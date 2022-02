Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Super Bowl está aqui mais uma vez, e isso significa que um bando de anúncios de grandes orçamentos de uma infinidade de empresas, incluindo gigantes da tecnologia, estão usando o maior evento esportivo do país para mostrar seus produtos. Este ano, são os Rams enfrentando os Bengals em 13 de fevereiro. Mas quem se importa com isso? Estamos aqui para os comerciais malucos e caros que vão ao ar durante o grande jogo.

Enquanto algumas empresas já começaram a lançar todo o seu comercial do Super Bowl online, outras estão apenas lançando pequenos teasers para animar o público. Reunimos os melhores, abaixo.

Comercial Big Game da Amazon: Leitor de Mentes (anúncio)

Gwyneth Paltrow Teaser do Grande Jogo | Uber Don't Eats chegando em 13.02.22 (teaser)

Algo elétrico está se formando | BMW EUA x Arnold Schwarzenegger (teaser)

'A Lot in Common' Demi Moore e Mila Kunis reencontro do ensino médio (anúncio)

'Idris chama seus porta-vozes lendários para conselhos' (teaser)

'Perguntas' com Megan Thee Stallion (teaser)

'Paw Prints' com Charlie Puth (teaser)

'O que estamos fazendo?' com Seth Rogen e Paul Rudd (teaser)

'Road to Super Bowl LVI' com Mannings, Jerome Bettis, Terry Bradshaw e Victor Cruz (anúncio)

'Evil Laugh' com Hannah Waddingham (teaser)

Sam's Club VIP Super Bowl LVI (56) comercial (teaser)

Nissan apresenta: piloto de emoção (anúncio)

Robô Cachorro Teaser | O Kia EV6 totalmente elétrico (teaser)

Fume Perus com BIC EZ Reach Lighter, Snoop Dogg e Martha Stewart (teaser)

Squarespace x Zendaya Big Game (teaser)

O Super Bowl está marcado para domingo, 13 de fevereiro de 2022, com início às 18h30, horário do leste.

Este é o Super Bowl LVI, ou Super Bowl 56.

O SoFi Stadium em Inglewood, Califórnia, sediará o Super Bowl pela primeira vez.

O Cincinnati Bengals deve jogar contra o Los Angeles Rams no Super Bowl LVI.

Os Bengals foram 10 a 7 na temporada regular, venceram a AFC North pela primeira vez desde 2015 e conquistaram a quarta posição nos playoffs da AFC. Eles derrotaram o Las Vegas Raiders (26 a 19) na rodada de abertura, depois derrotaram o Tennessee Titans (19 a 16) e Kansas City Chiefs (27 a 24) para chegar ao Super Bowl. O Los Angeles Rams também foi o número 4 nos playoffs da NFC após uma temporada regular de 12 a 5 e o título da NFC West. Os Rams derrotaram o Arizona Cardinals (34 a 11), o Tampa Bay Buccaneers (30 a 27) e o San Francisco 49ers (20 a 17) para chegar ao Super Bowl.

Os Bengals jogaram o Super Bowl duas vezes, perdendo nas duas vezes para os 49ers: 26 a 21 no Super Bowl XVI em 1982 e 20 a 16 no Super Bowl XXIII em 1989.

Enquanto isso, os Rams têm quatro aparições anteriores no Super Bowl, apenas uma das quais eles venceram. Eles venceram por 23 a 16 sobre os Titans no Super Bowl XXXIV em 2000; mas eles perderam por 31 a 19 para o Pittsburgh Steelers no Super Bowl XIV em 1980, 20 a 17 para o New England Patriots no Super Bowl XXXVI em 2002 e 13 a 3 para os Patriots no Super Bowl LIII em 2019.

Escrito por Maggie Tillman.