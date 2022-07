Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Av Will Butler-Adams slöa stil skulle man inte tro att hans företag Brompton, som tillverkar hopfällbara cyklar, just har gått igenom ett par absoluta berg- och dalbanor under några år, men det har varit verkligheten för Storbritanniens största cykeltillverkare.

Liksom så många andra arbetsplatser skakades den av en till synes oändlig serie slag från byråkratin i samband med Brexit och en rad låsningar och restriktioner när världen kämpade med COVID-19.

Stormen kanske inte riktigt är över, men Brompton ser ut att resa sig ur askan, stiger i popularitet och namnkännedom och fortsätter att iterera sina berömda vikbara ramar hela tiden. Efter ett par föregångare har man nu elektrifierat sin P Line, en lättare modell än någonsin tidigare.

Om detta låter som en enkel process - sätt en motor på din Brompton och börja sälja den - är sanningen betydligt mer komplicerad. Butler-Adams säger: "Det enklaste vi kunde ha gjort var att gå till Bosch och säga att vi skulle vilja sätta in en Bosch- eller Shimano-drift i en Brompton - men det är det mest olämpliga man kan göra. För det är inte utformat för vår cykel".

Istället tog Brompton fasta på sin etik att göra saker för sig själv och byggde ett eget motorsystem, skräddarsytt. Det innebar år av arbete, men Butler-Adams minns att "även när du ger dig iväg är du bara i utlöpare. Man har gjort all denna forskning och är så stolt över sig själv. Du har tillbringat timmar med tester, du har gjort hundratals prototyper och du tror att det är det bästa sedan skivat bröd. Plötsligt hoppar 5 000 av dina kunder på den och använder den på ett sätt som du inte visste och [...] du vet, helvetet bryter loss".

Sedan den första elcykeln har Brompton faktiskt fortsatt att förfina och förbättra de system som finns på cyklarna, men inte på ett sätt som företaget vill skryta om. För dess cyklar är konsekvens värd sin vikt i guld, vilket garanterar att kunderna kan lita på reparationer i decennier efter att de har köpt cykeln.

Butler-Adams och hans team är helt villiga att kompromissa med stora nyutvecklingar för att se till att delarna passar ihop för att bättre tjäna det målet. Det är den sortens praktiska, marknadsföringsmässiga inställning som känns lovvärd och sällsynt på den moderna marknaden, särskilt när elektrifiering innebär att tekniksektorn i allt högre grad blir en konkurrent för cykeltillverkare.

Det innebär också att Electric P Lines motor i stort sett känns likadan att använda som en cykel som vi testade för ett år sedan - men det är okej i Bromptons ögon, eftersom den äldre modellen bevisligen fungerade och den här också gör det. "Vi är inte säkra på att sälja några senaste modenycker, några, du vet, 'den är så mycket bättre än allt annat tidigare'. Därför måste man sälja allting och man måste fortsätta att köpa mer, köpa mer, köpa mer... den du har från fyra år sedan är fantastisk!"

Detta tillvägagångssätt innebär förvisso att en Brompton från 20 år sedan och Electric P Line är identifierbara syskon av samma slag, men det betyder inte att Brompton inte ser värdet av det nya.

Dess elektriska modeller säljer bra och har hittills flyttat över 15 000 enheter, och även om Bromptons vikbara kärna innebär att Butler-Adams inte tror att de någonsin kommer att ta över de lättare, mer bärbara manuella modellerna, låter han mer övertygad om att elcyklar kommer att ta över manuella cyklar på den bredare marknaden vid någon tidpunkt.

För Brompton är en stor del av arbetet med att förbättra sina elcykelmodeller inriktat på vikten. "Den måste kunna ta en 90-kilos person från en stående start med ett visst vridmoment uppför en backe, och det går inte att göra utan vikt", som Butler-Adams uttrycker det.

Det innebär att det med nuvarande teknik finns en gräns för hur lätt en elektrisk Brompton verkligen kan bli. Brompton har dock inte nått den punkten ännu, så bli inte förvånad om företaget rakar bort ytterligare ett kilo eller två från sin cykel någon gång under de närmaste åren.

Medan företaget arbetar med detta kommer dock marknaden för elcyklar att fortsätta att växa i en imponerande takt, och utmaningen att reglera en bransch som handlar ganska direkt om människors personliga säkerhet kommer att fortsätta.

Som Butler-Adams tydligt påpekar är det oroande att man i Storbritannien efter brexit använder EU:s regler utan att matcha blockets förmåga att kontrollera efterlevnaden av dem. "Vi har standarder eftersom vi har kopierat och klistrat in europeiska standarder i Storbritannien, men vi har inte infrastrukturen för att förvalta dessa standarder".

Med tanke på spridningen av billigt tillverkade märkeslösa cyklar i städer som London, som ofta används av budbilsförare och kurirer, är risken för att en undermålig reglering gör att mer försiktiga tillverkare som Brompton kastas ut med badvattnet verklig.

"Oreglerad import som bara tvättar sig in i Storbritannien är inte säker. Men lösningen är inte att förbjuda batterier från elcyklar i byggnader, utan att se till att den befintliga regleringen efterlevs på ett korrekt sätt, vilket kommer att skydda konsumenterna och samhället i allmänhet. Men det sker inte."

Det blir alltså en utmaning för alla regeringar under de närmaste åren, och din grad av förtroende för ett sådant initiativ kan mycket väl variera, men Brompton kan bara fortsätta att plöja sin egen ränna under tiden.

Det betyder att vi kan förvänta oss fler elektriska Bromptons längre fram, som är lättare än de tidigare, eller som innehåller små men tydliga förbättringar på andra ställen.

