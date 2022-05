Programas populares do Canal 4 a serem disponibilizados no YouTube

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Channel 4 do Reino Unido anunciou que vai colocar mais de mil horas de seu catálogo de programas de TV no YouTube em episódios completos, permitindo que as pessoas os assistam online de graça.

A lista incluirá painéis de programas como 8 em cada 10 Cats ao lado de reality TV como SAS: Who Dares Wins, mas a chave para o Canal 4 é que ele estará colocando anúncios antes e provavelmente durante os programas.

Estes serão supostamente programáticos através da plataforma do YouTube, e poderiam aparentemente representar um fluxo de receita muito novo para um canal que está sob pressão pública do governo do Reino Unido para ganhar mais dinheiro.

O canal 4 citou a demografia muito mais jovem que o YouTube serve em comparação com a TV aberta como outra razão principal para o acordo, na esperança de que ele torne a marca mais familiar para os usuários mais jovens.

Os programas de TV que estão sendo carregados também não devem ser muito antigos - o Canal 4 disse que certos programas serão carregados no YouTube 30 dias depois de serem transmitidos, o que sugere que pode se tornar uma forma viável de alcançar os lançamentos relativamente recentes que você possa ter perdido.

O canal do Canal 4 no YouTube é o destino assumido para os programas, portanto, fique de olho nele se você estiver interessado em assistir alguma TV online.

Escrito por Max Freeman-Mills.