Will Carling: Sensorer och data är rugbyens framtid

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Med Guinness Six Nations Rugby Championship väl på gång har du kanske redan sett hur live dynamisk statistik från Amazon Web Services har förhöjt tittarupplevelsen.

Matchstatistiken (Kick Predictor, Visits to the 22, Ruck and Turnover Locations, Dominant Tackles och Power Game) som användes förra året är ännu viktigare med tanke på att vi för närvarande inte kan delta i matcherna själva.

Med hjälp av maskininlärning och dataanalysteknik hjälper de oss att ta oss in i sporten på ett mer meningsfullt sätt när vi tittar från våra soffor.

De är dock inte de enda tekniska innovationerna som kommer att gynna rugby under de kommande säsongerna. Som tidigare England-kapten och AWS Six Nations-ambassadör, Will Carling, berättade för oss när vi nyligen anslöt till honom, kan säkerheten också förbättras kraftigt genom teknik.

"Jag tror att sensorer i tandköttskydd kan hjälpa massivt när det gäller hur vi hanterar hjärnskakning och slag i hjärnan", förklarade han. "Att övervaka dem regelbundet i träning, inte bara i spel, jag tror att det skulle få spelare, föräldrar, alla att känna sig mycket mer säkra på att spela rugby.

"Att veta att din hjärna övervakas mycket noggrant av läkare och medicinskt team snarare än att det bara är hur du känner, det är ett område som jag tror att teknik verkligen kan hjälpa rugby."

Det är verkligen vettigt att använda en gummisköld för mer än bara skydd. Faktum är att Opro är ett företag som redan tillverkar sköldar som kommer med sensorteknik som kan övervaka huvudets stötar. Carling skulle utan tvekan vilja se mer.

Han skulle också vilja se andra data samlas in genom sensorer, för träningsändamål och till och med för att hjälpa domare under stora spel: "Om du hade sensorer i axlarna, för scrum, skulle du kunna berätta var makten kommer ifrån , vad vinklarna är, allt sådant, sa han till oss.

"Det skulle ge domare och TMO: er (tv-matchtjänstemän) en verklig inblick i varför kollapsade det här scrummet? Du vet, tittade han på det med blotta ögat? Du vet verkligen inte. Så jag tror att det verkligen kan användbar."

I grund och botten har vi all den här tekniken till hands, varför inte använda den? Överdriv bara inte, Carling varnade också: "I sport kommer emotionell och mental förmåga alltid att vara avgörande. Så, data kan hjälpa massivt, men det tar inte bort från [det faktum att] spelare har fått att vara i rätt sinnesstämning och hantera tryck och scenarier när de kommer upp. "

Du kan lyssna på hela vår intervju med Will Carling i veckans Pocket-lint Podcast (avsnitt 90) tillgänglig i morgon, 12 februari 2021.

Skriva av Rik Henderson.