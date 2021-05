Roku quem? O aplicativo YouTube TV chega ao PlayStation 5

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O PlayStation 5 adicionou um novo serviço de streaming à sua linha de canais: o aplicativo YouTube TV . Essa é uma boa notícia para aqueles que usam o serviço e precisam de um novo dispositivo para assisti-lo, especialmente considerando que a Roku removeu recentemente o YouTube TV de sua loja devido a uma disputa em andamento.

O console mais recente da Sony foi lançado há seis meses e ainda é difícil de encontrar, mas se você tiver um, faça o download do aplicativo YouTube TV agora. Você precisará abrir a PlayStation Store para encontrar o aplicativo. O YouTube TV custa US $ 64,99 por mês e permite até três transmissões simultâneas dentro de uma casa. A partir daí, os assinantes podem usá-lo para assistir a canais ao vivo ou programas gravados, com armazenamento em nuvem ilimitado.

O YouTube TV é diferente do YouTube, o serviço de vídeo gratuito com mais de dois bilhões de usuários por mês. O YouTube TV não oferece pacotes de canais complementares, embora tenha vários complementos de um único canal, como Showtime, Epix e HBO Max. Além do PS5, também funciona com Apple TV, Roku, Android TV, Chromecast, Fire TV, além de smart TVs, telefones, tablets e web.

Uma opção popular para streaming de TV ao vivo, o YouTube TV pode ajudar o PS5 a competir com o Xbox Series X, que ofereceu suporte ao serviço no lançamento.

Escrito por Maggie Tillman.