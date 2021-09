Em breve, o YouTube poderá permitir que você baixe vídeos para o seu PC

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O YouTube está testando um botão de download para seu site, para permitir que os usuários armazenem uma cópia de um vídeo para visualização posterior.

Já disponível para assinantes do YouTube Premium no celular, downloads diretos para PC, Mac e Chromebook por meio de um navegador significa que você não terá que usar software de terceiros ou sites suspeitos.

No momento, ele está sendo testado na seção experimental de novos recursos da marca e, da mesma forma, está disponível apenas para assinantes do YouTube Premium. Você também tem até 19 de outubro de 2021 para testá-lo.

Depois disso, quem sabe? Esperançosamente, ele se tornará um pilar da experiência normal do YouTube.

De acordo com o Android Police , o recurso é simples de usar. Uma vez inscrito, você obterá um botão de download na barra de ferramentas abaixo do título. Os vídeos baixados podem ser visualizados em uma página de download específica do YouTube .

É importante notar que ele só funcionará através de navegadores Chromium - como Google Chrome, Edge e Opera. Os usuários do Mac não poderão usar a opção de download através do Safari.

O YouTube Premium custa £ 11,99 / $ 11,99 por mês para uma única assinatura, £ 17,99 / $ 17,99 por mês para uma família de seis. Você pode se inscrever para uma avaliação de um mês antes de pagar um centavo, e isso inclui acesso ao YouTube Music Premium.

