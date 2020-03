O aplicativo móvel do YouView será desativado em 31 de março, eis o que você precisa fazer

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O YouView anunciou no início de 2020 que encerraria seu aplicativo móvel, para que pudesse concentrar seus esforços em outras áreas, em vez da interação direta com os clientes e seus dispositivos.

O aplicativo móvel YouView nativo foi projetado para permitir que você navegue e agende gravações quando não estiver em casa, o que significa basicamente gravação remota.

A data de encerramento do serviço é 31 de março, mas, tendo analisado o Google Play, parece que o aplicativo já foi removido.

O YouView está sugerindo que você use o aplicativo BT TV, dizendo que isso funcionará para todos os proprietários do YouView - exceto pelo uso da caixa de primeira geração (o Humax T1000 ) ou por aqueles que usam TVs da Sony. Não está claro se isso também inclui os clientes da TV TalkTalk, mas pedimos esclarecimentos.

O aplicativo BT TV (foto) está disponível para download em dispositivos Android ou iOS e permite vinculá-lo à sua caixa do YouView. Este é um processo simples no menu do aplicativo, que precisa de confirmação na tela da sua TV para concluir o emparelhamento.

O YouView afirma que você não precisará de uma conta da BT para usar este aplicativo e, a partir do final de março, estará disponível para uso de todos. Você poderá entrar e definir gravações.

Aqueles com uma conta BT podem entrar e acessar uma variedade de outros conteúdos da TV BT, transmitindo conteúdo dos canais da BT, por exemplo. A gravação do próprio conteúdo precisa ser assistida novamente na própria caixa do YouView.

Os clientes do TalkTalk TV descobrirão que seu próprio aplicativo TalkTalk TV Planner também será encerrado em 31 de março, para que você não possa mais usá-lo para gravações remotas.

Pedimos ao TalkTalk mais orientações sobre exatamente o que está acontecendo, mas parece que você poderá usar o aplicativo BT TV sem precisar de um login para definir gravações remotas após 31 de março.

Atualizaremos se descobrirmos mais informações.