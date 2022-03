Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O YouTube TV está finalmente testando o suporte ao som surround Dolby 5.1 em mais dispositivos.

O serviço de streaming de TV ao vivo de propriedade do Google planeja testar o suporte no Google TV, Android TV e dispositivos Roku. Em um tweet, o YouTube TV anunciou que o áudio 5.1 será "lançado nos próximos dispositivos", desde que "tudo corra bem" durante o teste. Se você possui uma Apple TV, Fire TV, Xbox ou PlayStation, o YouTube TV disse que ainda está trabalhando "internamente e com parceiros" para lançar suporte nessas plataformas.

Ainda estamos trabalhando internamente e com parceiros para habilitar o 5.1 na Apple TV, Fire TV e consoles de jogos. Não gostamos de deixá-lo esperando, mas estamos ansiosos para que você ouça o áudio 5.1 em breve. Nossos dispositivos compatíveis atuais podem ser encontrados aqui: https://t.co/kfARTipLUG — YouTube TV (@YouTubeTV) 28 de março de 2022

No verão passado, o YouTube TV anunciou pela primeira vez que o som surround 5.1 chegaria a "dispositivos selecionados". Atualmente, ele suporta oficialmente áudio 5.1 em TVs Samsung, LG e Vizio, bem como em dispositivos de streaming Chromecast.

Lembre-se de que você só pode assistir a alguns programas do YouTube TV com som surround 5.1. Depende se está disponível para o programa que você está assistindo e, claro, você precisa de um dispositivo compatível e um sistema de alto-falantes que suporte 5.1. Você também precisa da versão Cobalt 20 ou superior do YouTube TV - que você pode verificar selecionando sua foto de perfil no aplicativo YouTube TV, clicando em Sobre e selecionando Versão do aplicativo.

Para saber mais sobre os requisitos de áudio 5.1, incluindo como verificar sua versão do Colbat, consulte a página de suporte do YouTube TV.

Escrito por Maggie Tillman.