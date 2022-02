Jack Ryan Temporada 3: Como assistir, o que esperar e como recuperar o atraso

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Jack Ryan foi um sucesso para a Amazon Video . É baseado no protagonista mais conhecido de Tom Clancy, Jack Ryan, um analista da CIA que se vê tirado de seu trabalho de mesa e empurrado para a ação.

Um herói relutante, Jack Ryan frequentemente protesta que ele é um analista em vez de um agente de campo e isso dá a Ryan um charme vulnerável e se encaixa na inclinação política dos thrillers de Clancy; Ryan é mais inteligente do que forte e isso sempre o tornou um personagem popular.

A primeira temporada de Jack Ryan foi ao ar em 2018 e foi um título de vitrine para a Amazon, sendo um dos primeiros a oferecer Dolby Atmos e Dolby Vision na plataforma. A segunda temporada foi ao ar em 2019, então a espera pela terceira temporada foi longa.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a terceira temporada de Jack Ryan, com alguns detalhes que estão surgindo sobre a quarta temporada.

A data de lançamento da terceira temporada não foi anunciada. Foi confirmado que a produção terminou, mas não há data para quando ele entrará na plataforma.

Há uma sugestão solta "Q2 2022" para a programação, então ela pode aparecer no Amazon Video nos próximos meses.

Jack Ryan é exclusivo da Amazon, por isso está disponível para membros Prime que podem transmiti-lo no Prime Video. Há um teste de 30 dias se você nunca o usou.

As temporadas anteriores também estão disponíveis para assistir no Prime Video.

Não há trailer oficial para a terceira temporada. Esperamos que isso apareça quando houver confirmação da data de lançamento.

As temporadas anteriores de Jack Ryan correram sequencialmente de uma para a outra e sabemos que veremos o retorno de John Krasinski como Ryan, Wendell Pierce como James Greer e Abbie Cornish como Cathy Mueller. Foi confirmado que Betty Gabriel se juntará ao elenco como Elizabeth Wright, chefe da estação.

A terceira temporada mostra Jack Ryan envolvido na conspiração que ele está investigando, vendo o personagem principal fugindo da CIA e daqueles que ele estava investigando. Isso mostra a ação em toda a Europa - com vários locais confirmados a partir de postagens sociais durante as filmagens. Ryan está novamente tentando salvar o mundo do conflito, mas desta vez ele também está no quadro.

Outra missão está no horizonte. Para onde você gostaria de ver #JackRyan viajar na Europa? — Jack Ryan (@jackryanamazon) 24 de junho de 2021

Assim como nas temporadas anteriores, não há conexão com os livros originais de Tom Clancy, exceto pelos personagens. Atualmente, não há link para outros filmes no Ryanverse , embora especule que um link possa ser feito por meio de um futuro filme de Rainbow Six.

Espera-se que haverá oito episódios. A duração de cada episódio é diferente, mas a média é de cerca de 50 minutos cada.

Não se sabe se todos serão lançados de uma só vez ou se serão lançados semanalmente.

Sim, a quarta temporada de Jack Ryan foi oficialmente confirmada – junto com uma das novas estrelas do programa Michael Peña. O papel exato que Peña desempenhará é atualmente desconhecido e não ouvimos muito sobre o enredo da quarta temporada.

Sabemos que Ryan, Greer e Mueller retornarão.

Escrito por Chris Hall.