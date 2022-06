A TV YouTube agora suporta áudio 5.1 no Google TV, Android TV e dispositivos Roku

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O YouTube anunciou que está expandindo a disponibilidade do som surround 5.1 na TV YouTube.

Anteriormente, o som surround da TV YouTube só estava disponível em determinados dispositivos, incluindo produtos da Samsung, LG e Vizio. Agora o YouTube está oferecendo um suporte mais amplo aos aparelhos Google TV, Android TV e Roku.

Você precisará de um desses dispositivos compatíveis e um sistema de alto-falantes para aproveitar ao máximo, mas caso contrário, você finalmente poderá desfrutar do 5.1 no YouTube.

Ainda estamos trabalhando internamente e com parceiros para habilitar o 5.1 na Apple TV, Fire TV e consoles de jogos, e o atualizaremos aqui uma vez que eles estejam disponíveis. Para a lista completa dos dispositivos compatíveis atuais, consulte https://t.co/kfARTipLUG-- YouTube TV (@YouTubeTV) 7 de junho de 2022

O YouTube não só anunciou que está oferecendo suporte aos aparelhos Google TV, Android TV e Roku, mas também trabalhando para permitir esta compatibilidade em outros aparelhos no futuro.

Esses dispositivos incluem a Apple TV, Fire TV e consoles também. Portanto, se você tem estado esperando com a respiração suspensa por áudio de som surround em seu dispositivo favorito, então talvez você não tenha que esperar muito mais.

O YouTube diz que obter o som surround 5.1 também é fácil:

"Desde que seu dispositivo e sua configuração satisfaçam os requisitos, você receberá automaticamente áudio 5.1 sempre que estiver disponível para o programa que você estiver assistindo... Tenha em mente que certos canais no YouTube TV não oferecerão programas com som surround 5.1. Se você acha que deveria receber áudio 5.1 para o programa que está assistindo, a melhor maneira de verificar se o programa tem som surround é olhar para os detalhes de áudio em "Stats for nerds".

Para abrir a ferramenta Stats for nerds, abra o aplicativo YouTube TV, navegue até as configurações e selecione o ícone do bug. Você verá então os detalhes da reprodução do vídeo e, se tiver som surround, mostrará AC-3/EAC-3 listado na seção Codecs.

Escrito por Adrian Willings.