O YouTube TV aumentou seu preço de assinatura mensal em 30%

O YouTube TV do Google está aumentando o preço da assinatura mensal de US $ 50 para US $ 64,99 nos EUA.

Isso representa um aumento de US $ 15, o que representa um aumento de 30%. A empresa justificou essa alteração de preço anunciando oito novos canais da ViacomCBS. Eles estão disponíveis a partir de 30 de junho e incluem BET, CMT, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Network, TV Land e VH1. O YouTube TV também deve receber BET Her, MTV2, Nick Jr., NickToons, TeenNick e MTV Classic.

O Google afirmou que o aumento de preços do YouTube TV está ativo para novos assinantes. Os clientes existentes serão cobrados no próximo ciclo de cobrança. Lembre-se de que o YouTube TV custa US $ 35 por mês quando foi lançado originalmente há alguns anos. Primeiro, elevou seu preço mensal para US $ 40 em 2018 após adicionar as redes Turner. Então, em 2019, o preço foi de US $ 50 por mês quando o YouTube TV adicionou as redes do Discovery.

Em uma postagem no blog que descreve a decisão de aumentar o custo de seu serviço, o YouTube TV disse que “o novo preço reflete o aumento do custo do conteúdo e também acreditamos que ele reflete o valor completo do YouTube TV, da nossa variedade de conteúdo aos recursos que estão mudando a forma como assistimos TV ao vivo ".

Para comparação, o plano de TV ao vivo do Hulu custa US $ 54,99, a AT&T TV custa US $ 55 por mês e o plano completo da Sling TV custa US $ 45 por mês. Confira nossa lista dos melhores serviços de streaming de vídeo nos EUA.