(Pocket-lint) - Em 2016, o YouTube lançou o Youtube Originals , uma divisão liderada por Susanne Daniels que se dedica à produção de programas e filmes premium para a plataforma YouTube .

De muitas maneiras, pode ser visto como a resposta do YouTube ao Netflix , assim como o YouTube Shorts é a resposta da plataforma ao TikTok .

A divisão passou por muitas iterações, começou com filmes e programas roteirizados baseados nos principais criadores da plataforma, como o programa Scare PewDiePie, criado pelos produtores executivos de The Walking Dead .

Mais tarde, o YouTube Originals começou a se concentrar em programas mais tradicionais no estilo de Hollywood e teve algum sucesso com a série Cobra Kai , uma sequência de The Karate Kid.

Em última análise, porém, a divisão viu poucos sucessos desde a sua criação.

Agora, o diretor de negócios do YouTube, Robert Kynci, anunciou no Twitter que o YouTube deixará de produzir a maior parte de seu conteúdo do YouTube Originals.

A declaração diz: "Com o rápido crescimento, surgem novas oportunidades e agora nossos investimentos podem ter um impacto maior em ainda mais criadores quando aplicados em outras iniciativas, como nosso Creator Shorts Fund, Black Voices Fund e programação de Live Shopping, para citar alguns".

O tweet também revela que Susanne Daniels deixará a empresa em março e que isso contribuiu para a decisão de reduzir os esforços.

O YouTube diz que continuará honrando os compromissos existentes para os shows em andamento, que incluem o próximo programa de fitness de Will Smith e a minissérie dos bastidores de Alicia Keys.

Escrito por Luke Baker.