv, svepa över till inställningar och gå till aviseringar - här kan du inaktivera aviseringar under träning eller när du sover.

Svep nedåt från toppen av Versa 2:s display och tryck på musikikonen.

Gå till Inställningar på din Versa 2 genom att svepa höger till vänster från startskärmen > Bluetooth och du kan ansluta till en ny enhet. Sätt hörlurarna i parningsläge så kommer de att visas på din Versa 2. Välj hörlurarna för att para ihop dem med Versa 2 och du är klar.

För att ställa in ett kort för Fitbit Pay måste du gå in i Fitbit-smarttelefonappen och sedan trycka på din profilikon uppe till vänster följt av Versa 2 under ditt namn. Du kommer att se alternativet för Plånbok i rutnätet med ikoner nedan. Du kan sedan lägga till ditt betalkort om det är kompatibelt med Fitbit Pay.

Om du har en betalkortsinställning sveper du nedåt från toppen av din Versa 2-skärm för att starta Fitbit Pay. Du kan sedan betala för allt upp till £30 på en kontaktlös kortterminal.

Svep höger till vänster för att komma åt appar och tryck sedan och håll ned en ikon. Du kommer sedan att kunna dra för att ordna om ikonerna, inklusive flytta dem till olika sidor.

Om du vill lägga till eller ta bort appar från din Versa 2, gå in i smartphone-appen och tryck på din profilikon uppe till vänster, sedan Versa 2 under ditt namn. Du ser appar i rutnätet nedan. Tryck på detta så ser du en lista över alla installerade appar och de appar du kan installera på en separat flik.

Svep höger till vänster på din Versa > tryck på Träning > svep över för att simma > tryck på inställningskuggen > ändra poollängden.

Svep nedåt från toppen av huvudskärmen på Fitbit Inspire och Inspire HR så hittar du eventuella nya aviseringar.

Svep uppåt från botten av huvudskärmen på Fitbit Inspire eller Inspire HR och de flesta mätvärden som visas i Fitbit-appen kommer att visas här. Du kan också trycka på botten av huvuddisplayen så visas mätvärdena under klockan.

Tryck och håll knappen till vänster på skärmen > bläddra ned till Aviseringar och tryck för att slå på eller av.

Tryck på knappen till vänster om Inspire eller Inspire HR och du kommer tillbaka till föregående skärm på displayen.

Tryck på knappen till vänster om Inspire eller Inspire HR när du är på huvuddisplayen och skärmen går i viloläge.

Svep uppifrån och ned från startskärmen > välj Träning > svep ned för att simma > svep ned för att komma åt poollängden innan du trycker på Simma > ändra längd. Du kan också ändra enheten mellan meter och yard. Den här funktionen är inte tillgänglig för Inspire.

Vissa övningar låter dig sätta ett distans-, kalori- eller tidsmål. Svep uppifrån och ned från huvudstartskärmen > välj Träning > svep ner till övningen du vill göra och tryck på den. Om funktionen Sätt mål är tillgänglig kommer den att ligga under startalternativet. Tryck på Sätt mål och välj vilket mål du vill ha. Den här funktionen är inte tillgänglig på Inspire.

Gå in i Fitbit-appen > tryck på ikonen Inspire eller Inspire HR uppe till vänster i appen > tryck på Klocktavlor > tryck på fliken Alla klockor högst upp och välj en ny klocka eller välj Välj en ny klocka på Mina klockor flik.

För mer information om Fitbit och dess enheter, besök vår Fitbit-hub för alla nyheter och recensioner .