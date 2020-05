Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google e a ViacomCBS acabam de anunciar um contrato de vários anos que verá o YouTube TV adicionar mais 14 canais.

As empresas anunciaram que BET, CMT, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Network, TV Land e VH1 chegarão ao YouTube TV neste verão. APOSTA Ela, MTV2, Nick Jr., NickToons, TeenNick e MTV Classic se juntarão à plataforma em uma data posterior. Lembre-se de que o YouTube TV já oferece estações de transmissão da CBS, CBS Sports Network, Pop TV, Smithsonian Channel e The CW.

Também distribui serviços premium, como Showtime.

"Estamos empolgados em lançar o portfólio da ViacomCBS no YouTube TV neste verão", disse o YouTube TV em um comunicado à imprensa. "Nossa parceria ampliada cumpre nossa promessa de oferecer um portfólio premium de conteúdo para nossos assinantes de TV do YouTube, bem como nas plataformas do YouTube".

O YouTube TV tem mais de três anos e mais de dois milhões de assinantes. Começa em US $ 50 por mês. Está disponível em vários dispositivos, incluindo TVs de fogo e PS4. Além disso, recentemente fez um acordo com a WarnerMedia para trazer a HBO, Cinemax e HBO Max para a plataforma.

Também está adicionando os canais de esportes regionais PBS e Fox, da Sinclair. Você pode ler mais sobre como o serviço funciona aqui .